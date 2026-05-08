Учёные доказали, что сердце умеет восстанавливаться после инфаркта

Если вы когда-нибудь слышали от врача, что после инфаркта сердечная мышца не восстанавливается — это не совсем так. Сердце человека умеет выращивать новые мышечные клетки после инфаркта — и это недавно впервые доказано на людях. Правда, радоваться пока рано: естественной регенерации недостаточно, чтобы полностью залечить сердце, но сам факт открывает двери для новых методов лечения сердечной недостаточности и попыток научить сердце залечивать себя.

Почему сердце считали неспособным к восстановлению

Сердечные мышечные клетки — кардиомиоциты — устроены не так, как клетки кожи или печени. Клетки кожи делятся постоянно, печень способна отрастить утраченную часть. А вот кардиомиоциты ведут себя иначе: они активно делятся только во время внутриутробного развития, а вскоре после рождения практически полностью прекращают деление. Именно поэтому в медицинских учебниках десятилетиями писали: количество сердечных клеток, с которым вы родились, — это примерно то же количество, с которым вы умрёте (если только часть не погибнет из-за инфаркта).

Инфаркт миокарда может уничтожить до трети всех кардиомиоцитов. На месте погибших клеток образуется рубец — примерно как шрам на коже, только шрам из соединительной ткани не умеет сокращаться, а значит, сердце начинает хуже качать кровь. Со временем это может привести к сердечной недостаточности, единственным радикальным лечением которой остаётся пересадка. Но донорских органов хронически не хватает, поэтому медицина параллельно развивает и искусственное сердце.

При этом эксперименты на мышах ещё четверть века назад показали, что после инфаркта кардиомиоциты грызунов начинают делиться активнее. Но подтвердить то же самое у людей не удавалось — слишком сложно получить и изучить живую ткань человеческого сердца.

Как учёные доказали регенерацию сердца после инфаркта

Исследование провела группа из Сиднейского университета, Института Бэрда и Королевской больницы принца Альфреда. Их работа опубликована в журнале Circulation Research.

Отправной точкой стал уникальный случай. Профессор Шон Лал, руководитель Сиднейского банка сердец (хранилища криоконсервированной сердечной ткани), обнаружил в коллекции редкий образец — сердце 48-летнего мужчины, перенёсшего обширный инфаркт из-за полной закупорки передней межжелудочковой артерии. Пациент находился на аппарате жизнеобеспечения пять дней и был признан мёртвым по неврологическим критериям, а его сердце, непригодное для пересадки, было передано для исследований ещё до остановки кровообращения.

Еще больше познавательных материалов вы найдете в нашем Telegram-канале. Обязательно подпишитесь!

Такое «преморальное» (прижизненное) сердце с зоной инфаркта — исключительная редкость. Как отмечают сами авторы, вероятность получить подобный образец повторно крайне мала. Поэтому команда разработала дополнительный метод: они начали собирать биопсии живой ткани у пациентов, которым проводили операцию коронарного шунтирования через 7–10 дней после инфаркта.

Как клетки сердца делятся после инфаркта

Исследователи использовали целый арсенал методов — иммуногистохимию, секвенирование РНК, протеомику, метаболомику и секвенирование ядер отдельных клеток. Всё это позволило не просто увидеть делящиеся клетки, а детально изучить, какие гены и белки активируются при регенерации.

Результат оказался однозначным: кардиомиоциты взрослого человека усиливают митоз (клеточное деление) в ответ на ишемию — кислородное голодание, вызванное инфарктом. В образцах из зоны, прилегающей к инфаркту, около 7–8% кардиомиоцитов демонстрировали признаки деления, а в уникальном «преморальном» сердце этот показатель доходил до 11%.

Важно понимать масштаб: для полноценного восстановления сердца, по оценке профессора Лала, нужно было бы 25–50% делящихся клеток. Реальные 7–11% — это существенно меньше, но это радикально меняет само понимание того, на что способно человеческое сердце. Интересно, что похожие механизмы восстановления тканей после повреждения находят и в других органах, что говорит о более широком потенциале регенеративной медицины.

Почему нехватка кислорода запускает восстановление сердца

Одна из самых интересных гипотез исследования связана с механизмом запуска регенерации. Профессор Лал предполагает, что триггером служит именно гипоксия — то самое кислородное голодание, которое убивает часть клеток при инфаркте.

Логика такая: во время внутриутробного развития плод находится в среде с низким содержанием кислорода, и именно в этот период кардиомиоциты активно делятся. После рождения, когда лёгкие начинают работать и уровень кислорода резко возрастает, деление сердечных клеток почти полностью прекращается. Возможно, при инфаркте кислородное голодание «пробуждает» в клетках сердца ту же программу, что работала у эмбриона. Анализ показал, что гены, которые активны в кардиомиоцитах плода, «включались» только в зоне, прилегающей к повреждению.

Это пока гипотеза, а не доказанный факт. Но если она подтвердится, это может подсказать, как усилить регенерацию — например, с помощью препаратов, имитирующих эффект контролируемой гипоксии.

Как открытие изменит лечение сердечной недостаточности

Сердечно-сосудистые заболевания остаются главной причиной смерти в мире. Например, в России хроническая сердечная недостаточность встречается у 8,2% населения, это примерно о 12 млн человек, а пересадок сердца в 2025 году выполнили всего 522. Разрыв между потребностью и возможностями — колоссальный.

Открытие австралийской команды не решает эту проблему мгновенно, но меняет саму парадигму. Раньше разговор шёл в категориях «повреждение необратимо». Теперь — «повреждение частично обратимо, и эту способность можно попытаться усилить».

Исследователи уже обнаружили в образцах человеческой ткани несколько белков, ранее связанных с регенерацией сердца у мышей. Это значит, что биологические пути восстановления могут быть общими для разных видов млекопитающих, и наработки из экспериментов на грызунах не придётся начинать с нуля. Раньше похожие надежды связывали со стволовыми клетками для сердца, но оказалось, что такие процессы устроены сложнее, чем простая замена погибших тканей. Кроме того, разработанный метод биопсии живой ткани даёт учёным рабочую модель для тестирования будущих регенеративных препаратов непосредственно на человеческих клетках.

Сам доктор Роберт Хьюм, первый автор исследования, подчёркивает: естественная регенерация пока слишком слаба, чтобы предотвратить тяжёлые последствия инфаркта. Но цель — разработать терапию, которая усилит врождённую способность сердца к самовосстановлению и в перспективе позволит обращать вспять сердечную недостаточность без пересадки.