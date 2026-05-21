Совместимость по знаку зодиака проверили на 10 миллионах браков: работает ли астрология?

Многие из нас хотя бы раз проверяли совместимость по знаку зодиака. Кто-то делает это ради забавы, а для кого-то это очень серьезный процесс, который влияет на выбор партнера для создания счастливой семьи. Астрология уже давно превратилась в огромную индустрию с приложениями, сайтами и платными консультациями. А если взглянуть на совместимость по знаку зодиака с точки зрения науки? Может, статистически это все действительно работает?

Связь между знаками зодиака с научной точки зрения

Изучением статистики совместимости по знаку зодиака занялся британский социолог Дэвид Воас в 2007 году. Его исследование, суть которого рассказано на Phys.org, остается одним из самых масштабных в этой области, и результаты до сих пор заставляют задуматься.

Воас использовал данные переписи населения Англии и Уэльса за 2001 год. В его распоряжении оказались записи о более чем 10 миллионах супружеских пар. Это были не опросы, не анкеты, а реальные зарегистрированные браки с точными датами рождения обоих супругов.

Логика была проста: если определенные знаки зодиака действительно подходят друг другу лучше остальных, это должно проявиться в статистике. Пар с якобы удачными комбинациями знаков было бы заметно больше, чем предсказывает обычная случайность.

Еще больше познавательных статей вы найдете в нашем канале в MAX. Подпишитесь прямо сейчас!

При этом Воас намеренно сделал тест максимально щадящим для астрологии. Он не проверял какую-то одну конкретную систему совместимости, а искал любую закономерность вообще. Если бы Овны чаще женились на Овнах, Девы — на Козерогах, или женщины одного знака предпочитали мужчин другого, все это засчитывалось бы как аргумент в пользу астрологии.

Читайте также: 6 причин почему мы верим в приметы, и даже этого не замечаем

Почему ученые чуть не поверили в астрологию

На первый взгляд, для любителей гороскоп данные выглядели обнадеживающе. Оказалось, что люди немного чаще вступали в брак с партнерами того же знака зодиака. Примерно на 22 100 пар больше, чем предсказывала случайность. Если учитывать и соседние знаки, избыток вырастал до 26 900 пар.

Особенно выделялись Козероги, родившиеся в январе — среди них «одинаковых» пар было больше всего.

Цифры звучат внушительно, но в процентах это меньше 0,25%. И все же, это был статистически значимый результат. Казалось бы, вот оно, доказательство?

Но тут начались проблемы. Обнаруженная закономерность не совпадала ни с одной из известных астрологических систем совместимости. Самые частые пары не были теми, которые астрологи называют «идеальными». Никакой логики, кроме совпадения знаков, в данных не просматривалось. И объяснить, почему именно Козероги якобы тянутся к другим Козерогам, астрология тоже не могла.

Почему совместимости по гороскопу не существует

Воас решил копнуть глубже. Он заказал подробнейшую таблицу с почти 670 000 комбинаций конкретных дат рождения, но уже не по знакам зодиака, а по точным дням и месяцам.

И тут выяснилось нечто неожиданное. Супруги оказывались рожденными в один день на 41% чаще, чем предсказывала случайность. Вместо ожидаемых 28 300 таких пар их оказалось почти 39 800.

Разгадка не имела никакого отношения к звездам. Перепись заполняется одним человеком на все домохозяйство. Устал, отвлекся, не помнишь точную дату рождения супруга, и случайно вписал свою собственную. Та же перепись обнаружила около 10 900 пар, которые случайно записались как однополые, потому что заполнявший форму указал свой пол вместо пола партнера.

А загадка январских Козерогов? Самой популярной «общей» датой рождения оказалось 1 января. Эта дата систематически использовалась как заглушка, когда точный день рождения был неизвестен, например, в домах престарелых или при неполных записях.

Когда Воас исключил пары с датами рождения, приходящимися на первое число месяца, и скорректировал данные с учетом ошибок заполнения, вся магическая закономерность как в гороскопах исчезла.

Почему гороскопы кажутся точными

Исследование Воаса интересно не только тем, что оно опровергло связь знаков зодиака с выбором партнера. Оно показало еще одну важную вещь: даже то, что миллионы людей верят в астрологию, не повлияло на статистику браков. Казалось бы, если огромное количество людей читает гороскопы и принимает их всерьез, хоть кто-то должен выбирать партнера с оглядкой на знак. Но в реальных данных этого эффекта не нашлось.

Тогда почему же гороскопы так убедительны для стольких людей? Психологи давно описали несколько механизмов:

Эффект Барнума — склонность принимать расплывчатые описания за точные. Фразы вроде «вы иногда сомневаетесь в своих решениях» подходят практически любому человеку, но каждый читает их как личное послание;

— склонность принимать расплывчатые описания за точные. Фразы вроде «вы иногда сомневаетесь в своих решениях» подходят практически любому человеку, но каждый читает их как личное послание; Предвзятость подтверждения — мы запоминаем случаи, когда гороскоп «попал», и забываем промахи. За год таких совпадений набирается достаточно, чтобы создать иллюзию точности;

— мы запоминаем случаи, когда гороскоп «попал», и забываем промахи. За год таких совпадений набирается достаточно, чтобы создать иллюзию точности; Самосбывающиеся пророчества — если человек верит, что Лев энергичен и уверен в себе, он начинает вести себя соответствующе. Исследование 1994 года показало, что связь между знаком зодиака и чертами характера обнаруживалась только у людей, уже знакомых с астрологическими стереотипами.

Иными словами, астрология может влиять на то, как люди описывают себя, но не на то, какими их сделала природа.

Читайте также: 5 глупых примет из СССР, которые мы не можем забыть

Стоит ли выбирать партнера по знаку зодиака

Все имеющиеся научные данные дают однозначный ответ: нет. Ни одно крупное исследование не обнаружило связи между датой рождения и счастливыми отношениями. Звезды и планеты, безусловно, влияют на многое, от приливов до климата, но кого вы полюбите и будет ли ваш брак крепким, они не определяют.

На прочность отношений влияют совсем другие вещи:

Умение слушать и разговаривать о сложном;

Общие ценности и жизненные цели;

Готовность к компромиссам;

Эмоциональная поддержка в трудные моменты;

Совместное решение бытовых и финансовых вопросов.

Ничего из этого не зависит от того, родились вы в марте или в августе.

Конечно, можно возразить, что исследования проверяли только «солнечные» знаки, а настоящая астрология учитывает положение Луны, восходящий знак, дома и аспекты. Но тут возникает замкнутый круг. Популярная астрология десятилетиями делала простые и конкретные заявления о совместимости по знакам зодиака. Когда эти заявления проверяют и не подтверждают, сторонники отступают к более сложным версиям, которые все труднее тестировать.

Еще больше познавательных материалов вы найдете в нашем Telegram-канале. Подпишитесь прямо сейчас!

Все это не значит, что астрология бесполезна как культурное явление. Для многих людей это способ поговорить о себе, задуматься о своих качествах или просто развлечься. Но принимать решения о партнере на основе его даты рождения — примерно так же обоснованно, как выбирать спутника жизни по его любимому цвету. Приятно, но к реальной совместимости отношения не имеет.