Городские птицы боятся женщин больше мужчин, и вот почему

Если вы когда-нибудь пытались подобраться к голубю или дрозду в городском парке, результат мог зависеть не только от вашей ловкости, но и от вашего пола. Масштабное исследование в пяти европейских странах показало, что городские птицы — от ворон до дятлов — систематически подпускают мужчин примерно на метр ближе, чем женщин. Причём учёные честно признаются: стопроцентного объяснения у них пока нет.

Как учёные проверяли реакцию птиц на людей

Исследователи из Чехии, Италии и США провели более 2 000 контролируемых подходов к диким птицам в городах Франции, Германии, Польши, Испании и Чехии. В каждом случае пара наблюдателей — мужчина и женщина примерно одного роста, одетые в одинаковые по цвету вещи — по очереди шли к птице с постоянной скоростью, глядя прямо на неё. Порядок подхода чередовался, чтобы исключить эффект «первого пугающего».

Учёные постарались убрать как можно больше переменных. Женщины-наблюдатели не участвовали в эксперименте во время менструации, длинные волосы прятали под одежду. Походка и направление взгляда были строго зафиксированы — никаких резких движений или блуждающих глаз.

В общей сложности в исследовании участвовали 37 видов птиц: дрозды, малиновки, скворцы, зяблики, вороны, воробьи, сороки, утки, сойки, дятлы и многие другие. И результат оказался одинаковым практически для всех.

Птицы подпускают мужчин на метр ближе, чем женщин

Статистика оказалась устойчивой: независимо от вида птицы улетали или уходили раньше, когда к ним приближалась женщина. Мужчин они подпускали в среднем на один метр ближе. При этом вид птицы роли не играл — и мелкие воробьи, и крупные вороны реагировали одинаково.

«Как женщина, работающая в поле, я была удивлена, что птицы реагируют на нас по-разному», — рассказывает эколог Янина Бенедетти из Чешского университета естественных наук в Праге. «Многие поведенческие исследования исходят из того, что человек-наблюдатель нейтрален, но для городских птиц в нашем исследовании это не так».

Это замечание важно не только для любителей птиц. Если птицы по-разному реагируют на пол наблюдателя, это может искажать результаты десятков полевых исследований, в которых пол экспериментатора просто не учитывался.

Как птицы различают мужчин и женщин

Вот тут начинается самое интересное — и самое честное. Учёные не знают, почему так происходит.

«Мы выявили феномен, но действительно не знаем его причину», — говорит биолог Федерико Морелли из Туринского университета.

Исследователи даже не уверены, что именно птицы распознают: биологический пол или связанные с гендером поведенческие сигналы. Несмотря на все попытки уравнять внешний вид и манеру движения, какие-то тонкие различия всё равно оставались.

Одна из гипотез связана с обонянием. Долгое время считалось, что у птиц слабое обоняние, но недавние исследования опровергли этот миф — многие виды птиц обладают мощной обонятельной системой. У голубей, например, запахи могут работать почти как внутренний навигатор. Возможно, птицы буквально «чуют» гормональные различия между мужчинами и женщинами.

Эта идея не такая экзотическая, как кажется. Ещё в 2014 году учёные обнаружили, что лабораторные мыши испытывают больший стресс, когда их берут в руки мужчины, а не женщины. Похожие реакции на стресс наблюдались и у домашних животных, таких как лошади, коровы, а также у животных, содержащихся в неволе, включая обезьян. Но у всех этих животных именно мужчины вызывали больше стресса. У птиц всё наоборот.

Связь с эволюцией охотников и собирателей

Ещё одна возможная линия объяснения уходит в глубокое прошлое. Люди и птицы живут бок о бок десятки тысяч лет. Традиционная теория предполагала, что мужчины были охотниками, а женщины — собирательницами. Если бы это было так, логично было бы ожидать, что птицы сильнее боятся мужчин.

Но результат обратный. Это наводит на мысль: возможно, древние женщины охотились на мелкую дичь и птиц чаще, чем принято считать. Впрочем, авторы исследования подчёркивают, что это лишь предположение, а не вывод. Современная антропология действительно ставит под сомнение жёсткое разделение на «мужчин-охотников» и «женщин-собирательниц»: археологи уже находили доказательства, что женщины тоже охотились. Но связать это напрямую с поведением городских птиц пока невозможно.

«Я полностью доверяю нашим результатам — городские птицы действительно реагируют по-разному в зависимости от пола приближающегося человека. Но объяснить это прямо сейчас я не могу», — признаёт биолог-консервационист Дэниел Блумстин из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе.

Что страх птиц перед женщинами значит для орнитологии

Похоже, птицы изучают нас не менее внимательно, чем мы их, и видят больше различий, чем мы ожидаем. Это исследование — одно из первых убедительных свидетельств того, что дикие городские животные различают людей по полу и корректируют своё поведение.

Практических выводов из исследования несколько. Для бёрдвотчеров — мужчины действительно могут подобраться к птице чуть ближе, хотя разница в метр не делает погоды при фотосъёмке с телеобъективом. Гораздо важнее другое.

Для полевой биологии это серьёзный методологический сигнал. Если пол наблюдателя влияет на дистанцию вспугивания, значит этот параметр нужно учитывать и контролировать при проведении экспериментов с дикими животными. Многие прежние работы этого не делали.