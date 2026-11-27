На фоне десятков тысяч околоземных астероидов кометы в окрестностях нашей планеты — настоящая редкость. В ноябрьском отчёте Европейское космическое агентство (ESA) сообщило о пополнении их немногочисленного семейства. Новая комета получила название P/2026 R2 (Leonard), или комета Леонарда. И у неё довольно необычный маршрут: она забирается далеко за Сатурн, а затем возвращается ближе к Солнцу, чем находится Земля.

Комета Леонарда стала первой находкой такого рода за два года

Комету обнаружил 14 сентября 2026 года американский астроном Грегори Леонард в рамках программы Catalina Sky Survey в Аризоне. На первых снимках она была очень тусклой. После дополнительных наблюдений удалось рассчитать её орбиту, а 7 октября Центр малых планет присвоил ей официальное обозначение.

Это первая новая околоземная комета, обнаруженная более чем за два года. На начало ноября 2026 года в каталоге ESA числились 42 832 околоземных астероида и всего 125 комет. Получается, на одну такую комету приходится более 340 астероидов!

Кстати, не стоит путать её с яркой кометой Леонарда C/2021 A1, которую наблюдали в декабре 2021 года. Это два совершенно разных небесных тела, открытых одним астрономом.

Орбита новой кометы наклонена почти на 80 градусов

P/2026 R2 относится к кометам типа Галлея — так называют кометы с периодом обращения примерно от 20 до 200 лет. Правда, если знаменитая комета Галлея возвращается к Солнцу примерно раз в 76 лет, то её новая «коллега» делает это гораздо чаще — раз в 21,8 года. Подробнее о том, какие бывают кометы, я рассказывала тут.

Особенно интересна её орбита. Согласно данным TheSkyLive, основанным на расчётах NASA, она сильно вытянута и наклонена примерно на 78° к плоскости земной орбиты.

Если представить орбиты планет в виде почти плоского диска, то комета Леонарда движется почти перпендикулярно этому диску. Вот тут можно посмотреть трёхмерную модель орбиты кометы.

В ближайшей к Солнцу точке её отделяют от звезды 118 млн км, а в самой дальней — около 2,2 млрд км. Это уже пространство между орбитами Сатурна и Урана.

Несмотря на статус околоземной, комета не угрожает нашей планете

Околоземными называют не только объекты, пролетающие непосредственно рядом с Землёй. По классификации NASA, комета попадает в эту категорию, если приближается к Солнцу на расстояние менее 1,3 астрономической единицы (около 194,5 млн км) и совершает полный оборот вокруг него менее чем за 200 лет.

Максимальное сближение кометы Леонарда с Землёй в 2026 году уже произошло 6 октября. Тогда она пролетела в 47,3 млн км от нас. Это примерно в 123 раза дальше Луны.

Столкновения с Землёй во время нынешнего пролёта не произошло, и комета уже удаляется от нас.

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Увидеть комету P/2026 R2 из России сейчас не получится

25 октября 2026 года комета прошла перигелий — ближайшую к Солнцу точку своей орбиты. К концу ноября она постепенно тускнеет и находится в созвездии Райской Птицы (Apus) в южной части неба.

По расчётам, на 27 ноября её яркость составляет около 15-й звёздной величины. Для сравнения: человеческий глаз даже при идеальных условиях различает объекты примерно до 6-й звёздной величины. Чем больше это число, тем тусклее объект.

Так что невооружённым глазом и в обычный бинокль комету не разглядеть. А в конце ноября из России она даже не поднимается над горизонтом. Зато совсем скоро нас ждёт другое зрелище, для которого телескоп не понадобится, — декабрьский звездопад Геминиды.

Следующее возвращение кометы P/2026 R2 (Leonard) ожидается в 2048 году

Теперь комете предстоит долгое путешествие к окраинам области планет-гигантов. Согласно нынешним расчётам, в следующий раз она приблизится к Солнцу в 2048 году.

Будет ли она тогда ярче и удастся ли увидеть её из России, пока неизвестно. Яркость комет зависит не только от расстояния до Земли, но и от того, насколько активно при нагревании их ядра выделяют газ и пыль. Да и сама орбита со временем может немного измениться под действием притяжения планет.

Интересно, что во время предыдущего предполагаемого возвращения, примерно в 2004 году, комета осталась незамеченной или, по крайней мере, неопознанной. Астрономы допускают, что её следы могут обнаружиться на старых снимках космической обсерватории SOHO.