Врачи назвали самый опасный возраст для набора веса

Вера Макарова

Ожирение в молодости может оказаться опаснее, чем набор веса после 40 — к такому выводу пришли учёные из Швеции. В масштабном исследовании с участием более 600 000 человек они выяснили: те, кто впервые столкнулся с ожирением в возрасте от 17 до 29 лет, на 70% чаще умирали от любых причин по сравнению с людьми, у которых ожирение не развилось к 60 годам. Главная идея проста и тревожна — важно не только сколько вы весите, но и когда именно вы начали набирать лишние килограммы.

Врачи определили самый опасный возраст для набора лишних килограммов

Врачи определили самый опасный возраст для набора лишних килограммов

Ожирение до 30 лет повышает риск смерти на 70%

Главный результат работы касается молодых взрослых. Исследование показало, что не только сам факт набора веса влияет на здоровье — решающую роль играет возраст, в котором это происходит.

Что стоит за этой цифрой в практическом смысле? Если из 1 000 участников без раннего ожирения за период наблюдения умирали 10 человек, то среди тех, кто приобрёл ожирение в молодости, это число составляло уже 17 человек из 1 000.

Началом ожирения считался момент, когда индекс массы тела (ИМТ) — показатель, вычисляемый как отношение веса в килограммах к квадрату роста в метрах — впервые достигал отметки 30 и выше. При росте 175 см это примерно 92 кг и больше, хотя цифры на весах не всегда дают полную картину здоровья.

ИМТ = масса тела (кг) / рост² (м)

Авторы исследования при этом предупреждают, что к точным цифрам риска не стоит относиться буквально — они зависят от множества факторов, учтённых в анализе, а также от точности измерений. Важнее увидеть саму закономерность.

Почему лишний вес в молодости опаснее для здоровья

Ключевая гипотеза исследователей выглядит логично: чем дольше организм живёт с избыточным весом, тем больше накапливается повреждений. Если ожирение начинается в 20 лет, тело десятилетиями подвергается хроническому воспалению, инсулинорезистентности и повышенной нагрузке на сосуды. Не случайно люди с избыточным весом чаще сталкиваются с целым набором хронических заболеваний.

Как объясняет Хюйен Ле, докторант Лундского университета и первый автор исследования: одна из возможных причин повышенного риска — именно более длительное воздействие биологических эффектов избыточного веса на организм.

Длительное ожирение создаёт хроническую нагрузку на сосуды и внутренние органы

Длительное ожирение создаёт хроническую нагрузку на сосуды и внутренние органы

Представьте это так: если вы везёте в рюкзаке лишние 20 кг, разница между получасовой прогулкой и десятичасовым походом огромна. Суставы, сердце, мышцы по-разному отреагируют на нагрузку в зависимости от её длительности. Примерно так же работает и механизм длительного ожирения — организм справляется, но ресурс не бесконечен.

Набор веса в более позднем возрасте (от 30 до 60 лет) тоже был связан с повышенной смертностью, но эта связь оказалась заметно слабее. Среди конкретных причин смерти, связанных с ранним ожирением, наиболее значимым оказался сахарный диабет 2-го типа. Серьёзные риски также включали гипертонию, рак печени у мужчин и рак матки у женщин.

Важно подчеркнуть: человек с ожирением, который регулярно двигается и питается разнообразно, может иметь совершенно иной профиль рисков, чем человек с тем же ИМТ, ведущий малоподвижный образ жизни.

Физическая активность в молодости — фактор, который исследование не учитывало

Физическая активность в молодости — фактор, который исследование не учитывало

Как лишний вес влияет на риск рака у женщин

Интересная деталь: описанная закономерность — «раньше набрал вес, выше риск» — работала не для всех заболеваний одинаково. У женщин повышенный риск смерти от рака, связанный с ожирением, оказался примерно одинаковым вне зависимости от того, когда именно произошёл набор веса. При этом лишний вес связан с раком не напрямую, а через воспаление, обмен веществ и гормональные изменения, связанные с менопаузой.

Логика проста: если бы дело было только в продолжительности жизни с лишним весом, то раннее ожирение должно было бы повышать и риск рака сильнее. Раз этого не происходит — вероятно, в развитии онкологических заболеваний у женщин работают дополнительные биологические механизмы.

Эпидемиолог Хюйен Ле формулирует вопрос прямо: что первично — гормональные изменения, влияющие на вес, или сам вес, отражающий то, что уже происходит в организме? Однозначного ответа пока нет, но сам факт исключения важен — он показывает, что ожирение влияет на разные заболевания через разные механизмы.

Как проводилось исследование ожирения в Швеции

Масштаб и качество данных в этой работе выделяют её на фоне аналогичных исследований. Исследование было спроектировано так, чтобы отслеживать изменение веса на протяжении всей взрослой жизни, а не опираться на единичное измерение. Данные более чем 600 000 человек (258 269 мужчин и 361 784 женщин) были взяты из существующей базы — в выборку попали только те, у кого зафиксировали вес минимум три раза в возрасте от 17 до 60 лет.

Одна из сильных сторон исследования — использование многократных объективных измерений веса. В большинстве аналогичных работ учёные полагаются на воспоминания участников о том, сколько они весили в молодости. Здесь же измерения проводились медицинским персоналом — например, в медучреждениях, при постановке на воинский учёт или в рамках научных проектов.

За период наблюдения умерли 86 673 мужчины и 29 076 женщин. Команда отслеживала как общую смертность, так и смерти, связанные с конкретными заболеваниями — сердечно-сосудистыми, онкологическими и сахарным диабетом 2-го типа.

Почему важно контролировать вес до 30 лет

Главный вывод для общественного здравоохранения прост и конкретен: профилактику ожирения нужно начинать как можно раньше — в идеале ещё в подростковом и молодом возрасте, когда набор лишнего веса закладывает фундамент для будущих проблем со здоровьем.

Многие исследователи сегодня говорят об «обезогенном обществе» — среде, в которой условия жизни мешают вести здоровый образ жизни и способствуют развитию ожирения. Меры, эффективность которых доказана, должны внедряться на уровне государственной политики — и данное исследование добавляет аргументов в пользу такого подхода.

Для конкретного человека вывод тоже понятен. Если вам от 17 до 29 лет и вы замечаете устойчивый набор веса — это не просто эстетическая проблема. Это период, когда лишние килограммы начинают запускать в организме процессы, последствия которых могут проявиться через десятилетия. Чем раньше удаётся остановить эту тенденцию (с помощью питания, движения, изменения привычек), тем лучше. Впрочем, исследование также напоминает: набор веса в любом возрасте — это повод обратить внимание на своё здоровье, просто в молодости ставки оказываются выше.

