7 странных правил дорожного движения, которые кажутся выдумкой

В разных странах действуют дорожные правила, которые иностранцу кажутся странными. Где-то нельзя пристёгиваться, где-то размер штрафа зависит от зарплаты, а в некоторых городах может появиться белый сигнал светофора. Это не выдумки из интернета, а реальные нормы. Мы собрали семь таких правил и объяснили, зачем каждое из них придумали.

На эстонском льду ремни запрещены

Зимой в Эстонии прокладывают дороги прямо по замёрзшему Балтийскому морю. По ним можно доехать до островов на машине, а не на пароме, но открывают их, только когда позволяют толщина льда и погода. На таких дорогах водителю и пассажирам запрещено пристёгиваться: это записано в статье 65 эстонского Закона о дорожном движении. Если лёд начнёт проваливаться, людям нужно выбраться из машины за секунды, поэтому и двери должны легко открываться.

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Ограничения на этом не заканчиваются. Нельзя ехать со скоростью от 25 до 40 км/ч, потому что машина движется со скоростью волны подо льдом и раскачивает его. Между автомобилями должно быть не меньше 250 метров, въезжать можно с интервалом минимум две минуты, а останавливаться и сворачивать с размеченного маршрута без крайней необходимости нельзя. На обычных эстонских дорогах ремни по-прежнему обязательны.

В Японии нельзя обрызгивать пешеходов

Статья 71 японского Закона о дорожном движении обязывает водителя следить, чтобы он не окатил окружающих грязной водой: например, сбрасывать скорость перед лужей. За нарушение берут 6 000 иен с легковушек и мотоциклов, 7 000 иен с крупных машин и 5 000 иен с мопедов и некоторой небольшой спецтехники. Чтобы получить штраф, не обязательно облить человека с головы до ног: достаточно нарушить требование и создать помеху окружающим.

Дело тут не только в сухой одежде. Японская автомобильная федерация JAF выяснила на испытаниях, что на скорости 40 км/ч брызги долетают даже до лобового стекла встречной машины. Если её водитель на мгновение потеряет обзор, это тоже считается нарушением, ведь так легко попасть в аварию.

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Австралийцам нельзя бросать машину открытой

В штате Квинсленд водитель, который отходит от машины дальше чем на три метра, а внутри никого не остаётся, обязан заглушить двигатель, закрыть окна и запереть двери. Закон даже уточняет, насколько можно оставить окно приоткрытым: щель не больше пяти сантиметров. Выскочить за водой и оставить дверь открытой, потому что вернёшься через минуту, уже может оказаться нарушением.

Исключения тоже есть: часть требований не касается водителей мусоровозов во время работы и инкассаторов при исполнении. Задача закона в том, чтобы машину не угнали и она не покатилась сама. Похожие правила действуют и в других штатах Австралии, хотя детали там могут отличаться.

Финский штраф зависит от дохода

В Финляндии за серьёзное превышение скорости назначают так называемые дневные штрафы. Сначала по тяжести нарушения определяют число штрафных единиц, потом рассчитывают стоимость одной единицы с учётом дохода человека и некоторых других обстоятельств. Логика простая: штраф в 100 евро богатый человек почти не заметит, а для водителя с небольшой зарплатой это ощутимые деньги.

Из-за этого бывают громкие истории. В 2023 году предпринимателя Андерса Виклёфа оштрафовали на 121 000 евро: он ехал около 80 км/ч там, где разрешено 50 км/ч. При этом доход учитывают не всегда: по разъяснению финской полиции, за превышение не больше чем на 20 км/ч обычно выписывают фиксированный штраф.

Остановка без бензина на автобане

Пункт 8 параграфа 18 немецких правил дорожного движения запрещает останавливаться на автомагистралях, в том числе на обочине. Отдельного запрета на пустой бак в законе нет, но если водитель понимал, что до заправки топлива не хватит, и всё равно поехал, вынужденную остановку могут признать предотвратимой. За запрещённую остановку на автобане берут 30 евро, за запрещённую стоянку 70 евро.

Внезапная поломка считается другой ситуацией: тогда нужно безопасно остановиться, обозначить место и вызвать помощь. Само по себе отсутствие бензина тоже не означает штраф автоматически, всё решают обстоятельства. Строгость понятна: на некоторых участках автобанов нет общего ограничения скорости, и машина, вставшая на обочине ночью или в плохую погоду, становится серьёзной опасностью.

В ЮАР пропускают страусов

По статье 51 муниципальных дорожных правил Кейптауна водитель обязан остановиться по сигналу человека, который ведёт или перегоняет животных по дороге. В списке есть коровы и другой крупный рогатый скот, лошади, ослы, мулы, овцы, козы, свиньи и страусы. Речь именно о сигнале погонщика: дикий страус, выбежавший на трассу, законного права на проезд не имеет.

Для Южной Африки страусы в этом списке вполне логичны: в стране есть страусиные фермы, а взрослая птица может весить больше 100 кг. Столкновение с ней опасно и для водителя, и для животного, а попытка проскочить сквозь стаю легко закончится хаосом. Правда, это подтверждённая норма Кейптауна, и нельзя утверждать, что точно такой же текст действует во всех городах ЮАР.

Манила ограничивает машины по номерам

В столичной агломерации Филиппин, Метро-Маниле, действует схема Number Coding Scheme: в определённые дни машина не может ездить по части дорог, и это зависит от последней цифры номера. Обычно ограничение работает по будням в часы пик, с 7:00 до 10:00 и с 17:00 до 20:00, а в праздничные выходные его, как правило, снимают. В отдельных городах агломерации могут быть свои особенности, а в 2026 году власти подтвердили, что система продолжает работать, и время от времени объявляют временные исключения.

День недели Последняя цифра номера Понедельник 1 и 2 Вторник 3 и 4 Среда 5 и 6 Четверг 7 и 8 Пятница 9 и 0

Всё это ради борьбы с огромными пробками: если часть машин каждый день остаётся дома, дороги должны разгрузиться, а общественный транспорт поехать быстрее. У схемы есть очевидный минус: саму причину пробок она не убирает. Людям всё равно нужно ездить, поэтому они переносят поездки на другое время, выбирают объездные маршруты или пересаживаются на другой транспорт.

За каждым странным правилом стоит проблема

На первый взгляд эти нормы похожи на набор причуд, но каждая отвечает на понятную местную проблему: тонкий лёд, лужи, угоны, неравенство доходов, пробки. При этом в интернете полно списков «безумных ПДД», и многие пункты в них преувеличены, касаются одного города или давно отменены. Так что любое «дикое» правило из подборки на туристическом сайте лучше сверять с действующим законом.

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Заблуждения о машинах берутся не только из интернета, но и из фильмов: взрывающиеся от одной пули бензобаки, погони без единой царапины, бесконечный бензин. О самых живучих из них мы рассказали в статье «8 мифов об автомобилях, навязанных нам кинематографом».