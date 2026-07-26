Для чего нужен странный шкафчик под окном в старых квартирах

Рамис Ганиев

Вы когда-нибудь замечали под окном в старой квартире необычный шкафчик с дверцами? Многие думают, что это просто встроенная полка или причуда проектировщиков советских времен. На самом же деле у него была важная роль, о которой многие уже забыли. Да, это почти такая же загадочная деталь в наших квартирах, как и люк на балконе.

Кухонный шкафчик под окном можно улучшить и использовать даже сегодня. Фото.

Кухонный шкафчик под окном можно улучшить и использовать даже сегодня

Встроенный холодильник в старых квартирах

Если открыть дверцы этой ниши, внутри можно было увидеть одну или две полки, а вот задняя стенка представляла собой внешнюю стену дома. Фишка в том, что обычная кирпичная кладка была толстой, а за шкафом стену специально делали тоньше, часто всего в половину кирпича.

В некоторых домах строители оставляли еще и небольшое сквозное отверстие с решеткой. Получалась элементарная, но эффективная система, при которой уличный мороз охлаждал тонкую стену, температура внутри ниши падала, а от теплой кухни продукты защищали плотные деревянные дверцы.

Шкафчик под окном во времена СССР использовался как холодильник. Фото.

Шкафчик под окном во времена СССР использовался как холодильник

Конечно, ни о каком термостате речи не шло, и температура внутри зависела от погоды за окном. В легкий мороз условия были близки к современным холодильникам, а в суровые холода шкаф превращался в полноценную морозилку, где молоко или суп могли замерзнуть.

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Дефицит холодильников в СССР и роль холодного шкафа

Сегодня трудно представить жизнь без ревущего на кухне компрессора, но в период массовой застройки ситуация была иной. Когда в конце пятидесятых годов люди начали массово переезжать в отдельные квартиры, холодильник был редкостью, которую могли позволить себе немногие.

По официальной статистике, в 1960 году на сотню семей приходилось всего около четырех холодильников. Даже спустя десять лет этот показатель едва превысил 30%. Промышленность просто не успевала за спросом: знаменитые ЗИЛы стоили дорого, весили много, и достать их было настоящим квестом.

Поэтому наличие холодного шкафа прямо в стене не было самодеятельностью жильцов. Как отмечают архитектурные документы того времени, эта ниша официально закладывалась в проекты согласно строгим строительным нормам. Государство понимало, что новоселам нужно где-то безопасно хранить запасы еды в зимний период.

На протяжении многих лет холодильники были в дефиците. Фото.

На протяжении многих лет холодильники были в дефиците

Почему нишу делали именно под окном

Размещение шкафа под подоконником это суровый инженерный расчет. Кухни в типовых хрущевках редко превышали площадь в шесть квадратных метров. На этом пятачке нужно было втиснуть газовую плиту, раковину, обеденный стол и хоть какую-то утварь.

Интеграция шкафа прямо в наружную стену позволяла сэкономить драгоценное место на полу, при этом верхняя часть ниши служила широким подоконником. Он автоматически становился дополнительной рабочей поверхностью, куда ставили кастрюли или сушили посуду.

Шкаф под подоконником не отнимал полезную площадь у крошечной кухни

Шкаф под подоконником не отнимал полезную площадь у крошечной кухни

Кстати, в подобных закрытых пространствах люди часто хранили не только продукты, но и различные хозяйственные мелочи. Порой туда отправлялась даже сезонная одежда, и чтобы защитить вещи от насекомых.

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Что хранили в холодном шкафу

Зимой эта конструкция становилась спасением для советской семьи. Особенно ее ценность возрастала перед новогодними праздниками, когда в дом закупали дефицитные деликатесы.

Обычно на холодных полках размещали:

  • молочные продукты и сливочное масло;
  • кастрюли с супом или тушеным мясом;
  • соленья и домашние заготовки;
  • овощи, фрукты и различные напитки.

Но летом магия рассеивалась. Когда на улице теплело, уличный холодильник превращался в обычную кладовку. Оставлять там скоропортящуюся еду было нельзя, поэтому внутрь складывали крупы, макароны, консервы и пустые стеклянные банки.

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Можно ли пользоваться хрущевским холодильником сегодня

Эпоха таких конструкций ушла, когда электрические холодильники появились в каждой семье. Стало понятно, что у ниши под окном есть серьезные минусы: из щелей дуло холодом, на тонких стенках появлялся конденсат, а продукты то замерзали, то оттаивали из-за перепадов погоды.

Сегодня старую нишу можно легко улучшить. Если вы решили сохранить ее как дополнительное место хранения, положите внутрь обычный термометр. Если температура стабильно держится в пределах от +2 до +6 градусов, там смело можно держать овощи или закрытые напитки.

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Если же холодный шкаф вам больше не нужен, его можно утеплить и превратить в стильный кухонный модуль с современными фасадами. А вот полностью сносить тонкую стенку и пробивать стену насквозь нельзя, потому что это нарушает целостность фасада дома и требует сложного юридического согласования.

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