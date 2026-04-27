Врачи назвали самый опасный возраст для набора веса

Ожирение в молодости может оказаться опаснее, чем набор веса после 40 — к такому выводу пришли учёные из Швеции. В масштабном исследовании с участием более 600 000 человек они выяснили: те, кто впервые столкнулся с ожирением в возрасте от 17 до 29 лет, на 70% чаще умирали от любых причин по сравнению с людьми, у которых ожирение не развилось к 60 годам. Главная идея проста и тревожна — важно не только сколько вы весите, но и когда именно вы начали набирать лишние килограммы.

Главный результат работы касается молодых взрослых. Исследование показало, что не только сам факт набора веса влияет на здоровье — решающую роль играет возраст, в котором это происходит. Участники, впервые достигшие порога ожирения в промежутке от 17 до 29 лет, были примерно на 70% более подвержены риску смерти от любых причин в сравнении с теми, у кого ожирение не развилось к 60 годам.

Что стоит за этой цифрой в практическом смысле? Если из 1 000 участников без раннего ожирения за период наблюдения умирали 10 человек, то среди тех, кто приобрёл ожирение в молодости, это число составляло уже 17 человек из 1 000.

Началом ожирения считался момент, когда индекс массы тела (ИМТ) — показатель, вычисляемый как отношение веса в килограммах к квадрату роста в метрах — впервые достигал отметки 30 и выше. При росте 175 см это примерно 92 кг и больше, хотя цифры на весах не всегда дают полную картину здоровья.

ИМТ = масса тела (кг) / рост² (м)

Авторы исследования при этом предупреждают, что к точным цифрам риска не стоит относиться буквально — они зависят от множества факторов, учтённых в анализе, а также от точности измерений. Важнее увидеть саму закономерность.

Почему лишний вес в молодости опаснее для здоровья

Ключевая гипотеза исследователей выглядит логично: чем дольше организм живёт с избыточным весом, тем больше накапливается повреждений. Если ожирение начинается в 20 лет, тело десятилетиями подвергается хроническому воспалению, инсулинорезистентности и повышенной нагрузке на сосуды. Не случайно люди с избыточным весом чаще сталкиваются с целым набором хронических заболеваний.

Как объясняет Хюйен Ле, докторант Лундского университета и первый автор исследования: одна из возможных причин повышенного риска — именно более длительное воздействие биологических эффектов избыточного веса на организм.

Представьте это так: если вы везёте в рюкзаке лишние 20 кг, разница между получасовой прогулкой и десятичасовым походом огромна. Суставы, сердце, мышцы по-разному отреагируют на нагрузку в зависимости от её длительности. Примерно так же работает и механизм длительного ожирения — организм справляется, но ресурс не бесконечен.

Набор веса в более позднем возрасте (от 30 до 60 лет) тоже был связан с повышенной смертностью, но эта связь оказалась заметно слабее. Среди конкретных причин смерти, связанных с ранним ожирением, наиболее значимым оказался сахарный диабет 2-го типа. Серьёзные риски также включали гипертонию, рак печени у мужчин и рак матки у женщин.

Важно подчеркнуть: человек с ожирением, который регулярно двигается и питается разнообразно, может иметь совершенно иной профиль рисков, чем человек с тем же ИМТ, ведущий малоподвижный образ жизни.

Как лишний вес влияет на риск рака у женщин

Интересная деталь: описанная закономерность — «раньше набрал вес, выше риск» — работала не для всех заболеваний одинаково. У женщин повышенный риск смерти от рака, связанный с ожирением, оказался примерно одинаковым вне зависимости от того, когда именно произошёл набор веса. При этом лишний вес связан с раком не напрямую, а через воспаление, обмен веществ и гормональные изменения, связанные с менопаузой.

Логика проста: если бы дело было только в продолжительности жизни с лишним весом, то раннее ожирение должно было бы повышать и риск рака сильнее. Раз этого не происходит — вероятно, в развитии онкологических заболеваний у женщин работают дополнительные биологические механизмы.

Эпидемиолог Хюйен Ле формулирует вопрос прямо: что первично — гормональные изменения, влияющие на вес, или сам вес, отражающий то, что уже происходит в организме? Однозначного ответа пока нет, но сам факт исключения важен — он показывает, что ожирение влияет на разные заболевания через разные механизмы.

Как проводилось исследование ожирения в Швеции

Масштаб и качество данных в этой работе выделяют её на фоне аналогичных исследований. Исследование было спроектировано так, чтобы отслеживать изменение веса на протяжении всей взрослой жизни, а не опираться на единичное измерение. Данные более чем 600 000 человек (258 269 мужчин и 361 784 женщин) были взяты из существующей базы — в выборку попали только те, у кого зафиксировали вес минимум три раза в возрасте от 17 до 60 лет.

Одна из сильных сторон исследования — использование многократных объективных измерений веса. В большинстве аналогичных работ учёные полагаются на воспоминания участников о том, сколько они весили в молодости. Здесь же измерения проводились медицинским персоналом — например, в медучреждениях, при постановке на воинский учёт или в рамках научных проектов.

Еще больше познавательных статей вы найдете в нашем канале в MAX. Подпишитесь прямо сейчас!

За период наблюдения умерли 86 673 мужчины и 29 076 женщин. Команда отслеживала как общую смертность, так и смерти, связанные с конкретными заболеваниями — сердечно-сосудистыми, онкологическими и сахарным диабетом 2-го типа.

Почему важно контролировать вес до 30 лет

Главный вывод для общественного здравоохранения прост и конкретен: профилактику ожирения нужно начинать как можно раньше — в идеале ещё в подростковом и молодом возрасте, когда набор лишнего веса закладывает фундамент для будущих проблем со здоровьем.

Многие исследователи сегодня говорят об «обезогенном обществе» — среде, в которой условия жизни мешают вести здоровый образ жизни и способствуют развитию ожирения. Меры, эффективность которых доказана, должны внедряться на уровне государственной политики — и данное исследование добавляет аргументов в пользу такого подхода.

Для конкретного человека вывод тоже понятен. Если вам от 17 до 29 лет и вы замечаете устойчивый набор веса — это не просто эстетическая проблема. Это период, когда лишние килограммы начинают запускать в организме процессы, последствия которых могут проявиться через десятилетия. Чем раньше удаётся остановить эту тенденцию (с помощью питания, движения, изменения привычек), тем лучше. Впрочем, исследование также напоминает: набор веса в любом возрасте — это повод обратить внимание на своё здоровье, просто в молодости ставки оказываются выше.