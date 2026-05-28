Почему скелет тираннозавра стоит дороже небоскреба?

Скелет тираннозавра по имени Гас выставят на аукцион Sotheby’s в Нью-Йорке 14 июля 2026 года. Приблизительно оценка этого лота от 20 до 30 миллионов долларов, и это самая высокая предварительная оценка, которую когда-либо давали скелету динозавра. Но чтобы понять, почему горстка древних костей может стоить как небоскреб, нужно разобраться, что вообще делает одни окаменелости бесценными, а другие просто музейными экспонатами.

Раскопки тираннозавра Гаса

По данным Artnet, Гас — это скелет тираннозавра возрастом около 67 миллионов лет, найденный в округе Хардинг, Южная Дакота. Свое имя он получил в честь владельца ранчо Гэри «Гас» Ликинга, на чьей земле и обнаружили останки.

Ликинг годами находил на своих 6 500 акрах мелкие фрагменты костей и зубов и был уверен, что где-то в земле прячется что-то по-настоящему крупное. Он пригласил команду палеонтологов, и те за три летних сезона, с 2021 по 2023 год, раскопали огромный скелет.

Сам Гэри Ликинг не дожил до окончания раскопок, он умер через год после их начала. Его вдова Дана сказала, что Гас был лишь одной из многих находок, скрытых в земле, которую ее муж так любил.

Почему полный скелет T. rex — огромная редкость

Может показаться, что тираннозавры — чуть ли не самые известные динозавры в мире, а значит, их скелетов должно быть полно.

На деле все наоборот. Чтобы кости сохранились 67 миллионов лет, нужно невероятное стечение обстоятельств. Животное должно было быстро оказаться под слоем осадочных пород, минералы должны были постепенно заместить органику, а потом эрозия или случайность должны были вынести окаменелость к поверхности.

Тиранноавр Гас состоит из 183 костных элементов, включая хорошо сохранившийся череп, две почти полные стопы и редкую пару плечевых костей. В итоге скелет сохранился примерно на 63%, а для тираннозавра это выдающийся результат. В собранном виде он достигает около 11,5 метров в длину и почти 4 метров в высоту.

На некоторых костях видны следы заживших переломов и даже укусов это следы тяжелой жизни хищника мелового периода. По размеру и сохранности Гас сопоставим лишь с двумя другими знаменитыми скелетами T. rex, попадавшими на торги. Это были Стэн и Сью. Оба они были длиной 12–13 метров и тоже сохранились более чем на 60%.

За сколько продавали скелеты динозавров

Скелеты динозавров уже продавались на аукционах. Вот самые громкие сделки:

Сью (T. rex) — продана в 1997 году на Sotheby’s за 8,36 миллиона долларов. На тот момент это был абсолютный рекорд;

— продана в 1997 году на Sotheby’s за 8,36 миллиона долларов. На тот момент это был абсолютный рекорд; Стэн (T. rex) — ушел с молотка Christie’s в 2020 году за 31,8 миллиона долларов. Покупатель долгое время оставался анонимным;

— ушел с молотка Christie’s в 2020 году за 31,8 миллиона долларов. Покупатель долгое время оставался анонимным; Апекс (стегозавр) — продан на Sotheby’s в 2024 году за 44 миллиона долларов. Это действующий рекорд для скелета динозавра на аукционе;

— продан на Sotheby’s в 2024 году за 44 миллиона долларов. Это действующий рекорд для скелета динозавра на аукционе; Молодой цератозавр — неожиданно принес 30,5 миллиона долларов на Sotheby’s в 2024 году, хотя приблизительноя цена была всего 6 миллионов.

Для сравнения, за 44 миллиона долларов можно купить картину уровня Климта или Моне. Скелеты динозавров вышли в одну ценовую нишу с шедеврами мирового искусства, и это уже не разовые всплески, а устойчивый тренд.

Кто покупает динозавров и зачем

Может показаться, что скелеты динозавров покупают только музеи. Но реальность сложнее. Сегодня среди покупателей есть и крупные международные фонды, частные коллекционеры и люди, которые создают собственные выставочные пространства.

Обычный человек действительно может купить скелет динозавра на аукционе. На законодательном уровне запретов на это нет, если окаменелость найдена на частной земле, как в случае с Гасом, и добыта законно.

Однако, многие палеонтологи считают, что продажа окаменелостей обычным людям лишает науку важнейшего материала. Скелет, купленный миллиардером для гостиной, может оказаться недоступен для исследователей. Музеи же часто не могут конкурировать с частными покупателями по бюджету, разница в возможностях колоссальная.

Перед аукционом, скелет динозавра Гаса можно будет увидеть вживую в здании Breuer в Нью-Йорке с 1 по 14 июля 2025 года. Побьет ли он рекорд стегозавра Апекса в 44 миллиона, покажут результаты торгов. Но уже сейчас понятно, что рынок ископаемых динозавров растет очень быстро.