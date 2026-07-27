Какой будет погода в России в августе 2026 года: прогноз по регионам

Июль 2026 года получился месяцем контрастов. В одних регионах России столбики термометров обновляли суточные рекорды, а в других лили дожди и было прохладно. Где-то лето выдалось жарче прошлогоднего, а где-то заметно скромнее. Возникает вопрос, какой будет погода в августе? Удастся ли ему догнать июль по зною или, наоборот, принесет долгожданную прохладу? Я изучил предварительные прогнозы погоды и разобрался, чего ждать от последнего месяца лета.

Насколько точны долгосрочные прогнозы погоды

Для начала важно понимать, что любой сайт, который за несколько месяцев до августа выдает вам точную температуру и осадки на каждый день, просто использует историческую статистику. Ученые рассчитывают, каким месяц окажется в среднем по сравнению с многолетней нормой.

В свежих бюллетенях Гидрометцентра честно указано, что точность таких температурных прогнозов составляет 70–75%. С осадками все еще сложнее, здесь точность падает до 62–67%. Поэтому синоптики выпускают базовый сценарий, который потом неизбежно корректируется за десять или пять дней до нужной даты.

Однако уже сейчас понятно, что глобальное изменение климата в России продолжает сказываться на летних месяцах, делая их более жаркими на значительной территории страны.

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Каким будет август в Москве, Санкт-Петербурге и на юге России

Актуальные карты показывают, что Центральную Россию, Северо-Запад, Поволжье и южные регионы ждет очень теплое завершение лета. Среднемесячная температура превысит норму более чем на градус, что для климатологии считается весьма заметным отклонением.

В Москве и Подмосковье август обещает быть комфортным. Климатическая норма здесь составляет около +17,6 градуса, но реальные дневные показатели будут регулярно приближаться к тридцатиградусной отметке. Санкт-Петербург и другие северо-западные области тоже получат свою порцию тепла, хотя из-за близости морей погода там останется более капризной.

На юге страны, в Краснодарском крае, Крыму и Ростовской области, сохранится полноценный зной. Дневная температура в степных районах будет стабильно превышать 30 градусов. При этом жара на Северном Кавказе может прерываться мощными ливнями и градом, что часто приводит к быстрому подъему уровня горных рек. Поволжье также не избежит летних гроз, хотя в целом месяц там ожидается сухим и жарким.

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Погода в августе на Урале и в Сибири

Если по эту сторону Уральских гор картина выглядит относительно стабильной, то восточнее погода начнет демонстрировать характер. На большей части Урала и в Западной Сибири средняя температура останется в пределах нормы или лишь слегка ее превысит.

Для жителей Екатеринбурга, Челябинска и Тюмени это означает классические температурные качели. Несколько дней летнего зноя будут резко сменяться прохождением холодного фронта, который принесет затяжные дожди и ощутимое падение температуры. На севере региона уже во второй половине августа ночи станут по-осеннему холодными.

Сибирь в августе 2026 года станет головной болью для синоптиков. Локальные зоны потепления, например, на Алтае, будут соседствовать с очагами похолодания вокруг Байкала. Особую тревогу вызывает северо-восток Красноярского края: там ожидается серьезная нехватка осадков, что на фоне теплой погоды может спровоцировать масштабные лесные пожары.

Погода на Дальнем Востоке и в Якутии

Дальневосточный федеральный округ традиционно встретит конец лета сильными контрастами. На крайнем северо-востоке России, включая Магаданскую область и Чукотку, сформируется мощная зона аномального тепла. А вот в Приамурье и Хабаровском крае столбики термометров могут даже не дотянуть до климатической нормы.

Для Приморья, Сахалина и Камчатки главной опасностью августа станет не температура, а вода. Предварительные данные указывают на высокую вероятность сильных тайфунов и затяжных ливней. Всего за пару дней регион может получить месячную норму осадков, что часто приводит к подтоплению низин и размыву дорог.

В Якутии, которая славится своим резким континентальным климатом, ситуация разделится надвое. В западных и центральных улусах прогнозируется засуха, а на востоке республики, напротив, высока вероятность продолжительных дождей. Днем воздух в Якутске может прогреваться до комфортных летних значений, но по ночам дыхание приближающейся осени будет чувствоваться все отчетливее.

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Какой будет погода в конце лета 2026 года

В целом, вот какой обещает быть погода в августе:

В центре, на юге и северо-западе сохранится мягкое продолжение лета с температурами заметно выше многолетней нормы;

сохранится мягкое продолжение лета с температурами заметно выше многолетней нормы; Урал и Сибирь столкнутся с постоянными температурными качелями и частой сменой атмосферных фронтов;

столкнутся с постоянными температурными качелями и частой сменой атмосферных фронтов; Дальний Восток подвергнется ударам циклонов с обильными, а местами и разрушительными осадками.

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Наблюдать за этими изменениями важно не только ради планирования отпуска или поездок на дачу. Погодные аномалии наглядно показывают, как постепенно меняется привычный климат наших регионов, делая погодные явления более резкими и непредсказуемыми.