3 вещи, которые все делают на работе — и зря

Каждый день мы стараемся работать лучше: хватаемся за несколько задач сразу, сидим в шумном общем пространстве и придумываем идеи всей командой на совещаниях. Кажется, что так и надо. Но исследования говорят об обратном: привычки, которые считаются продуктивными, на самом деле воруют наше время, силы и хорошие идеи. Особенно обманчива привычка делать всё сразу — она создаёт ощущение занятости, но не помогает успевать больше. Разберёмся в трёх самых распространённых ошибках и в том, как работать по-умному.

Почему многозадачность делает нас медленнее

Мы гордимся тем, что умеем делать несколько дел сразу: отвечать на письма, слушать созвон и параллельно листать отчёт. Кажется, что чем больше практики, тем лучше получается. Но правда неприятная: чем чаще человек распыляется, тем хуже он справляется.

Дело в том, что человеческий мозг не умеет по-настоящему делать два дела одновременно — не так, как компьютер. Всё, на что мы способны, — это быстро переключаться между задачами. И у каждого такого переключения есть своя цена: мозгу нужно время, чтобы снова «войти» в дело, вспомнить, на чём остановился, и отфильтровать лишнее. Неудивительно, что многозадачность утомляет мозг довольно сильно.

Исследования показали, что люди, которые постоянно скачут между делами и вкладками, потом хуже фокусируются даже тогда, когда нужно. Проще говоря, привычка к вечной многозадачности не тренирует мозг, а расшатывает его концентрацию.

Что с этим делать? Что с этим делать? Ничего революционного:

выбирайте одну задачу и доводите её до логической точки

закрывайте лишние вкладки и отключайте уведомления, пока заняты важным

убирайте со стола лишнее — визуальный бардак тоже мешает сосредоточиться.

Советы могут показаться скучными, зато они работают.

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Открытые офисы убивают общение, а не развивают его

Открытые офисы без стен и перегородок стали модой. Начальство обожает объяснять это красиво: мол, когда все сидят рядом, люди больше общаются, обмениваются идеями и вместе двигают компанию вперёд. Логика вроде бы есть. Но на самом деле всё совсем не так.

Учёные из Гарварда изучили две компании, которые перешли на открытую планировку, и надели на сотрудников специальные датчики, чтобы посчитать, как часто те общаются вживую. Результат удивил: живое общение упало примерно на 70%. Вместо того чтобы болтать через стол, люди наоборот замкнулись и ушли в переписку — почту и мессенджеры.

Это логичнее, чем кажется на первый взгляд. Когда вокруг постоянно шумят, звонят и ходят, единственный способ сосредоточиться — отгородиться наушниками и делать вид, что ты в своём коконе. Непредсказуемый шум особенно сильно мешает концентрации. Так что открытое пространство не сближает, а заставляет людей защищаться.

И это не единичный вывод. Большой обзор исследований показал, что работа в открытых офисах связана с ростом стресса, худшим самочувствием и падением удовлетворённости работой. Экономически такие офисы выгодны — меньше стен, больше людей на квадратный метр. Но за это платят сотрудники своим комфортом и здоровьем.

Если повлиять на планировку офиса вы не можете, помогают простые вещи:

наушники с шумоподавлением,

договорённость о «тихих часах» в команде

если есть возможность, работа из переговорки, когда нужна полная концентрация.

Мозговой штурм в группе работает хуже, чем в одиночку

Сколько совещаний в стиле «давайте вместе покидаем идеи» вы пережили? Считается, что коллективный мозговой штурм — проверенный способ родить что-то гениальное. На деле всё наоборот, и знают об этом уже очень давно.

Ещё в конце 1950-х выяснилось, что люди придумывают больше идей поодиночке, чем в группе. Позже это подтверждалось снова и снова: когда каждый думает сам, а результаты потом сводят вместе, идей получается больше и они интереснее.

Почему так? В группе мы невольно тормозим сами себя. Пока один говорит, остальные вынуждены слушать и молчать. Плюс работает боязнь ляпнуть глупость при коллегах, а ещё — привычка соглашаться с тем, кто высказался первым или громче всех. В итоге групповой формат подавляет творческое мышление, а не разжигает его.

Может, видеозвонки спасают ситуацию? Тоже нет. Исследование показало, что мозговой штурм по видеосвязи даёт меньше идей, чем встреча вживую. Экран будто сужает внимание и мешает мыслям разбегаться в стороны, а именно это и нужно для свежих идей. Не случайно лёгкая скука иногда помогает мозгу находить неожиданные решения.

Выход простой: сначала пусть каждый подумает сам, запишет свои варианты — а уже потом команда собирается, чтобы всё это обсудить и выбрать лучшее. Такой подход соединяет плюсы одиночной работы и коллективного обсуждения.

Как работать по-умному: отказ от многозадачности, шумных офисов и групповых штурмов

Если собрать всё вместе, получается неожиданно приятная картина: работать эффективнее — не значит работать больше и громче. Три главных совета звучат так:

Не распыляйтесь: делайте одно дело за раз и убирайте отвлекающие факторы Защищайте свою концентрацию от офисного шума любыми доступными способами Придумывайте идеи сначала в одиночку, а обсуждайте уже потом

Самое интересное здесь то, что многие из этих выводов известны учёным десятилетиями, но офисные привычки почти не поменялись. Так что если вы давно чувствовали, что открытый офис вас выматывает, а совещания съедают время без пользы — вы были правы. Наука на вашей стороне.