10 вещей, которые сейчас кажутся мусором, но через 20 лет могут стоить дорого

Некоторые вещи, которые мы сегодня выбрасываем, через двадцать лет могут оказаться ценными. Например, ранее мы уже рассказывали про то, что старые игрушки из киндеров сейчас стоят тысячи и за ними охотятся коллекционеры. Сегодня у нас тоже валяются вещи, на которые мы не обращаем внимания, и даже хотим выбросить. Но в будущем они тоже могут стать ценными товарами. Сейчас мы расскажем о нескольких категориях будущих раритетов.

Сувенирные ведёрки для попкорна из кинотеатров

В 2024 году американская сеть кинотеатров AMC продавала ведёрки для попкорна в виде песчаного червя из фильма «Дюна: Часть вторая». Сувенир вместе с попкорном стоил 24,99 доллара и сразу стал мемом. Через несколько месяцев коллекционеры платили за такие ведёрки от 50 до 130 долларов, а в июне 2026 года неиспользованный экземпляр ушёл на eBay за 85,49 доллара.

Суммы не огромные, но покупатель съел попкорн, сохранил упаковку и продал её дороже, чем заплатил. Похожая судьба может ждать фигурные стаканы и ведёрки к премьерам, особенно если фильм станет культовым, а сувенир выпустили небольшой партией. Обычные бумажные стаканчики из кинотеатра почти наверняка ничего стоить не будут.

Бумажные билеты на концерты

После концерта билет обычно летит в урну, хотя он может остаться одним из немногих настоящих свидетельств события. Особенно интересны билеты на ранние выступления начинающих музыкантов: сегодня они играют в клубе для нескольких десятков человек, а через 20 лет могут собирать стадионы. Фото и видео с концерта найдутся в интернете, а сам билет сохранят единицы.

К тому же бумажных билетов становится меньше, потому что многие посещают мероприятия по электронным билетам. Полностью бумага не исчезнет, но стоит сохранять билеты на ранние концерты, фестивальные браслеты, пропуска и программки, особенно с автографами.

Бесплатные фигурки и значки по акциям

Магазины, рестораны и кинотеатры постоянно раздают мелочи за покупку или участие в акции: фигурки, значки, брелоки, наклейки. Дети с ними играют, взрослые убирают в ящик, а через пару месяцев всё это оказывается в мусоре. Но когда акция заканчивается, достать конкретную фигурку уже нельзя, и если персонаж остаётся популярным, коллекционеры начинают её искать.

При этом редкая вещь и дорогая вещь не одно и то же. Если сувенир раздавали миллионами, а интерес к персонажу быстро угас, денег за него не дадут. Больше шансов у вещей из коротких акций, полных серий, необычных вариантов и игрушек в оригинальной упаковке.

Коллекционные карточки и вкладыши

Картонка размером с банковскую карту выглядит бесполезной, но коллекционные карточки давно стали большим рынком. Их выпускают к играм, аниме, спорту и музыкальным альбомам. Фанаты корейской поп-музыки охотятся за фотокарточками артистов, причём некоторые можно получить только при покупке альбома в определённом магазине. Такие акции, например, в 2025 году проводил лейбл YG Entertainment для группы BABYMONSTER.

В отчёте eBay за 2025 год среди самых востребованных коллекционных новинок были современные наборы Pokémon и совместная серия Magic: The Gathering и Final Fantasy. Но многие карточки и через 20 лет останутся просто бумажками. Сохранять стоит первые выпуски популярных серий и карточки из ограниченных акций, лучше сразу в защитных обложках, чтобы они не помялись и не поцарапались.

Физические диски и картриджи с играми

Купить игру в цифровом магазине удобно, но её доступность зависит от компании. 27 марта 2023 года Nintendo прекратила продажу игр в цифровых магазинах для 3DS и Wii U: ранее купленное какое-то время ещё можно было скачать, а купить новое уже нельзя. Поэтому физические издания, особенно выпущенные небольшим тиражом и потом исчезнувшие из продажи, могут заинтересовать коллекционеров.

Есть подвох: не каждый картридж содержит игру. Для Nintendo Switch 2 выпускают Game-Key Cards, и, как объясняет сама Nintendo, на такой карточке нет полной игры, она лишь даёт право скачать её через интернет. Ценнее будут полноценные издания, которые запускаются без загрузки основных файлов, вместе с коробками, инструкциями и вкладышами.

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Снятые с производства наборы LEGO

LEGO регулярно снимает одни наборы с производства и выпускает новые, поэтому через несколько лет нужную модель в магазине уже не найти. В сентябре 2026 года аналитики Brickfact изучили цены тысяч наборов после окончания выпуска. Через год типичный набор оценивался на 22,3% дороже, чем в момент снятия с производства, а через два года рост достигал 41%.

Но почти каждый пятый набор за год вообще не подорожал, так что скупать всё подряд бессмысленно. Скучающий на полке LEGO лучше не выбрасывать, а сохранить вместе с инструкцией и коробкой и не смешивать детали разных наборов. Особенно ценятся редкие минифигурки, которые шли только в одном наборе.

Кассеты и диски молодых групп

Почти вся музыка сейчас живёт в стримингах, но независимые музыканты и небольшие лейблы по-прежнему выпускают диски, кассеты и пластинки. Иногда тираж составляет всего несколько десятков кассет, которые группа продаёт на своих концертах. Если через 15–20 лет музыканты прославятся, а альбом так и не переиздадут, такие записи могут привлечь коллекционеров.

Физические носители не уходят в прошлое: по данным Международной федерации производителей фонограмм (IFPI), в 2025 году мировая выручка от них выросла на 8%, главным образом благодаря винилу. Массовый диск звезды вряд ли станет редкостью, а вот самостоятельно выпущенный первый альбом малоизвестной группы, демозаписи и диски с автографами имеют больше шансов.

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Первые поколения странных гаджетов

Коллекционерам могут быть интересны не только успешные устройства, но и громкие провалы. Хороший пример — Humane AI Pin, гаджет с искусственным интеллектом, который крепился к одежде и должен был частично заменить смартфон. Он вышел в 2024 году по цене около 700 долларов, а уже 28 февраля 2025 года производитель отключил серверы, и основные функции перестали работать.

По прямому назначению такое устройство сегодня бесполезно, но через 20 лет оно может стать историческим экспонатом, одной из первых попыток сделать отдельный ИИ-гаджет. Та же логика может сработать с ранними VR-шлемами, умными очками и складными телефонами, хотя гарантий нет.

Коробки и инструкции от электроники

Сохранять коробку от каждой зарядки бессмысленно, но с редкими гаджетами упаковка превращает старое устройство в полноценный коллекционный экземпляр. Если в 2045 году один продавец предложит просто необычный смартфон, а другой полный комплект с коробкой, инструкцией и родным кабелем, коллекционер скорее выберет второй вариант. Так что после покупки смартфона, коробку необычной модели лучше не выбрасывать.

Особенно это касается первых поколений, редких расцветок и ограниченных серий. Отдельный интерес могут представлять бумажные инструкции, фирменные наклейки и рекламные открытки: производители всё чаще заменяют их QR-кодами. Перед продажей не забудьте убрать или закрыть личные данные на документах и наклейках.

Мерч начинающих блогеров и музыкантов

У многих блогеров, стримеров и интернет-проектов есть свои футболки, значки и постеры. Допустим, начинающий автор в 2026 году выпускает всего 100 футболок, а через 20 лет становится знаменитостью. Тогда старый мерч, то есть фирменные вещи с его символикой, становится свидетельством самого начала карьеры.

Интернет меняется быстро: проекты закрываются, логотипы обновляются, страницы исчезают, а вещь с первоначальной символикой остаётся. Но угадать, кто прославится, почти невозможно, поэтому скупать мерч всех новичков неразумно. Достаточно сохранить первые небольшие тиражи от любимых авторов, особенно если известны год выпуска и число экземпляров.

Популярность ещё не гарантирует высокую цену

Главная причина, по которой взрослые платят за старые игрушки, — ностальгия. Исследование коллекционеров игрушек, опубликованное в 2022 году, подтвердило её важную роль в этом увлечении. Нынешние дети в 2040–2050-х вполне могут начать искать вещи своего детства из 2020-х.

Однако спрос сам по себе ничего не обещает. В 2025 году, по данным eBay, число поисковых запросов про игрушки Лабубу выросло более чем на 2600%, но производитель нарастил выпуск, и к октябрю цены на перепродажу заметно упали. Лучше сохранять мелочи, которые уже лежат дома, чем вкладывать деньги в сомнительные будущие раритеты. Оценивать стоимость стоит по реальным завершённым сделкам, а не по ценам в объявлениях: на eBay для этого есть инструмент Product Research.

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Лучше всего эта логика видна на примере вещей, которые уже прошли свои «20 лет ожидания». Многое из того, что в СССР стояло в каждом серванте или пылилось на антресолях, сегодня ищут коллекционеры.