Как быстро переваривается еда, и что это говорит о вашем здоровье

Оказывается, то, как быстро еда проходит через кишечник, сильно влияет на бактерии, которые там живут, а значит, и на здоровье в целом. Ученые собрали данные из десятков исследований и обнаружили, что у людей с «быстрым» и «медленным» пищеварением микробиом заметно отличается. И эта разница, судя по всему, связана с самыми разными болезнями, от хронического воспаления до болезни Паркинсона.

Что такое транзитное время кишечника

Кишечное транзитное время — это период, за который съеденная пища проходит путь от желудка до выхода из толстой кишки. В западных странах нормой считается 30–40 часов, а верхней границей — около 70 часов. Но на практике разброс огромен: у кого-то все занимает менее суток, а у кого-то — больше трех дней. И каждый раз после похода в туалет мы испытываем удовольствие, и этому есть научное объяснение.

Именно это время определяет, как долго кишечные бактерии контактируют с содержимым толстой кишки. Чем дольше пища задерживается, тем больше времени у бактерий на ферментацию, регулирование кислотности и производство метаболитов — веществ, которые влияют на здоровье всего организма.

Накопленные данные указывают на то, что транзитное время кишечника — ключевой фактор, формирующий состав и активность кишечной микробиоты, которая, в свою очередь, напрямую связана со здоровьем человека. Тем не менее, при изучении микробиома этот параметр до сих пор редко принимают во внимание.

Что показало исследование о скорости пищеварения

Научная работа, опубликованная в 2023 году в рецензируемом журнале Gut, представляла собой масштабный обзор, то есть анализ уже имеющихся научных данных, а не отдельный эксперимент.

Команда обобщила результаты ранее опубликованных исследований, включая данные о транзитном времени участников, консистенции стула, диете, составе их микробиомов и метаболитах, которые вырабатывали кишечные микробы. В общей сложности в обзор вошли работы с участием тысяч пациентов, как здоровых людей, так и людей с синдромом раздраженного кишечника, хроническими запорами и циррозом печени.

Важно понимать, что это не клиническое испытание с конкретными выводами вида «делайте так — и будете здоровы». Это аналитический обзор, который систематизирует то, что уже известно науке, и показывает, куда двигаться дальше.

Как измеряют скорость пищеварения

Измерить транзитное время не так просто, как может показаться. Для этого используются специальные проглатываемые капсулы с датчиками, которые записывают свое путешествие по пищеварительному тракту.

Другой подход — Бристольская шкала формы кала. Это визуальная диагностическая шкала, разработанная в Бристольской королевской больнице в 1997 году Стивеном Льюисом и Кеном Хитоном. Она классифицирует стул по семи типам — от твердых комочков (признак долгого транзита) до жидкой кашицы (признак быстрого). Авторы шкалы заключили, что форма стула — удобный косвенный показатель транзитного времени.

Некоторые исследования отслеживают, за сколько времени участники выводят проглоченный синий краситель или зерна кукурузы. Все эти методы служат одной цели: оценить, сколько пища находится в толстой кишке и как долго бактерии успевают с ней взаимодействовать.

Чем отличается микробиом при быстром и медленном пищеварении

Результаты обзора оказались весьма показательными. Люди с быстрым кишечным транзитом имели принципиально иной микробиом, чем люди с медленным. Более того, добавление данных о транзитном времени к информации о пациенте позволяло предсказать состав микробиоты точнее, чем анализ одной только диеты.

Вот что обнаружили ученые:

У людей с быстрым транзитом микробиом был заселен преимущественно быстрорастущими видами бактерий, которые предпочитают диету с высоким содержанием углеводов и низким — жиров;

При медленном транзите доминировали виды, специализирующиеся на белках;

И у «быстрых», и у «медленных» разнообразие микробиома было ниже, чем у людей со средним транзитным временем. Это значит, что крайности создают среду, в которой побеждают узкоспециализированные виды.

Затем возникает петля обратной связи: доминирующие бактерии выделяют метаболиты, которые поддерживают существующий статус-кво. Грубо говоря, если ваш кишечник привык работать медленно, его микробиом «настраивается» именно под этот ритм — и сам помогает его сохранять.

Как скорость пищеварения связана с болезнью Паркинсона

Медленное транзитное время и запоры ассоциируются с метаболическими и воспалительными расстройствами, а также с неврологическими заболеваниями, в частности с болезнью Паркинсона. Эта связь не случайна: замедленный кишечный транзит и запоры — один из самых распространённых ранних симптомов паркинсонизма, который может проявляться за годы до начала двигательных нарушений.

Запоры затрагивают более 80% пациентов с болезнью Паркинсона и могут предшествовать моторным симптомам минимум на 10 лет. Это не значит, что запоры вызывают болезнь Паркинсона, но указывает на глубокую связь между состоянием кишечника и нервной системой.

Микробиота производит метаболиты: короткоцепочечные жирные кислоты, вторичные желчные кислоты, триптамин и гистамин, которые способны стимулировать моторику желудочно-кишечного тракта и тем самым влиять на транзитное время. Это еще раз подтверждает двусторонний характер связи: не только скорость кишечника влияет на микробов, но и микробы влияют на скорость кишечника.

Почему скорость пищеварения важна для лечения и диеты

Один из главных практических выводов обзора: два человека могут съесть одинаковую еду и получить совершенно разный результат, в зависимости от того, как быстро их кишечник обычно работает. Это может объяснять, почему одни и те же рекомендации по здоровью кишечника подходят не всем.

Транзитное время может также влиять на эффективность пробиотиков, добавок и даже лекарств, которые взаимодействуют с кишечником. Учет индивидуального ритма пищеварения конкретного пациента мог бы помочь точнее подбирать диеты и терапию.

Как пишут авторы обзора, включение измерений транзитного времени кишечника в исследования микробиома может продвинуть понимание связей между микробиотой, диетой и заболеваниями. Эти знания могут оказаться ключевыми для профилактики, диагностики и лечения целого ряда болезней.

Важно подчеркнуть, что пока речь идет именно об обзоре существующих данных, а не о готовых клинических рекомендациях. Авторы прямо говорят, что для лучшего понимания вариаций микробиома в норме и при болезнях необходимо более глубокое изучение сложных двусторонних взаимодействий между микробиотой и транзитным временем. Но сам подход рассматривать скорость кишечника как важнейший, а не второстепенный параметр, может изменить то, как мы изучаем и лечим заболевания, связанные с пищеварением.