Омары чувствуют боль: вот почему их нельзя кидать в кипяток

Испытывает ли омар боль, страдания или даже ужас, когда его бросают в кипящую воду на кухне? Этот вопрос давно волнует головы многих: зоозащитников, философов, биологов, а также поставщиков морепродуктов, которые размышляют об этической стороне своего меню. Не случайно всё чаще спорят и о том, как знание, что животные чувствуют боль, скуку и стресс, меняет наше отношение к еде. В новом исследовании учёные углубились в эту тему и проверили, как ракообразные реагируют на обезболивающие.

Чувствуют ли омары боль: коротко и без страшных подробностей

Если рассказывать коротко и по факту, без пугающих подробностей (которых куча), то вот что остаётся в сухом остатке: обезболивающие, разработанные для людей, снижают болевые реакции у омаров — к такому выводу пришли учёные из Гётеборгского университета в Швеции.

Новое исследование, опубликованное в журнале Scientific Reports, показывает: когда ракообразным дали аспирин или лидокаин перед болезненным воздействием, их поведение изменилось почти так же, как у людей после приёма тех же препаратов. А это ставит неудобный вопрос о том, что именно чувствует омар, когда его бросают в кипящую воду…

Смотри обновлённый список разумных видов животных здесь.

Дальше — подробности исследования и проводимых экспериментов. Любопытные, но страшные и пугающие. Ведь чтобы выяснить, чувствуют ли омары боль, надо сделать им больно.

Как учёные проверяли боль у омаров в экспериментах

Группа исследователей под руководством профессора зоофизиологии Линн Снеддон закупила норвежских омаров (Nephrops norvegicus) на рыбном рынке Гётеборга и доставила их в лабораторию. Для эксперимента 105 омаров разделили на несколько групп. Две группы получали электрические разряды после обработки аспирином или лидокаином, ещё одна группа подвергалась разрядам без обезболивания. Контрольные группы не получали разрядов вообще.

Аспирин вводили инъекционно в дозировке 10 мг/кг, а лидокаин растворяли в воде аквариума в концентрации 80 мг/л за час до воздействия. Затем омаров подвергали электрическому разряду напряжённостью 9,09 В/м в течение 10 секунд и наблюдали за их поведением до, во время и в течение двух часов после воздействия.

Важная деталь: учёные не просто смотрели на поведение. Они также брали образцы гемолимфы — аналога крови у ракообразных — для измерения маркеров стресса, а после эвтаназии изучали активность генов в тканях нервной системы.

Аспирин и лидокаин: обезболивающие влияют на поведение омаров

Омары, получившие электрический разряд без обезболивания, реагировали бурно — они пытались спастись, быстро щёлкая хвостом. Это типичный маневр бегства у десятиногих ракообразных: резкий удар хвостом отбрасывает животное назад, подальше от источника опасности.

В среднем омары без обезболивания совершали около 10 ударов хвостом за 10 секунд. Но после введения обезболивающих число ударов сократилось практически до нуля. Если точнее: лишь 3 из 13 омаров, получивших аспирин, и 7 из 13 омаров на лидокаине сделали хотя бы один удар хвостом.

При этом аспирин вызвал побочный эффект — после инъекции омары начинали чистить лапки и клешни, что является признаком стресса. Но даже при этом число ударов хвостом при разряде всё равно снизилось. Лидокаин, растворённый в воде, дал аналогичное обезболивание при минимальных побочных эффектах. Оба препарата, таким образом, продемонстрировали обезболивающее действие.

Анализ тканей показал, что у подопытных омаров повысился уровень лактата в гемолимфе и изменилась экспрессия генов в нервных ганглиях — это биологические маркеры стресса, которые подтверждают, что реакция была не просто механической, а затрагивала нервную систему.

Реакция омаров — это не просто рефлекс

На первый взгляд результат кажется очевидным: обезболивающие снимают боль. Но значение этого эксперимента глубже. Если бы удары хвостом были чисто механической реакцией — вроде дёргания ноги при ударе по коленке, — то аспирин и лидокаин просто не подействовали бы. Эти препараты работают через ноцицептивные пути (систему обнаружения вредных воздействий), а не через мышечные рефлексы.

Поясню простой аналогией. Если вы случайно прикоснётесь к горячей плите, рука отдёрнется автоматически — это рефлекс, который обезболивающее не уберёт. Но если у вас болит ушибленный палец и вы принимаете таблетку, обезболивающее действует именно на систему восприятия боли, а не на мышцы. То, что аспирин работает на омарах, указывает: у них задействована аналогичная система.

Это добавляет ещё одно убедительное доказательство к растущему массиву данных о том, что ракообразные, такие как омары, способны к ноцицепции — физическому обнаружению вреда, которое является одним из ключевых критериев в определении боли у животных.

Где уже запрещено варить омаров живьём

Исследование появилось в разгар мировой дискуссии о правах ракообразных. Норвегия, Новая Зеландия и Австрия уже запретили варить живых ракообразных по этическим соображениям, а аналогичное законодательство сейчас рассматривается в Великобритании.

Швейцария ещё в 2018 году запретила бросать живых омаров в кипящую воду. По новому закону ракообразных необходимо оглушить перед умерщвлением — электрическим разрядом или быстрым разрушением мозга.

В 2022 году Великобритания расширила действие Закона о благополучии животных (Animal Welfare Sentience Act), официально признав омаров, крабов, осьминогов и всех остальных десятиногих ракообразных и головоногих моллюсков существами, обладающими сознанием. Это решение основано на правительственном обзоре более 300 научных исследований, проведённом экспертами Лондонской школы экономики, которые пришли к выводу о сильных научных доказательствах наличия сознания у этих животных.

Рыбная индустрия тем временем изучает оглушение электрическим разрядом как альтернативу варке заживо. Но, как показывает новое исследование, для разработки по-настоящему гуманного метода умерщвления нужно больше данных — неправильно подобранный разряд может причинить сильную боль. Похожие споры уже идут и о том, каким должен быть гуманный способ оглушения рыбы.

Как боль у омаров меняет представления о сознании животных

Люди склонны наделять сознанием тех существ, которые похожи на них. Идея сварить заживо шимпанзе или дельфина кажется чудовищной, но по отношению к омару та же мысль вызывает куда меньше этического дискомфорта.

«Люди склонны сочувствовать животным, которые похожи на нас — имеют мимику или голос, — и мы больше времени проводим с наземными животными, поэтому лучше их понимаем», — объяснила профессор зоофизиологии Линн Снеддон.

Но наука показывает, что нервная система, не похожая на человеческую, вовсе не означает отсутствие страданий. У осьминога мозг кольцом обхватывает пищевод, а сеть «мини-мозгов» расходится по щупальцам — ничего общего с нашей анатомией, но при этом осьминоги демонстрируют сложное поведение и признаки интеллекта. Даже у морских ежей обнаружен распределённый «мозг всего тела», который ставит под вопрос привычные представления о нервных системах.

Исследование в Scientific Reports вписывается в эту тенденцию: споры о сознании животных всё чаще выходят за рамки привычных представлений, а мерить его по «человеческим» меркам — значит упускать из виду огромное количество существ, которые чувствуют боль иначе, но не менее реально.

Как это повлияет на пищевую индустрию и науку

«То, что обезболивающие для людей работают и на норвежских омарах, показывает, насколько мы похожи. Вот почему важно заботиться о том, как мы обращаемся с ракообразными и как их убиваем — точно так же, как мы заботимся о курах и коровах», — говорит профессор Снеддон.

Практические выводы исследования выходят за рамки кулинарии:

Для лабораторий — результаты подчёркивают необходимость включения ракообразных в законы о защите лабораторных животных. Использование обезболивающих может сделать инвазивные эксперименты менее мучительными.

Для аквакультуры и рыбного промысла — исследование создаёт основу для улучшения стандартов обращения с ракообразными при их вылове, транспортировке и умерщвлении.

Для будущих исследований — учёные подчёркивают, что необходимы дополнительные эксперименты, чтобы найти наиболее гуманный способ обращения с ракообразными, если мы по-прежнему хотим видеть их на своём столе.

Важно оговориться: обезболивающие нельзя использовать перед приготовлением омаров в пищу — речь идёт о применении в научных и ветеринарных целях. Для ресторанной практики нужны другие решения, и именно их поиском сейчас занимаются учёные и рыбная индустрия.

Это исследование не ставит окончательной точки в вопросе о сознании ракообразных. Но оно добавляет весомый аргумент к растущей доказательной базе: мир вокруг нас полон существ, чьи страдания мы слишком долго игнорировали — просто потому что они не похожи на нас. Сегодня учёные всё чаще пересматривают список разумных видов, и, возможно, пришло время пересмотреть, как мы с ними обращаемся — не только на кухне, но и в лабораториях, на рыболовных судах и в законодательстве.