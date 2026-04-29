Правда ли, что чипсы вредят мозгу, даже если вы едите правильно

Ультраобработанные продукты вроде чипсов, газировки и замороженных полуфабрикатов составляют около 40% рациона в западных странах. Новое исследование, в котором участвовали более двух тысяч человек, обнаружило неожиданную связь: чем больше такой еды в рационе, тем хуже мозг справляется с задачами на внимание. Если рядом с салатом лежит пачка чипсов, не спасает даже самая полезная средиземноморская диета.

Исследование влияния чипсов и газировки на мозг

Группа ученых проанализировала данные 2 192 австралийцев в возрасте от 40 до 70 лет, у которых не было диагноза деменции. Участники заполнили подробную анкету о питании и прошли четыре когнитивных теста на внимание и память. Результаты опубликованы в апреле 2026 года в журнале Alzheimer’s & Dementia: Diagnosis, Assessment & Disease Monitoring, входящем в систему Ассоциации Альцгеймера.

Важный момент: это наблюдательное, а не экспериментальное исследование. Оно показывает корреляцию — устойчивую статистическую связь между двумя явлениями, но не доказывает, что именно ультраобработанная еда напрямую вызывает снижение когнитивных способностей. Тем не менее обнаруженные закономерности достаточно выразительны, чтобы ученые продолжили разбираться в механизмах.

Чем вредит даже одна пачка чипсов в день

В среднем по группе ультраобработанные продукты составляли около 41% дневного рациона по калорийности, что практически совпадает со средним показателем по Австралии. При этом у молодых участников и мужчин эта доля была заметно выше.

Главная находка: при каждом увеличении доли ультраобработанной еды на 10% от общей калорийности исследователи фиксировали измеримое снижение показателей зрительного внимания и скорости обработки информации — примерно на 0,05 балла в стандартизированных тестах. Параллельно росли баллы по шкале риска деменции, примерно на 0,24 пункта на те же 10%.

Чтобы было проще представить масштаб: 10-процентное увеличение — это примерно одна стандартная пачка чипсов или банка газировки, добавленная к ежедневному рациону. Казалось бы, мелочь. Но на когнитивных тестах это уже заметная разница.

Риск деменции оценивали с помощью шкалы CAIDE — валидированного инструмента, который прогнозирует вероятность развития деменции в ближайшие 20 лет на основе сосудистых факторов риска: артериального давления, уровня холестерина, массы тела, физической активности и возраста.

Правильное питание не компенсирует вред чипсов и газировки

Один из самых неожиданных результатов: следование средиземноморской диете не ослабляло негативную связь между ультраобработанной едой и вниманием. То есть, если человек ел много овощей, рыбы, оливкового масла и цельнозерновых, но при этом регулярно перекусывал чипсами и пил газировку, его результаты на когнитивных тестах все равно были хуже.

Авторы исследования предполагают, что дело не только в нехватке полезных веществ, а в самом процессе промышленной обработки. Промышленная переработка разрушает естественную структуру пищи и вводит в состав вещества, которых в натуральных продуктах нет: искусственные добавки, эмульгаторы, красители, ароматизаторы и технологические химикаты.

Любопытно, что исследование не обнаружило связи между ультраобработанной едой и памятью. Пострадало только внимание — способность фокусироваться и быстро обрабатывать визуальную информацию. Но именно внимание считается фундаментом для более сложных когнитивных операций: обучения, решения задач, принятия решений.

Что считается ультраобработанной едой

Понятие ультраобработанные продукты может звучать размыто, но у него есть четкая научная рамка. В исследовании использовалась классификация NOVA, разработанная бразильскими учеными и принятая в десятках стран. Она делит все продукты на четыре группы, не по составу питательных веществ, а по степени промышленной обработки.

К ультраобработанным относятся продукты, которые невозможно приготовить на домашней кухне обычным способом:

газированные напитки и энергетики;

пакетированные чипсы и снеки;

готовые замороженные блюда;

сосиски и хот-доги;

молочные десерты с наполнителями;

сладкие хлопья и батончики.

Главный признак таких продуктов — наличие ингредиентов, которых не найдешь в обычной кухне: кукурузного сиропа с высоким содержанием фруктозы, гидрогенизированных масел, изолятов белка, эмульгаторов и искусственных подсластителей. В общем, речь идет о добавках, о которых я ранее рассказывал подробно. Именно эти компоненты, по мнению авторов исследования, могут быть ключевым фактором.

При этом классификация NOVA не лишена критики. Она объединяет в одну группу совершенно разные по питательной ценности продукты: протеиновый батончик с витаминами и банка кока-колы формально оказываются в одной категории. Это одна из причин, почему исследователям пока сложно определить, какой именно компонент ультраобработанной еды влияет на мозг.

Связь между ультраобработанной едой и мозгом пока не доказана

Большинство продуктов на полках супермаркетов относятся к категории ультраобработанных

У этого исследования есть важные ограничения, о которых авторы говорят прямо. Во-первых, это поперечное исследование — оно фиксирует картину в один момент времени, а не отслеживает изменения на протяжении лет. Оно не может сказать, что было раньше: снижение внимания или увеличение потребления ультраобработанной еды.

Существует и обратная гипотеза: люди с уже сниженным вниманием и повышенным риском деменции могут чаще выбирать удобные в употреблении переработанные продукты. Кроме того, на выбор еды влияет место проживания и доступ к магазинам с качественными продуктами.

Во-вторых, выборка не вполне репрезентативна: большинство участников — белые женщины, многие из которых имели семейную историю деменции. Это может ограничивать применимость выводов к другим группам населения.

Наконец, ультраобработанная еда связана с ожирением, диабетом и повышенным давлением — а все эти состояния сами по себе ухудшают работу мозга. Поэтому пока неясно, действует ли промышленная обработка пищи на когнитивные функции напрямую или через цепочку метаболических нарушений.

Тем не менее то, что эффект сохраняется даже при учете качества остального рациона, делает результаты особенно интересными для дальнейшего изучения.

Что сверхобработанная еда значит для концентрации

Это исследование — не повод для паники, но хороший повод задуматься. Оно не доказывает, что чипсы вызывают деменцию. Но оно показывает устойчивую связь между долей промышленно переработанной пищи в рационе и ухудшением конкретной когнитивной функции, способности фокусировать внимание.

Самое практичное, что можно из этого вынести: само по себе добавление полезных продуктов в рацион может оказаться недостаточным, если привычка к ультраобработанным перекусам сохраняется. Авторы работы подчеркивают, что степень обработки пищи — отдельный фактор риска, который не нейтрализуется одним лишь увеличением количества овощей и фруктов на тарелке.

Для окончательных выводов нужны долгосрочные исследования, которые проследят за участниками на протяжении многих лет и помогут понять, является ли обнаруженная связь причинно-следственной. Пока же это еще один аргумент в пользу того, что состав этикетки и способ производства продукта заслуживают не меньше внимания, чем его калорийность.