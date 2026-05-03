Микробы из вечной мерзлоты ожили спустя 40 тысяч лет. И это только начало

Вера Макарова

Вечная мерзлота кажется надёжным природным холодильником, где всё древнее давно застыло и больше не представляет угрозы. Но эксперимент показал неожиданное: микроорганизмы, запертые в промёрзшей почве Аляски со времён ледникового периода, оказались живыми — и при повышении температуры начали активно размножаться. Главный вопрос теперь не в том, как они выжили, а в том, что произойдёт с климатом, когда вечная мерзлота продолжит таять, и что ещё проснётся вместе с ней.

Учёные разморозили 40-тысячелетних микробов на Аляске — и они ожили через полгода

Как берут образцы вечной мерзлоты для исследований: тоннель с костями мамонтов

Чтобы изучить древнюю жизнь, замурованную в мерзлоте, группа учёных под руководством Тристана Каро из Университета Колорадо в Боулдере отправилась в необычное место. Образцы были собраны в исследовательском тоннеле вечной мерзлоты — объекте Инженерного корпуса армии США, расположенном в центральной Аляске, недалеко от Фэрбанкса. Тоннель тянется более чем на 100 метров вглубь промёрзшего грунта.

Внутри он похож на шахту, и прямо из стен торчат кости древних бизонов и мамонтов. Вечная мерзлота вообще умеет сохранять животных тысячелетиями, поэтому для учёных такие тоннели похожи на природные архивы.

«Первое, что замечаешь, когда заходишь внутрь, — ужасный запах. Будто подвал, в котором никто не убирался целую вечность», — описывает Каро.

Тоннель в вечной мерзлоте, построенный Инженерным корпусом армии США в центральной части Аляски.

Для микробиолога, впрочем, такой запах — хороший знак: он говорит о присутствии живых микроорганизмов.

Учёные извлекли образцы грунта возрастом от 4 до 42 тысяч лет. Затем их доставили в лабораторию, добавили воду и инкубировали при температурах 4 и 12 °C — прохладных для человека, но для Арктики это практически жара. Цель — имитировать условия аляскинского лета и будущие климатические сценарии, при которых тепло проникает в глубокие слои мерзлоты.

Ученый бурит древнюю многолетнюю мерзлоту в исследовательском тоннеле на Аляске.

Как древние микробы оживают после разморозки

Первые недели и месяцы образцы практически не подавали признаков жизни. Рост микробов оставался крайне медленным в первые 30 дней после размораживания. В начальный период лишь примерно одна клетка из 100 000 делилась за сутки — для сравнения, большинство лабораторных бактерий удваивается за несколько часов.

Но примерно через шесть месяцев учёные зафиксировали «драматические» изменения в образцах. Микробы начали формировать видимые слизистые структуры — биоплёнки. Биоплёнка — это организованное сообщество микроорганизмов, прикреплённых к поверхности и окружённых защитной слизью. Её появление говорит о том, что клетки не просто поодиночке выживают, а кооперируются и активно растут.

Чтобы отследить этот процесс, исследователи использовали метод с «тяжёлой» водой, содержащей дейтерий: он показывает, как клетки встраивают жидкость в свои мембраны. Это позволило точно измерить скорость роста даже на самых ранних стадиях.

Почему древние микробы из мерзлоты — это проблема для климата

Сам факт, что 40-тысячелетние организмы способны ожить, впечатляет, но настоящая проблема — в другом. Когда мерзлота тает, микробы начинают разлагать органику и выбрасывать в атмосферу углекислый газ и метан — мощные парниковые газы.

Схема: при таянии мерзлоты микробы разлагают древнюю органику и выделяют CO₂ и метан

Вечная мерзлота покрывает почти четверть суши Северного полушария. В арктической мерзлоте хранится около 1 700 миллиардов тонн органического углерода — это почти вдвое больше, чем содержится во всей атмосфере Земли. Эта гигантская «морозильная камера» тысячелетиями удерживала остатки растений, животных и микробов вне углеродного цикла. Теперь замок начинает открываться — и это уже влияет не только на климат, но и на города на вечной мерзлоте.

«Это одна из главных неизвестных в климатологии, — говорит соавтор исследования, профессор геологических наук Себастьян Копф. — Как повлияет таяние всех этих промёрзших грунтов с огромными запасами углерода на экологию регионов и темпы изменения климата?»

Таяние мерзлоты: долгое арктическое лето опаснее короткой жары

Один из ключевых выводов исследованияважна не столько пиковая температура, сколько продолжительность тёплого периода. Учёные заметили, что колонии не просыпались заметно быстрее при более высокой температуре. Разница между 4 °C и 12 °C оказалась не такой существенной, как продолжительность прогрева.

Результаты указывают на практический урок для реального мира: после жаркого периода может пройти несколько месяцев, прежде чем микробы станут достаточно активными, чтобы выбрасывать парниковые газы в больших объёмах. Это означает, что чем длиннее становятся арктические лета, тем выше риски для планеты.

«Один жаркий день аляскинского лета мало что решает. Гораздо важнее — удлинение тёплого сезона, когда высокие температуры захватывают осень и весну», — объясняет Каро. Представьте это как разморозку холодильника: если его выключить на час, содержимое уцелеет, но если оставить открытым на неделю — всё испортится.

Арктическая тундра: при таянии вечной мерзлоты на поверхности образуются озёра и обнажается древняя органика

Что учёные пока не знают о микробах вечной мерзлоты

Исследование важное, но его авторы первыми признают ограничения. «В мире огромное количество вечной мерзлоты — на Аляске, в Сибири и других северных регионах. Мы взяли лишь крошечный срез», — говорит Каро. Остаётся открытым вопрос, будут ли древние микробы из мерзлоты в других местах вести себя так же — или активироваться быстрее, медленнее, выделяя другие газы.

Ещё одна неизвестная — древние микробы строят свои мембраны не из обычных фосфолипидов, а из гликолипидов, которые, предположительно, служат им своеобразным антифризом. Как именно эта адаптация влияет на скорость пробуждения и поведение колоний в разных условиях, пока неясно.

Исследование показало, что мерзлота не «выбрасывает» весь углерод сразу при оттаивании — микробы оживают постепенно, и между началом таяния и масштабными выбросами проходит время. Это критически важно для климатических моделей, которые до сих пор не учитывают эту задержку.

Понимание того, с какой скоростью просыпаются арктические микробы, напрямую влияет на точность прогнозов о будущем климата. Один тоннель на Аляске — только начало, дальше нужно изучить Сибирь, Канаду, Скандинавию.

