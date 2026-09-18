Смартфоны с поддержкой 5G в России: 10 моделей у кого есть n1, n7, n40 или n79

5G в России — штука пока редкая, но уже не мифическая. 11 сентября 2026 года сети запустили все четыре оператора, пока в шестнадцати городах, и работают они поверх частот, которые раньше были заняты под 4G. Отсюда и список, на который стоит смотреть в карточке: n1 — это МТС, n7 — Билайн и МегаФон, n40 — Т2. А n79 уже про запас: под него операторам выделили новые частоты, и есть он далеко не у всех. Я собрал десять аппаратов с AliExpress и посмотрел, что у каждого с этим набором. Разброс оказался приличный: от бюджетного Redmi за 17 тысяч до камерофона OPPO за 80 с лишним. Но тем интереснее будет выбрать.

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Redmi Note 14 5G: бюджетник с полным набором российских бендов

Когда речь заходит о 5G-смартфонах дешевле 20 тысяч, выбор обычно так себе: либо урезанный набор частот, либо экран, на который больно смотреть. Redmi Note 14 5G — редкое исключение. Глобальная версия закрывает n1, n7, n40 и n78 — то есть все ключевые российские диапазоны, кроме n79. Экран тут 6,67 дюйма, AMOLED, 120 Гц, процессор MediaTek Dimensity 7025 Ultra на 6-нм техпроцессе, и есть мини-джек 3,5 мм — для тех, кто ещё не перешёл на беспроводные наушники. Камера на 108 МП, быстрая зарядка на 45 Вт, NFC на месте, версия глобальная — с русским языком в HyperOS.

Другое дело, что аппарат может прийти с полностью севшим аккумулятором — на складе лежал какое-то время, такое бывает. Подключаете к зарядке минут на пятнадцать, и всё оживает. Зато продавец кладёт в коробку блок питания, хотя формально его там быть не должно. Для тех, кому нужен рабочий 5G-смартфон без переплаты, Redmi Note 14 — один из самых разумных вариантов прямо сейчас.

Цена: 16 909 рублей

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Redmi Note 17 5G на Snapdragon вместо MediaTek

Если Redmi Note 14 — это проверенная классика, то Redmi Note 17 5G — свежий шаг вперёд. Главное отличие: тут стоит Snapdragon 4 Gen 4, а не MediaTek. Экран вырос до 6,99 дюйма, AMOLED, разрешение FHD+, частота обновления до 120 Гц. По бендам — n1, n7, n40, n78 на месте, а ещё есть n71 и n48, которых не было у четырнадцатой модели.

Модель совсем свежая, поэтому живых отзывов пока кот наплакал. Тут главное — убедиться, что придёт именно глобальная версия с NFC, а не китайская с перепрошивкой. Спрашивайте у продавца перед заказом, не стесняйтесь. По цене — чуть дороже предшественника, но Snapdragon и экран побольше эту разницу оправдывают.

Цена: 22 789 рублей

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Honor 600: российская версия с сертификатом ЕАС для тех, кто не хочет рисковать

Не все готовы ждать посылку из Китая и разбираться с таможней. Honor 600 — российская версия с сертификатом Ростест (ЕАС), отправляется со склада в РФ, поэтому пошлину платить не придётся. Батарея тут серьёзная — 7000 мА*ч, зарядка на 80 Вт, блок с евровилкой в комплекте. По 5G-диапазонам: n1, n7, n40, n78 — всё что нужно. Разъём для наушников тут Type-C, мини-джека нет. Одна физическая SIM плюс eSIM, русский язык и Google-сервисы из коробки.

Из нюансов: ночная видеосъёмка слабовата. Для кого-то мелочь, а кто-то смотрит на это в первую очередь. Зато экран, звук и дневная камера — без нареканий. Если вам важна беспроблемная покупка с гарантией на территории России и не хочется ничего настраивать после распаковки, Honor 600 закрывает этот запрос полностью.

Цена: 43 489 рублей

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POCO X8 Pro Max: флагманский чип Dimensity в корпусе середнячка

Есть категория смартфонов, которые на бумаге выглядят как флагманы, а стоят как крепкий средний класс. POCO X8 Pro Max — ровно из этой породы. Внутри Dimensity 9500s — это флагманский чипсет MediaTek, экран 6,83 дюйма, 1.5K AMOLED, 120 Гц, камера 50 МП с оптической стабилизацией, фронталка на 20 МП. Корпус матовый, шероховатый на ощупь — можно носить без чехла и он не выскользнет. Лоток на две nano-SIM, вторую при желании можно заменить на eSIM.

По диапазонам 5G: n1, n7, n40, n78 — российский набор закрыт. Глобальная версия, зарядка с европейской вилкой идёт в комплекте. Единственное, что стоит иметь в виду — продавец иногда долго отправляет заказ, до двух недель. Но сам аппарат за эти деньги — из тех случаев, когда подождать не жалко.

Цена: 47 209 рублей

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Realme 16 Pro+ с изогнутым AMOLED на 144 Гц вместо Samsung

Я давно заметил, что Realme тихо подбирается к флагманскому сегменту, пока все смотрят на Xiaomi и Samsung. Realme 16 Pro+ — русская версия с ЕАС-сертификатом, и начинка тут далеко не бюджетная. Процессор Snapdragon 7 Gen 4 на 4-нм техпроцессе, экран 6,8 дюйма, изогнутый AMOLED с частотой 144 Гц и пиковой яркостью до 6500 нит. Батарея — 7000 мА*ч, быстрая зарядка на 80 Вт и блок питания в комплекте. Скруглённые края корпуса приятно лежат в руке, это не очередной кирпич.

Из минусов: вибромотор — эксцентриковый, не линейный, что для смартфона за 50+ тысяч как-то обидно. Слота для карты памяти нет, мини-джека тоже — только USB-C. Портретная камера с 3,5-кратным оптическим зумом — то, чего в этом ценнике обычно не дают. Зато если вы устали от Samsung с его дохлой батарейкой — Realme 16 Pro+ честно предлагает то, чего не хватает корейцам.

Цена: 52 875 рублей

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Vivo X300 для тех, кому камера важнее всего остального

Если главный критерий выбора смартфона — качество фото, то Vivo X300 стоит рассмотреть всерьёз. Это камерофон с оптикой, настроенной совместно с ZEISS, и тут это не маркетинг ради наклейки — снимки действительно выделяются на фоне конкурентов. Перископ даёт трёхкратный оптический зум, дальше идёт цифровой — вплоть до 100x, и вот там уже дорисовывает ИИ. Экран компактный по нынешним меркам, аппарат лёгкий и шустрый. По диапазонам 5G — n1, n7, n40 и n78: всё, на чём операторы включили сети сейчас. А вот n79 в списке нет.

Но есть важный нюанс: это китайская версия. Русский язык установлен, удалить китайские приложения можно, Google-сервисы ставятся — но всё это надо делать руками, минут за пятнадцать по инструкции из интернета. Греется чуть сильнее, чем хотелось бы, и батарею расходует активнее в первые дни. Плюс таможенная пошлина — около 3–4 тысяч сверху. Если вас это не пугает, за свои деньги Vivo X300 фотографирует лучше многих аппаратов вдвое дороже.

Цена: 50 525 рублей

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POCO F9 Pro: Snapdragon 8 Elite и экран на 185 Гц в глобальной версии

Смартфоны на топовом Snapdragon 8 Elite обычно стоят от 80 тысяч и выше. POCO F9 Pro ломает эту логику — Snapdragon 8 Elite Gen 5 тут сочетается с ценником, который ближе к верхнему среднему классу. Экран 6,59 дюйма, AMOLED, разрешение 2510×1156, частота обновления до 185 Гц — для мобильного гейминга это прямо подарок. Батарея 6330 мА*ч с быстрой зарядкой на 100 Вт, есть беспроводная зарядка. Глобальная версия, Xiaomi HyperOS на борту.

Мини-джека нет, но при таком позиционировании это ожидаемо. По 5G-бендам: n1, n7, n40, n78 — основные российские диапазоны покрыты. Модель только вышла, поэтому длинной истории эксплуатации ни у кого пока нет. Но если судить по линейке POCO F — это всегда были аппараты с флагманским железом по цене середнячка, и F9 Pro продолжает традицию.

Цена: 65 724 рублей

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OnePlus 15: единственный в подборке с диапазоном n79

Среди всех десяти аппаратов в этой подборке OnePlus 15 — один из двух, у которого в списке диапазонов есть n79. Это тот самый бенд, который планируют использовать российские операторы для городского 5G. Полный набор: n1, n7, n40, n79, n77, n78 — покрыто всё, что есть и что будет. Батарея 7300 мА*ч, оптическая стабилизация камеры, OxygenOS 16 Global прилетает по воздуху сразу после включения. Аппарат большой и увесистый — если вам не нравятся «лопаты», это не ваш вариант.

Важный момент: это китайская версия с разблокированной региональной привязкой. Коробка будет вскрыта — продавец снимает блокировку перед отправкой, так положено. Русский язык есть из коробки, Google-сервисы работают. Доставка со склада в России — без таможенных платежей, до Москвы доходит за несколько дней.

Цена: 70 551 рублей

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POCO F9 Ultra: батарея на весь день и терабайт памяти для тех, кто не экономит

Разница между POCO F9 Pro и POCO F9 Ultra — примерно как между обычным и первым классом. Тот же Snapdragon 8 Elite Gen 5, но экран вырос до 6,9 дюйма с разрешением 2608×1200 и той же частотой 185 Гц. Батарея — 8050 мА*ч, и это не опечатка: восемь тысяч пятьдесят. Быстрая зарядка на 100 Вт, беспроводная тоже есть. Тройной модуль камер, глобальная версия на HyperOS, максимальная конфигурация — 16 ГБ оперативки и 1 ТБ хранилища.

Мини-джека нет, слота для карты памяти тоже — но при терабайте встроенной памяти вопрос «куда всё складывать» отпадает сам собой. По 5G: n1, n7, n40, n78 — стандартный глобальный набор, n79 отсутствует. Если вам нужен смартфон, который точно доживёт до вечера без подзарядки при любом сценарии использования, Ultra — это про него.

Цена: 79 671 рублей

Купить POCO F9 Ultra

OPPO Find X9 Ultra: камерофон с четырьмя модулями и поддержкой n79

Ну и вишенка подборки — OPPO Find X9 Ultra. Это прямой конкурент Samsung Galaxy S25 Ultra и iPhone 16 Pro Max в плане камеры, и по качеству съёмки он им не уступает. Четыре модуля основной камеры, зум, от которого реально хочется фотографировать, батарея 7050 мА*ч, быстрая зарядка OPPO SuperVOOC на 100 Вт, беспроводная зарядка. И — внимание — полный набор российских 5G-диапазонов: n1, n7, n40, n78 и n79. Второй аппарат в подборке с n79.

Это китайская версия, и тут есть развилка: можно попросить продавца установить Google Play Store до отправки (тогда коробку вскроют), а можно получить запечатанную и поставить всё самостоятельно. Русский язык есть, обновления приходят по воздуху. Доставка до Москвы — около полутора недель. Если ездите много по городу и хотите быть готовы к российскому 5G на всех частотах, включая n79, — выбор между OnePlus 15 и OPPO Find X9 Ultra, и камера у OPPO объективно сильнее.

Цена: 82 596 рублей

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