Больше не беру Nike и Adidas. Какие кроссовки я теперь покупаю

Раньше я был уверен, что нормальные беговые кроссовки делают только Nike и Adidas, а всё остальное годится разве что для дачи. Потом я посмотрел, сколько они просят за пары с карбоновой пластиной и модной пеной, и полез искать альтернативы. Довольно быстро выяснилось, что Li-Ning, ANTA, BMAI и ещё пара китайских брендов давно делают всё то же самое, просто без галочки на боку и заметно дешевле. Так что теперь я покупаю кроссовки только там, и вот что из этого реально стоит своих денег.

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Li-Ning Red Hare 9: нормальная пара для первых пробежек

Начинать, на мой взгляд, стоит не с карбона, а с обычной хорошей пары, и Li-Ning Red Hare 9 как раз такая. Пластины в подошве нет, зато промежуточная подошва сделана из лёгкой упругой пены, которая пружинит при каждом шаге, а резина снизу, если верить Li-Ning, стирается в два с половиной раза медленнее обычной. Верх из жаккардового текстиля тянется и дышит, а язычок пришит к подошве боковыми шторками, поэтому на бок не съезжает.

Мягкие они ощутимо, подошва прямо ласкает стопу, и при этом на бок кроссовки не заваливаются (а я, мягко говоря, не пушинка). Правда, тянущаяся ткань держит стопу от середины до пальцев так себе, поэтому для длинных и быстрых забегов я бы их брать не стал. А вот для ходьбы, спокойного фитнеса и первых неспешных пробежек это вполне себе вариант, больше для старта ничего и не нужно. Ну и с чёрными джоггерами они смотрятся отлично.

С размером у Li-Ning есть особенность: стелька специально сделана на полсантиметра-сантиметр длиннее стопы. Так что мерьте стопу линейкой и смотрите в таблицу, а не берите привычную цифру. Я взял на размер больше обычного, и сели они без зазора. Из коробки немного пахнет, но запах выветривается, а сама коробка пришла мятой. Продавец, кстати, заранее предупреждает, что это не брак, как и мелкие следы клея.

Цена: 4 850 ₽ с купоном

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Onemix: толстая подошва и светоотражатели для вечерних пробежек

Если хочется ещё попроще, то кроссовки Onemix стоят столько же, около пяти тысяч, и для вечернего бега у них есть всё нужное. Подошва толстая, амортизирующая и рассчитана на плавный перекат с пятки на носок. На корпусе есть светоотражающие вставки, так что в темноте во дворе вас заметят. Верх из плотной дышащей сетки, а на пятке пришита петля, поэтому надевать удобно.

По ощущениям это почти тапочки: лёгкие, нигде не давят, и в них не жарко. Подошва толстая и мягкая, но гнутся и скручиваются они легко, жёсткости на скручивание почти нет, так что держать стопу за вас эти кроссовки не будут. Говорят, что Onemix делает их на широкую ногу. Мои прошлые Asics всё равно были пошире, но ноге комфортно, и сшиты они аккуратно.

Есть, правда, одна мелочь, которая сначала немного раздражала: если встать на пятки, подошва слегка поскрипывает. На бегу этого не слышно, так что я махнул рукой. Так что для своих денег это честная пара, которую не жалко убить о мокрый асфальт.

Цена: 4 950 ₽ с купоном

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Golden Camel 5K: пластина для коротких забегов

У Golden Camel 5K дистанция указана прямо в названии, и это честно: кроссовки рассчитаны на короткие забеги по пять километров, а не на марафон. Внутри толстой пены с надписью C-SUPERFOAM стоит пластина в форме буквы X. Она не даёт подошве скручиваться и поддерживает свод стопы, а карбона в ней, по заявлению производителя, 65%. Ещё обещают плюс 50% к стабильности и минус 50% к весу, но эти цифры я бы воспринимал как маркетинг.

По ощущениям они удобные и выглядят дороже, чем стоят. На спокойном темпе бежать в них комфортно, но пластина, понятно, раскрывается на интервалах побыстрее, так что ради прогулочного бега переплачивать за неё не нужно. При этом силуэт у них низкий, расцветки спокойные, молочная или белая, так что их спокойно носят и по городу с широкими брюками.

В первые дни они показались чуть тесноватыми, но потом верх растянулся, и стало нормально. Если нога большая, имейте в виду, что 45-й у них самый большой размер.

Цена: 4 500 ₽ с купоном

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IRUNSVAN: «карбон» за три с половиной тысячи

А вот на кроссовках IRUNSVAN хорошо видно, как слово «карбон» продают дешевле, чем саму технологию. Пластина у них нейлоново-карбоновая, то есть это не та цельная карбоновая пластина, за которую в топовых моделях берут основные деньги. Хотя для такой цены удивляться нечему. При этом подошва высокая, с загнутым носком, верх из микрофибры, а расцветок целая куча, от мятной до чёрно-золотой.

Сделаны они при этом качественно и весят всего около 240 граммов. Если попрыгать на месте, пружинят хорошо и с пятки, и с носка. Но для обычной ходьбы они не подходят совсем, это кроссовки только для бега. Подошва поначалу жестковатая, со временем становится мягче, поэтому новичку я бы, скорее, посоветовал что-нибудь из первых пунктов.

С размером тут надо быть внимательнее. Стопа у меня широкая, я взял на размер больше, и получилось прямо впритирку, а большой палец слегка упирается в плотную сетку. Так что если у вас широкая стопа или высокий подъём, берите на размер больше, это и продавец советует. Зато в посылку он положил носки и пачку салфеток, мелочь, а приятно.

Цена: 3 350 ₽ с купоном

Купить IRUNSVAN

Li-Ning Red Hare 9 Pro: та же девятка, но с опорой под стопой

Red Hare 9 Pro стоит примерно на три тысячи дороже обычной девятки, и это самая продаваемая пара во всей подборке. За доплату вы получаете двухслойную пену BOOM, которая отскакивает заметно бодрее, и пластину под сводом стопы. Пластина здесь, правда, из TPU, это не карбон, и она нужна не для толчка, а для устойчивости: соединяет переднюю и заднюю часть подошвы и не даёт ей скручиваться. Верх сплетён из лёгкого дышащего материала, снизу противоскользящая резина GCR, есть светоотражатели, а весит каждый кроссовок около 270 граммов.

Пятку они держат очень хорошо, и на ноге почти не чувствуются. Правда, светлая расцветка вживую оказалась не белой, как на фото, а с серым и светлым бежем, так что если нужен именно белый, учитывайте это. Размер подбирается так же, как у девятки, по длине стопы, и запас у меня остался примерно в полсантиметра.

Если вы бегаете медленно и редко, разницу с парами за 4–5 тысяч вы почувствуете не сильно. Вся эта опора начинает окупаться, когда набираешь километраж каждую неделю, и вот тогда Pro, на мой взгляд, стоит доплаты.

Цена: 7 850 ₽ с купоном

Купить Red Hare 9 Pro

Li-Ning Feidian 5 Challenger: настоящий карбон дешевле, чем Pro без него

Парадокс, но Li-Ning Feidian 5 Challenger с карбоновой пластиной стоит дешевле, чем Red Hare 9 Pro, у которого карбона нет вообще. Внутри очень толстая изогнутая пена SUPER BOOM с высоким бортом в пятке, снизу резина GCR, верх из текстиля со вставками ТПУ, а на пятке светоотражающие полосы. Расцветки есть и спокойные, чёрно-белая, и яркие, вроде оранжево-фиолетовой.

Мягкие, лёгкие, отзывчивые, и всё это за такие деньги. Но нужно понимать, что карбоновая пластина работает на быстром темпе, а на спокойной трусце её пользу почти не почувствуешь. Так что это кроссовки для темповых пробежек, а не для прогулок. И лучше бегать в них по асфальту или бетону, потому что на мягком покрытии к ним надо привыкнуть. Зато подошва живучая, стирается медленно.

По размеру они маломерят примерно на полразмера, так что если сомневаетесь между двумя цифрами, берите больший. Запаха из коробки у меня не было вообще, следов клея тоже.

Цена: 6 900 ₽ с купоном

Купить Feidian 5

BMAI «21 км»: полноразмерный карбон под полумарафон

BMAI «21 км» стоят примерно на полторы тысячи дороже Feidian 5 Challenger, и за эту разницу вы получаете полноразмерную жёсткую карбоновую пластину с раздвоенным «рыбьим хвостом». Её впаяли в подошву при литье, так что отклеиться ей некуда. Пена Boom Fly здесь толщиной 29 мм в носке и 36 мм в пятке, сверху лежит стелька толщиной 3 мм с возвратом энергии, а верх сделан из лёгкой эластичной сетки. Рассчитаны они на дистанции от десятки до марафона, а цвет такой кислотно-салатовый, что на старте вас точно не потеряют.

Весят они совсем немного, а подошва пружинит так, что сразу хочется бежать. Но тут то же правило, что и с любым карбоном: раскрываются они на быстром темпе. Если просто трусить в них по парку, пятка ощущается слишком мягкой, и долго так не пробежишь. Поэтому это пара для стартов и быстрых отрезков, а для медленных пробежек лучше взять что-нибудь попроще из этого списка.

По размеру они идут ровно, не маломерят и не большемерят. Стелька у них тонкая и ровная, без бортиков, а колодка чуть узковата. Если стопа широкая, это почувствуется, но, на мой взгляд, не критично.

Цена: 8 300 ₽

Купить BMAI 21 км

BMAI Expedition 6.0: для дорожек, где асфальт переходит в грунт

Не все мои пробежки проходят по ровному асфальту, потому что в парке он рано или поздно заканчивается, и начинается тропинка. Для таких маршрутов у меня есть BMAI Expedition 6.0. Верх у них сделан из прочной Cordura, которая не рвётся о ветки и при этом дышит. Протектор с крестообразными грунтозацепами, по краю износостойкая резина, а ближе к центру более цепкая, для подъёмов и спусков. Носок усилен чёрной накладкой на случай встречи с камнем, а шнурки затягиваются фиксатором, так что завязывать ничего не нужно.

Они мягкие, хорошо амортизируют и при этом держат стопу, в них заявлен контроль движения, и это чувствуется. Правда, сетка Cordura дышит в обе стороны, поэтому по утренней росе ноги промокают. Так что это кроссовки для сухой погоды, а не для слякоти. И колодка у них не на широкую ногу, учтите это сразу.

С размером у меня вышла неприятность: стелька оказалась заметно длиннее, чем обещает таблица. Продавец сразу предложил обмен, но ждать я не захотел и ношу так, с удовольствием, просто в толстом носке. Поэтому перед заказом лучше напишите продавцу и уточните реальную длину стельки.

Цена: 8 800 ₽

Купить Expedition 6.0

ANTA Mach 6: азотная пена для скоростных тренировок

ANTA Mach 6 вторые по цене в подборке, и платишь тут за отскок на темпе, а не за удобство на прогулке. Это уже шестое поколение беговой линейки ANTA, которое позиционируют как кроссовки для скоростной работы на дорожке. В подошве стоит азотная пена серии 80+, а сама межподошва толстая, с рифлёными боками и резиновой накладкой снизу. Верх сделан из тонкого сетчатого трикотажа с градиентом, а пятка низкая.

Кроме обычной Mach 6, есть ещё версия PRO и версия SE для повседневных быстрых тренировок, поэтому перед заказом стоит посмотреть, какая именно модель в лоте. ANTA предлагает их и для сдачи нормативов, и для тренировок на шоссе, и просто для спортивного образа. Но носить по городу кроссовки за такие деньги, на мой взгляд, расточительно.

Расцветки яркие, есть неоново-салатовая и бело-розово-голубая. Таблица размеров в карточке привязана к длине стопы в сантиметрах, и это, пожалуй, самый надёжный способ угадать с размером, когда покупаешь обувь вслепую.

Цена: 12 800 ₽ с купоном

Купить ANTA Mach 6

KAILAS Fuga EX330: единственная пара для настоящего грунта

Ну и самая дорогая пара в подборке, при этом единственная для настоящего бездорожья. Это KAILAS Fuga EX330. Подошва у них от Vibram с глубоким агрессивным протектором, межподошва толстая, с крупной цифрой 330 на пятке, а перепад составляет 5 мм. Шнуровка сделана на тросике: дёрнул, зафиксировал, а хвост убрал в кармашек на язычке. Верх из сетки X-Mesh с проклеенными накладками, и расцветки яркие, от серо-синей до оранжево-зелёной.

Сидят они на ноге классно, лёгкие, и в лесу протектор цепляется за всё подряд. Но на асфальте такой протектор просто не нужен, и бегать в них по городу за такие деньги смысла нет. Это кроссовки именно для троп.

А вот с размером я промахнулся. Взял по таблице, а пара оказалась примерно на сантиметр длиннее заявленного. Через несколько километров стопа начинает гулять, и голеностопу не хватает поддержки, что на камнях совсем неприятно. Так что если сомневаетесь, лучше берите на размер меньше. Остальные кроссовки, которые я присматриваю, в том числе совсем недорогие, я выкладываю в канале «Сундук Али-Бабы» в MAX. А в комментариях напишите, в чём бегаете вы и стоит ли, по-вашему, переплачивать за галочку на боку.

Цена: 21 750 ₽ с купоном

Купить KAILAS EX330

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