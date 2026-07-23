10 Android-смартфонов от 12 до 60 тысяч рублей, на которые можно скачать MAX, ВК и банки

В последнее время я все чаще слышу от друзей один и тот же вопрос: «А что, на Android нормальные телефоны есть?» Есть. И не просто нормальные, а такие, которые из коробки поддерживают установку Сбербанка, ВК, MAX’а и вообще всего, что нужно для жизни в России — без танцев с бубном и сторонних APK. Таким макаром с моей помощью с iOS ушли как минимум четверо моих друзей, а теперь о том же подумывает и жена, которая хочет «телефон как iPhone, только на Android». Поэтому я полез на AliExpress, собрал целый список вариантов от 12 до 60 тысяч рублей и представляю вашему вниманию их. А ниже расскажу, какой аппарат в итоге выбрала моя благоверная.

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Nothing Phone (3a) Lite: самый стильный бюджетный смартфон

Если бюджет жёстко ограничен, но хочется телефон с характером, а не очередной безликий кирпич — посмотрите на Nothing Phone (3a) Lite. Тут 6,77-дюймовый AMOLED с частотой 120 Гц и разрешением 1084×2392, чип Dimensity 7300, основная камера на 50 МП плюс широкоугольник на 8 МП. Батарея на 5000 мАч с зарядкой на 33 Вт — не рекорд, но на день хватает спокойно.

Отдельно отмечу, что это РФ-склад, то есть доставка за пару дней, а не за три недели. Google-сервисы на месте, русский язык из коробки, никаких приключений с установкой банковских приложений. Для такой цены — честно говоря, не ожидал от Nothing такого уровня отделки и экрана.

Цена: 23 300 рублей

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Realme P4 — недорогой Андроид с большой батареей

Realme за последние пару лет здорово прокачали свою P-серию, и Realme P4 — логичное продолжение этой линейки. Компания делает ставку на баланс: хороший экран, адекватная производительность и батарея, которая не умирает к обеду. По сути, это прямой конкурент тому же Nothing Phone (3a) Lite, только дешевле и чуть проще по дизайну.

Зато в остальном полный порядок: тут очень стабильный процессор, который не начинает колбасить при нагревах, Google-сервисы, интерфейс Realme UI вполне дружелюбный, а русский язык и поддержка российских диапазонов связи — из коробки. Кроме того, есть незаявленная защита от воды IP69K. Так что если вам не важен бренд и хочется просто рабочий смартфон за разумные деньги — Realme P4 в этом сегменте — это один из лучших аппаратов. Крепкий середнячок без лишних наворотов, который честно делает свою работу.

Цена: 15 650 рублей

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Motorola Edge 60 — смартфон с большим экраном и автономностью

Когда нужно купить телефон человеку, который не гонится за модой, а просто хочет «чтобы работало и не тормозило» — смартфон Motorola Edge 60 закрывает вопрос. Я брал такой на тест в мае и остался более чем доволен: экран 6,7 дюйма с частотой 120 Гц, 12/256 ГБ памяти, батарея на 5500 мАч, две SIM-карты. Процессор не из топовых, но для мессенджеров, банковских приложений и YouTube — за глаза.

Моторола делает одну вещь, которую многие забывают ценить: почти чистый Android без мусора. Никаких предустановленных игр и дублирующих приложений. Включил — настроил — пользуешься. Если у вас есть родственник, который до сих пор ходит с телефоном пятилетней давности и жалуется на тормоза — вот это ровно тот случай, когда за 16 тысяч можно закрыть вопрос на ближайшие три года.

Цена: 17 500 рублей

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Realme P4x 5G: экран на 144 Гц для тех, кто любит поиграть

Тут интересная история: Realme P4x 5G — один из немногих бюджетных смартфонов с IPS-экраном на 144 Гц. Диагональ 6,72 дюйма, разрешение Full HD+, пиковая яркость до 1000 нит. Отдельная фишка — экран корректно работает с мокрыми руками (точность касания до 96,9%), что для бюджетника скорее исключение. Быстрая зарядка на 45 Вт, класс защиты IP64.

Не забудьте взять купон на скидку при оформлении — финальная цена получается очень приятной. Для мобильных игр 144 Гц ощутимо приятнее стандартных 60 или даже 90 — плавность видна невооружённым глазом. Если живёте в зоне покрытия 5G (не в России), то ещё и скорость интернета будет соответствующая. Если вам нужен максимум герц за минимум денег — это, пожалуй, одно из лучших предложений прямо сейчас.

Цена: 12 500 рублей

Купить Realme P4x

Nothing Phone (4a): телевик, глиф-индикаторы и Snapdragon

Nothing в этом поколении сделали то, чего я ждал: нормальный телевик. Nothing Phone (4a) получил основную камеру 50 МП с OIS, телевик 50 МП с 3,5-кратным зумом и широкоугольник на 8 МП. Платформа — Snapdragon 7s Gen 4, экран 6,78 дюйма AMOLED 120 Гц, батарея 5080 мАч с зарядкой на 50 Вт. И да, фирменные глиф-индикаторы на месте — мигают при звонках, уведомлениях, таймере.

Таким Nothing пользуется наш эксперт по Android Иван Герасимов, и он говорит, что фишка с индикаторами кажется баловством первые два дня, а потом привыкаешь и без неё уже неудобно. Телефон лежит экраном вниз — и ты по цвету свечения понимаешь, кто написал, без разблокировки. Защита IP65, так что под дождём не страшно. Если хочется чего-то непохожего на все эти одинаковые стеклянные кирпичи — Nothing по-прежнему единственные, кто реально выделяется.

Цена: 28 500 рублей

Купить Nothing Phone

OnePlus Nord: субфлагман на Snapdragon 7s Gen 4 для практичных

OnePlus серией Nord давно доказали, что субфлагман — это не обрезанный флагман, а отдельный продукт с собственной логикой. Свежий OnePlus Nord работает на Snapdragon 7s Gen 4 — актуальной платформе 2026 года, которая по производительности подбирается к прошлогодним флагманам. Базовая конфигурация — 8/256 ГБ, глобальная версия с поддержкой русского языка и Google-сервисов из коробки.

Тут главное — понимать, для кого этот аппарат. Если вам нужен быстрый телефон, который не подведёт в Genshin Impact, потянет любое банковское приложение и при этом не будет стоить как половина ноутбука — Nord попадает точно в цель. Международные диапазоны связи поддерживаются, так что проблем с операторами в России не будет. Если смотрели на Samsung A-серии и каждый раз думали «дороговато за то, что дают» — вот альтернатива.

Цена: 26 100 рублей

Купить OnePlus Nord

OnePlus 15R: Snapdragon 8 Gen 5 и батарея, которой хватает на два дня

Раньше я считал, что субфлагман — это всегда компромисс. Потом увидел характеристики OnePlus 15R и передумал. Snapdragon 8 Gen 5 — это чип текущего года, тот же, что стоит в аппаратах за 70–80 тысяч. Экран с частотой 165 Гц, камера 50 МП, и самое впечатляющее — батарея на 7400 мАч. Это больше, чем у старшего OnePlus 15.

Именно его я и взял жене, и она очень довольна: заряжаает его раз в полтора дня — при активном использовании с навигацией, стримингом и мессенджерами. С айфоном ей приходилось таскать с собой повербанк, а теперь такой надобности нет. Меньше чем за 40 тысяч получить флагманский чип и такую автономность — у Samsung или Apple за эти деньги придётся довольствоваться средним сегментом.

Цена: 38 450 рублей

Купить OnePlus 15R

Google Pixel 10 на AliExpress — лучший камерофон на чистом Android

Знаете, что останавливает людей от покупки Pixel? Многие тупо не знают, где его купить. Так вот, Google Pixel 10 спокойно продаётся на AliExpress, и цена — как за подержанный iPhone. А между тем это лучший камерофон на Android прямо сейчас: гугловская вычислительная фотография по-прежнему творит чудеса, экран с яркостью до 3000 нит, чистый Android без оболочек и семь лет обновлений.

Я давно присматривался к Pixel, но всё откладывал — мол, серые поставки, непонятные гарантии. На практике оказалось проще, чем ожидал: аппарат пришёл с глобальной прошивкой, всё на русском, Google-сервисы работают идеально (логично — это же Google). Корпуса идут в сочных цветах, есть несколько вариантов. Если вы цените чистый софт и камеру без компромиссов — Pixel остаётся единственным, кто делает это по-настоящему.

Цена: 52 300 рублей

Купить Pixel 10

HONOR 600 Pro: Snapdragon 8 Elite, камера на 200 МП и батарея-монстр

Когда я увидел спецификации HONOR 600 Pro, первая мысль была: «А зачем тогда флагман?» Судите сами: Snapdragon 8 Elite, основная камера 200 МП с OIS, телевик 50 МП с 3,5-кратным оптическим зумом, широкоугольник 12 МП, фронталка 50 МП. AMOLED-дисплей 6,57 дюйма с разрешением 2728×1264 и частотой 120 Гц. Батарея — 7000 мАч, проводная зарядка на 80 Вт, беспроводная на 50 Вт. Защита IP69K — это когда можно мыть под струёй горячей воды. Есть eSIM.

Другое дело, что HONOR сейчас активно развивает свою экосистему, и для российского рынка это скорее плюс: приложения из отечественных магазинов ставятся без проблем, Google-сервисы работают. По камере этот аппарат конкурирует с Samsung Galaxy S-серией и iPhone Pro, а стоит ощутимо дешевле. Если фотография для вас — не просто «щёлкнул и забыл», а важная часть жизни, HONOR 600 Pro стоит внимания.

Цена: 57 500 рублей

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HONOR Magic 7 Pro: флагман с дисплеем на 5000 нит и Dolby Vision

Если вы из тех, кто смотрит на флагманы Apple и Samsung и каждый раз думает «ну не за 100 же тысяч» — взгляните на HONOR Magic 7 Pro. Здесь 6,8-дюймовый LTPO OLED с адаптивной частотой 1–120 Гц и яркостью до 5000 нит с поддержкой Dolby Vision. Под капотом — Snapdragon 8 Elite с графикой Adreno 830. Батарея на 5270 мАч с проводной зарядкой на 100 Вт.

Я держал Magic 7 Pro в руках на презентации ещё зимой и тогда подумал: экран — это что-то запредельное, 5000 нит на солнце читается как книга в тени. Сейчас на AliExpress на него действует скидка, и ценник стал куда адекватнее. По совокупности характеристик — экран, чип, зарядка — это полноценный флагман, который конкурирует с Samsung Galaxy S Ultra и iPhone Pro Max. Открыл коробку и поймал себя на мысли, что слишком похоже на аппараты втрое дороже.

Цена: 57 700 рублей

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