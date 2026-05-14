Почему букет сирени в спальне может испортить вам утро

Май, сирень во дворах, и рука сама тянется сломать ветку и поставить в вазу дома. Но ботаники предупреждают, что букет сирени в спальне может серьезно навредить здоровью. Цветы сирени могут стать причиной мучительной головной боли и даже сбоев в работе сердца. В конце весны в вашем доме может стать одной опасной вещью больше.

Чем опасен запах сирени в закрытом помещении

Аромат сирени кажется приятным и безобидным, но в замкнутом пространстве он превращается в серьёзную проблему. Как пояснила заместитель директора ботанического сада Нижегородского госуниверситета Татьяна Хрынова в беседе с РИА Новости, букеты сирени нужно ставить только в проветриваемом помещении и ни в коем случае не в спальне.

Будь в курсе новых событий по максимуму — подписывайся на наш канал в Max!

Дело в том, что концентрация летучих веществ в воздухе комнаты быстро нарастает. Если окна закрыты, а именно так обычно спят, человек всю ночь вдыхает эти соединения. Результат может проявиться уже к утру: сильная головная боль, нарушение сна и общее ощущение разбитости. Причем многие списывают это на усталость или духоту, даже не подозревая, что виновата стоящая на тумбочке ветка сирени.

Что такое сирингин и чем он опасен для сердца

Главный виновник неприятных симптомов — сирингин. Это вещество из группы сердечных гликозидов, которое содержится в листьях и соцветиях сирени. Сердечные гликозиды — это природные соединения, способные влиять на работу сердечной мышцы. В малых дозах некоторые из них даже используются в медицине, но при бесконтрольном воздействии они могут быть опасны.

Еще больше познавательных материалов вы найдете в нашем Telegram-канале. Обязательно подпишитесь!

По словам Татьяны Хрыновой, сирингин способен вызывать аритмию, головную боль и нарушение сна. В тяжелых случаях дело может дойти до ухудшения зрения и падения уровня тромбоцитов в крови. Понятно, что от одной прогулки мимо цветущего куста никто не пострадает. Опасность начинается там, где человек часами сидит или спит рядом с букетом в непроветренной комнате.

Проще говоря, сирень на открытом воздухе — это одно, а сирень в закрытой комнате — совсем другое. На улице концентрация летучих веществ мгновенно рассеивается, а в спальне они накапливаются.

Читайте также: Эти продукты вызывают бессонницу

Аллергия на сирень и индивидуальная чувствительность

Помимо сирингина, есть еще один фактор риска — аллергические реакции. Чувствительность к сирени у людей очень разная. Кто-то может спокойно держать букет на столе весь день, а у кого-то уже через час начнется заложенность носа, чихание, слезотечение или кожные высыпания.

Особенно осторожными стоит быть тем, кто и так знает за собой реакцию на цветочную пыльцу. Если каждую весну вы мучаетесь от поллиноза, ставить дома сирень точно не стоит. Кстати, организм иногда сигналит о неполадках совсем не там, где ждешь — например, проверьте себя прямо сейчас, посмотрев на язык и слизистые.

Читайте также: Как сделать так, чтобы у ребенка не развилась аллергия?

Кому опасно держать сирень дома

Клинических исследований на эту тему почти нет, но из объяснений ботаника понятно, кому букет сирени в комнате может выйти боком в первую очередь:

Люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями — сирингин влияет на сердечный ритм, и для тех, кто уже склонен к аритмии, это дополнительный риск;

— сирингин влияет на сердечный ритм, и для тех, кто уже склонен к аритмии, это дополнительный риск; Аллергики и астматики — насыщенный аромат и пыльца могут спровоцировать приступ;

— насыщенный аромат и пыльца могут спровоцировать приступ; Маленькие дети — их организм более восприимчив к воздействию летучих веществ;

— их организм более восприимчив к воздействию летучих веществ; Пожилые люди — особенно если есть проблемы с давлением или сном;

— особенно если есть проблемы с давлением или сном; Люди с хроническими головными болями и мигренями — сильный цветочный запах нередко становится триггером приступа.

Важно понимать, что речь не о том, что сирень — это яд. Речь о длительном воздействии в замкнутом пространстве, особенно во время сна, когда человек не может проветрить комнату или просто выйти.

Где лучше держать букет сирени

Отказываться от сирени совсем необязательно. Татьяна Хрынова предложила простые рекомендации, которые позволяют наслаждаться цветами без вреда для здоровья.

Лучшие места для букета сирени это:

Терраса или открытая веранда;

Гостиная с открытым окном;

Балкон или лоджия.

Главный принцип — хорошая вентиляция. Если воздух в помещении свободно циркулирует, концентрация летучих веществ остаётся на безопасном уровне. А вот спальня, детская комната или маленький кабинет без окон это места, где сирень лучше не ставить.

Если все-таки хочется поставить букет в комнате, хотя бы выносите его на ночь и держите окно приоткрытым. Это несложно, а риск получить утром головную боль заметно снижается.

Обсудить эту тему можно в нашем Telegram-чате.

Сирень — один из главных символов весны, и лишать себя её аромата было бы обидно. Просто стоит помнить про сирингин и пару простых правил: не ставить букет у изголовья кровати и почаще проветривать. Тогда от сирени останется только то, ради чего ее и приносят домой.