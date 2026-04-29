Кофе бодрит даже без кофеина и это не плацебо

Вера Макарова

Кофе без кофеина тоже влияет на мозг — и это не эффект плацебо. Новое исследование впервые подробно показало, как обычный и декофеинизированный кофе меняют микробиом кишечника, а через него — настроение, стресс и когнитивные способности. Эта связь не выглядит случайной: учёные уже показывали, что кишечник влияет на мозг и память. Оказалось, что кофеин отвечает далеко не за все преимущества, которые мы привыкли приписывать утренней чашке кофе.

Кофе делает вас умнее: вот что произойдёт с вашим мозгом без кофеина

Влияние кофе на кишечник и мозг

Учёные из APC Microbiome Ireland при Университетском колледже Корка (Ирландия) провели клиническое испытание с участием 62 взрослых в возрасте от 30 до 50 лет. 31 из них регулярно пили кофе (от 3 до 5 чашек в день — это считается умеренным потреблением по стандартам Европейского агентства по безопасности пищевых продуктов), а 31 участник кофе не употреблял вовсе.

Сначала учёные сравнили обе группы по ключевым показателям: индексу массы тела, давлению, уровню стресса, тревожности, качеству сна и физической активности. На старте различий между группами не обнаружили.

Доказано, что кофе обладает множеством полезных свойств.

Затем начался самый интересный этап. Все кофеманы на две недели полностью отказались от кофе — и за это время у них зафиксировали значительные изменения в метаболитном профиле кишечного микробиома. Это хорошо ложится на более ранние данные о том, что кофе улучшает микрофлору. После периода воздержания участникам вернули кофе, но вслепую: половина получала обычный кофе с кофеином, половина — без. Никто не знал, какой именно кофе пьёт.

Кофе без кофеина улучшает память и обучение

Результаты оказались неожиданными. Заметное улучшение обучения и памяти наблюдалось только у тех, кто пил кофе без кофеина — это указывает на то, что за когнитивные эффекты отвечают другие компоненты кофе, например полифенолы. Поэтому важно помнить, что кофе не только бодрит, а действует на организм гораздо сложнее.

При этом оба типа кофе — и с кофеином, и без — показали общие положительные эффекты. Участники обеих групп сообщали о снижении воспринимаемого стресса, депрессии и импульсивности, а также об улучшении настроения и когнитивной производительности.

А вот декофеинизированный кофе дополнительно улучшил качество сна и показатели физической активности. Это логично: кофеин, как известно, может мешать засыпанию и менять качество сна. Но мало кто ожидал, что без него кофе сохранит (и даже расширит) набор полезных свойств.

Влияние кофеина на мозг, тревожность и внимание

Только кофе с кофеином был связан со снижением тревожности, улучшением бдительности и внимания. Кофеин также ассоциировался со сниженным риском воспаления. А другие эксперименты показали, что кофеин влияет на память после недосыпа.

Однако есть и обратная сторона. У регулярных кофеманов исследователи зафиксировали более высокую импульсивность и эмоциональную реактивность по сравнению с теми, кто кофе не пьёт. Проще говоря, кофеин помогает сфокусироваться, но может делать человека чуть более «дёрганым» в эмоциональном плане.

Итого получается своего рода меню эффектов:

  • Оба типа кофе: снижение стресса, депрессии, импульсивности; улучшение настроения
  • Только кофе с кофеином: снижение тревожности, улучшение внимания, противовоспалительный эффект
  • Только декаф: улучшение памяти, сна и физической активности
Обычный кофе и декаф по-разному влияют на мозг и кишечник

Связь кишечника и мозга при употреблении кофе

Здесь нужно пояснить одну важную вещь.

Кишечник и мозг связаны так называемой осью «микробиота — кишечник — мозг». Именно поэтому бактерии могут влиять не только на пищеварение, но и на настроение, аппетит и даже тягу к сладкому. Это двунаправленная биохимическая связь между желудочно-кишечным трактом и центральной нервной системой. Бактерии в кишечнике производят вещества — нейромедиаторы, короткоцепочечные жирные кислоты, метаболиты, — которые через кровь, иммунную систему и блуждающий нерв влияют на работу мозга.

Именно этот механизм и изучали ирландские учёные. Они исследовали влияние кофе на ось «микробиота — кишечник — мозг» и оценивали, проявляются ли эти эффекты независимо от кофеина у здоровых участников.

Выяснилось, что после возобновления употребления кофе — как обычного, так и декофеинизированного — у участников произошли характерные сдвиги в составе микробиома. Определённые штаммы бактерий оказались чувствительны именно к кофе как таковому, а не к кофеину в нём.

Микробиолог Джон Крайан, руководитель исследования, объясняет: кофе — это не просто кофеин, а сложный диетический фактор, который взаимодействует с кишечными микробами, метаболизмом и даже эмоциональным состоянием.

Почему выводы о кофе и мозге пока не окончательные

Прежде чем бежать заваривать пятую чашку, стоит учесть несколько важных оговорок.

Выборка исследования невелика — всего 62 человека, что может не отражать разнообразие микробиомных профилей в разных популяциях. Кроме того, данные о настроении и поведении участников основаны на самоотчётах, которые подвержены ошибкам памяти и субъективным искажениям.

Исследование также не контролировало строго другие диетические переменные — например, добавки сахара и молока, которые могут независимо влиять на здоровье кишечника.

Ещё один момент, о котором стоит знать: исследование было спонсировано Институтом научной информации о кофе (ISIC) — организацией, в которую входят пять крупных европейских кофейных компаний: illycaffè, JDE Peet’s, Lavazza, Paulig и Tchibo. Это не означает, что данные недостоверны — работа опубликована в рецензируемом журнале Nature Communications и прошла независимую экспертизу. Но источник финансирования важно учитывать при оценке любого исследования.

Даже декаф, по данным учёных, может положительно влиять на работу мозга

Исследование проводилось исключительно с растворимым кофе. Как отметил профессор Крайан, разные типы кофе и способы приготовления могут существенно влиять на химический состав напитка — метод заваривания меняет уровень кофеина, полифенолов и других биоактивных соединений.

Стоит ли пить кофе каждый день для мозга и памяти

Главный вывод этой работы — не «пейте больше кофе», а нечто более тонкое. Кофе влияет на организм гораздо сложнее, чем мы привыкли думать. Кофеин — лишь одно из множества активных веществ. Полифенолы, фенольные кислоты, меланоидины и другие соединения, которые образуются при обжарке, тоже работают — причём через кишечные бактерии.

По словам авторов, наблюдаемые преимущества кофе, вероятно, обусловлены комбинацией факторов: биологическими эффектами соединений кофе, механизмами, опосредованными микробиомом, и психологическими эффектами, связанными с привычкой и ожиданием.

Для тех, кто чувствителен к кофеину, но любит кофе, это особенно интересная новость. Декаф — не просто «кофе для слабаков». Он, судя по этим данным, сохраняет значительную часть полезных свойств и может даже выигрывать у обычного кофе в некоторых аспектах — таких как память и сон.

