Всем ли можно есть рыбу: правда о ртути, соли и беременности

О пользе рыбы говорят все и постоянно, но у многих в голове засел целый список страхов. То ртуть, то холестерин, то «беременным нельзя», то «замороженная — уже не полезно». На самом деле большинство этих опасений — мифы, а реальные ограничения касаются лишь нескольких групп людей. Разберёмся по порядку, что здесь правда, а что просто заблуждение, и какую рыбу выбрать для своего рациона.

Чем рыба реально полезна для организма

Сначала о главном — зачем рыба вообще нужна на столе. Это источник белка, который наш организм усваивает легко, без лишней нагрузки на пищеварение. Но белком дело не ограничивается.

В рыбе есть полиненасыщенные жирные кислоты — те самые омега-3 кислоты, которые поддерживают иммунитет и улучшают работу мозга. Во время беременности эти же кислоты помогают правильному росту и развитию ребёнка. Плюс к этому рыба даёт нам фосфор, йод и жирорастворимые витамины A, D и E, а ещё помогает нормальной выработке желчных кислот и ряда гормонов.

Есть и нюанс: рыба умеет накапливать вредные вещества. Если она росла не в дикой природе, а на ферме, где её кормили антибиотиками и гормонами для быстрого набора массы, пользы в таком мясе будет меньше.

Будь в курсе новых событий по максимуму — подписывайся на наш канал в Max!

Правда ли, что замороженная рыба бесполезна

Самый живучий миф: якобы есть можно только свежую, только что выловленную рыбу, а всё остальное — пустая трата денег. Спокойно: это не так.

Да, идеальный вариант — рыба, которую поймали и сразу приготовили. Но в обычной замороженной рыбе никакого вреда нет. Проблема начинается только тогда, когда рыбу много раз размораживали и снова замораживали — вот в этом случае она действительно теряет полезные вещества (повторная заморозка ухудшает её качество). Поэтому важнее не сам факт заморозки, а то, как продукт хранили и перевозили.

Ртуть в рыбе: чего бояться, а чего нет

Ещё один популярный страх — ртуть. И это пугает, ведь ртуть это — яд. Но давайте без паники.

Ртуть действительно встречается в некоторых видах рыб, однако её количество не смертельно. Речь о таких рыбах, как дикий морской окунь, кафельник, атлантический большеголов, королевская макрель, рувета, треска, тунец, акула и рыба-меч. И тут важная деталь: сама ртуть в пище не так опасна, как её пары. Так что регулярный ужин с рыбой не превращает вас в жертву отравления.

Можно ли есть рыбу беременным и людям с холестерином

Два мифа, которые пугают чаще всего, — про беременность и про холестерин. Беременным рыбу есть можно и даже полезно, просто её количество стоит ограничить. Если обычному человеку без аллергии рыбу можно есть хоть каждый день, то будущей маме стоит ограничиться двумя-тремя порциями.

Что касается холестерина, то тут вообще всё наоборот: жирные кислоты в рыбе помогают в профилактике ишемической болезни сердца. Так что рыба — скорее друг сосудов, чем враг.

Отдельная история — аллергия на рыбу. Такие люди есть, и им действительно стоит быть осторожнее. Но такая аллергия не приговор: селен, йод и полезные жирные кислоты можно получить из других продуктов или в виде добавок.

Копчёная и малосольная рыба: кому стоит быть осторожнее

А вот с копчёной и солёной рыбой начинаются настоящие ограничения — не выдуманные, а реальные. Копчение и засолка меняют не саму рыбу, а то, что мы вместе с ней получаем.

Рыба горячего копчения сохраняет белки и жиры, но при копчении образуются канцерогены, которые сильно вредят организму. Есть такую рыбу каждый день не стоит — это блюдо для редких случаев. С малосольной рыбой другая ловушка: полезные вещества в ней остаются, зато соли очень много.

Вот кому с солёной рыбой стоит быть особенно аккуратными:

людям с гипертонической болезнью

тем, у кого есть заболевания почек

людям с болезнями сердца

Ещё один момент — степень засола. В слабосолёной рыбе он особенно важен: плохо просоленная рыба может стать причиной гельминтозов, то есть заражения паразитами из рыбы. Поэтому такую рыбу лучше есть редко и с оглядкой на качество.

Топ-5 самых полезных рыб

Если хочется конкретики, вот пятёрка рыб, которых диетологи называют особенно полезными:

Тунец — почти чистый белок, мало жира и калорий, много витамина D, цинка, кальция и селена.

— почти чистый белок, мало жира и калорий, много витамина D, цинка, кальция и селена. Лосось и форель — да, жирные, но полезные для сердца и сосудов, с витаминами A, B и D, селеном, фосфором и фолиевой кислотой.

— да, жирные, но полезные для сердца и сосудов, с витаминами A, B и D, селеном, фосфором и фолиевой кислотой. Треска — богата элементами, которые поддерживают иммунитет, нервную систему и обмен веществ.

— богата элементами, которые поддерживают иммунитет, нервную систему и обмен веществ. Палтус — содержит триптофан, из которого организм делает мелатонин и серотонин, а значит, помогает сну и настроению.

— содержит триптофан, из которого организм делает мелатонин и серотонин, а значит, помогает сну и настроению. Камбала — много кальция, натрия и железа, полезна для зубов и костей.

И никакой сложной готовки не требуется. Самый удачный вариант ужина — отварная или запечённая на гриле рыба с овощным гарниром. Блюдо лёгкое, сытное и подходит хоть на каждый день, но диетологи советуют всё же разнообразить рацион и готовить рыбу два-три раза в неделю.

Вывод простой: рыба остаётся одним из самых полезных продуктов на столе, если не превращать её в ежедневную солёно-копчёную закуску и помнить о качестве.