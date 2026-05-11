Самая большая змея в мире. В Индии жил гигант длиной с автобус

Все мы слышали про титанобоа — огромную древнюю змею, которая глотала крокодилов на завтрак. Казалось бы, крупнее этой змеи никого нет. Однако, в угольной шахте Индии палеонтологи откопали позвонки существа, которое делает титанобоа похожей на обычного удава. Длина этого гиганта переваливала за 15 метров. Это длиннее, чем вытянутая в ряд машина скорой помощи, автобус и три ваших роста, вместе взятые. И самое жуткое, что гигантская змея жила не в эпоху динозавров, а вполне себе недавно по геологическим меркам.

Открытие самой большой змеи в истории

По данным Scientific Reports, история открытия началась еще в 2005 году, когда палеонтолог Сунил Баджпаи извлек из шахты в штате Гуджарат необычные окаменелости. Тогда их приняли за кости крокодила и убрали в лабораторию. Только спустя почти два десятилетия, когда к работе подключился Дебаджит Датта, ученые внимательно изучили находку и поняли, что перед ними не крокодил, а неизвестная гигантская змея.

Всего исследователи идентифицировали 27 хорошо сохранившихся позвонков, часть которых по-прежнему лежали так, как они располагались при жизни животного. Каждый позвонок в ширину достигает 11 сантиметров, а диаметр тела змеи, по оценкам, составлял около 44 сантиметров. Представьте себе живое существо толщиной с бочку для воды. Именно так выглядела Vasuki indicus.

На основе размеров позвонков и сравнения с современными удавами и питонами ученые рассчитали, что полная длина тела гигантской змеи составляла от 10,9 до 15,2 метра. При максимальных оценках это делает ее одной из самых длинных змей за всю историю планеты.

Как охотилась самая крупная змея в мире

Несмотря на колоссальные размеры, Vasuki indicus не была стремительным хищником. Эта змея вела образ жизни, похожий на жизнь современных анаконд и питонов: медленный засадный хищник, который убивал добычу удушением, обвивая ее мощным телом.

В те времена, около 47 миллионов лет назад, в эпоху среднего эоцена, место, где сегодня расположена засушливая шахта в Гуджарате, представляло собой прибрежное болото с теплым тропическим климатом. Средняя температура достигала примерно 28 градусов Цельсия, что идеально подходило для хладнокровного гиганта: чем теплее окружающая среда, тем крупнее могут вырасти рептилии.

Среди ископаемых, найденных в тех же породах, оказались скаты, сомы, черепахи, крокодилы и даже примитивные киты. Любой из них теоретически мог стать добычей гигантской змеи, хотя точный рацион хищника установить пока невозможно. Черепа в окаменелости нет, а именно череп мог бы подсказать, чем питалось животное.

Исследователи уверены, что Vasuki не была ядовитой, она принадлежала к семейству Madtsoiidae, полностью вымершей группе крупных неядовитых змей. Это семейство существовало около 100 миллионов лет, от позднего мелового периода до позднего плейстоцена.

Титанобоа больше не самая большая змея?

Более десяти лет титул крупнейшей змеи в истории безраздельно принадлежал титанобоа — гигантскому удаву, обнаруженному в 2009 году в угольных шахтах Серрехона на севере Колумбии. Титанобоа жила 58–60 миллионов лет назад и, по оценкам, достигала длины около 12,8 метра, а по некоторым расчетам, до 14,3 метра. Весила она в среднем больше тонны.

Появление Vasuki indicus усложняет эту картину. Верхние оценки длины индийской змеи, 15,2 метра, превышают большинство оценок для титанобоа. Впрочем, соавтор исследования Сунил Баджпаи подчеркивает, что позвонки титанобоа все же несколько крупнее, и пока невозможно точно сказать, кто из двух гигантов был массивнее. Если вам интересно подробнее узнать о самом сравнении, мы уже рассказывали, что она крупнее, чем титанобоа.

Важно помнить, что оценки длины обеих змей основаны на экстраполяции размеров позвонков, а не на полных скелетах. Сами авторы предупреждают, что к цифрам стоит относиться с осторожностью.

Где жили гигантские змеи древности

Один из самых интригующих выводов — географический. Титанобоа обитала в тропиках Южной Америки, а Vasuki indicus — на территории Индии, которая в ту эпоху была совсем другим местом. Около 50 миллионов лет назад Индийский субконтинент только столкнулся с Азией, и до этого момента он дрейфовал как отдельный остров-континент, унося с собой свою фауну.

Находка Vasuki доказывает, что гигантские змеи были распространены куда шире, чем считалось раньше, не только в Южной Америке, но и на других осколках древнего суперконтинента Гондвана. Ученые предполагают, что после столкновения Индии с Азией мадтсоииды смогли расселиться через южную Евразию в Северную Африку.

Это меняет представления палеонтологов о том, как именно распределялись крупнейшие хищники после вымирания динозавров. Мир раннего кайнозоя, эры, наступившей после гибели динозавров, оказался богаче гигантскими рептилиями, чем думали.

Что доказано о Vasuki indicus, а что пока остаётся гипотезой

Как и в любом палеонтологическом открытии на основе неполного скелета, здесь есть четкая граница между фактами и предположениями.

Учеными на данный момент доказано:

существование нового вида гигантской змеи из семейства мадтсоиид в Индии;

размер позвонков, указывающий на тело длиной от 10,9 до 15,2 метра;

Vasuki indicus — крупнейший известный представитель семейства Madtsoiidae;

змея вела наземный или полуводный образ жизни в прибрежных болотах.

А доказательств следующим пунктам пока нет:

была ли Vasuki indicus действительно длиннее или массивнее титанобоа;

чем именно она питалась;

как выглядел ее череп и каковы были детали поведения.

Отсутствие черепа — главное ограничение исследования. Именно череп помогает палеонтологам точнее определить размер тела, рацион и родственные связи змей. Без него многие выводы остаются приблизительными.

Тем не менее открытие Vasuki indicus заставляет пересмотреть устоявшуюся картину, в которой титанобоа была единственным и неоспоримым рекордсменом. Теперь мы знаем, что в теплые эпохи прошлого Земля одновременно порождала змей-гигантов на разных континентах. И, возможно, самые впечатляющие находки еще впереди.