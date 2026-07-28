Земля содрогается по расписанию: геологи нашли странный ритм катастроф

За миллиарды лет на Земле случались десятки глобальных катастроф. Одни уничтожали целые виды, другие меняли климат на тысячелетия. И у них есть одна общая черта, они происходят с определенным интервалом. Геологи нашли этот ритм, и он объясняет, почему планета содрогается не хаотично, а по расписанию.

Как часто на Земле случаются катастрофы

Идея о том, что глобальные катастрофы повторяются через равные промежутки времени, впервые появилась еще в 1980-х годах. Тогда ученые заметили подозрительную периодичность в гибели древних видов, но данные были слишком неточными для окончательных выводов. В новой работе геолог Майкл Рампино из Нью-Йоркского университета заново изучил 89 крупнейших геологических событий за последние 260 миллионов лет.

В обновленный набор данных вошли самые разные катаклизмы, которые когда-либо происходили на нашей планете:

массовые вымирания морских и сухопутных животных;

периоды резкого падения уровня кислорода в мировом океане;

масштабные извержения базальтовых лав на континентах;

глобальные колебания уровня моря;

резкие изменения скорости расширения океанического дна.

Статистический анализ показал, что все эти события имеют доминирующую периодичность, они происходят примерно раз в 27,5 миллиона лет. Также исследователи зафиксировали более слабый вторичный цикл продолжительностью около 8,9 миллиона лет.

Важно понимать, что одна катастрофа не обязательно становится прямой причиной другой. Скорее всего, множество земных систем реагируют на один и тот же глубинный процесс, который запускается раз в десятки миллионов лет.

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Влияние мантии на движение тектонических плит

Первая гипотеза, объясняющая этот загадочный ритм, скрывается глубоко в недрах самой планеты. Мантия Земли никогда не стоит на месте, она постоянно циркулирует за счет конвекции, хотя и с невероятно низкой скоростью.

Периодические изменения в этой мантийной конвекции могут провоцировать образование мощных восходящих потоков магмы, плюмов. Когда такой поток достигает коры, он способен радикально повлиять на вулканизм, ускорить движение тектонических плит и запустить процессы горообразования.

Поскольку все оболочки Земли тесно связаны между собой, мощные возмущения в мантии неизбежно отражаются на поверхности. Они меняют состав атмосферы, влияют на химию океанов и в конечном итоге могут привести к массовой гибели живых организмов.

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Как климат и ледники влияют на земную кору

Вторая версия фокусируется на взаимодействии поверхности планеты и ее внутренних слоев. Известно, что долгосрочные изменения орбиты Земли напрямую влияют на глобальный климат и уровень моря.

В результате этих климатических сдвигов происходит колоссальное перераспределение воды и льда по поверхности планеты. Миллиарды тонн осадочных пород и ледников давят на континенты с разной силой в разные эпохи.

По мнению Майкла Рампино, такое непостоянное давление на поверхность может слегка менять напряжение внутри земной коры и верхней мантии. На геологических масштабах времени даже незначительные колебания способны накапливаться и выступать спусковым крючком для тектонической активности или пробуждения супервулканов.

Космические причины массовых вымираний

Третья гипотеза выходит за пределы нашей планеты. Солнечная система вращается вокруг центра Млечного Пути, периодически поднимаясь и опускаясь относительно плоскости Галактики. В масштабах вселенной постоянно происходят удивительные вещи, наша звездная система постоянно продолжает свое сложное путешествие, пересекая экватор Млечного Пути примерно каждые 32 миллиона лет.

Во время таких переходов плотность звездного и межзвездного вещества вокруг нас меняется. Это может создавать гравитационное возмущение облака Оорта, ледяного скопления на окраинах Солнечной системы. Сбитые со своих орбит кометы и астероиды устремляются во внутреннюю часть системы, многократно повышая риск столкновения с Землей.

Кроме того, космос таит в себе множество скрытых явлений вроде взаимодействия с темной материей. Самая смелая гипотеза гласит, что во время пересечения галактической плоскости Земля может захватывать частицы темной материи. Скапливаясь в ядре, они способны выделять дополнительное тепло, провоцируя мантийную активность.

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Почему цикличность катастроф вызывает споры в науке

Несмотря на убедительную статистику, далеко не все геологи готовы признать существование 27,5-миллионного цикла. Искать закономерности на отрезке в сотни миллионов лет невероятно сложно из-за качества самих данных.

Чем дальше в прошлое мы заглядываем, тем геологическая летопись становится менее точной. Возраст многих древних кратеров и слоев пепла определен с большой погрешностью. Критики отмечают, что при определенных статистических настройках можно обнаружить циклы там, где их на самом деле нет. Об этом рассказали авторы сайта Science Alert.

Рампино не говорит, что спор уже закрыт. Но, по его словам, чем точнее ученые датируют древние события, тем труднее списывать этот ритм на простое совпадение.

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Если будущие исследования подтвердят эту теорию, наше понимание истории планеты полностью изменится. Глобальные катаклизмы перестанут считаться случайными. Окажется, что Земля живет в едином ритме, который управляет эволюцией жизни на протяжении сотен миллионов лет.