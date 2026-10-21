Такое вообще продают? Нашёл вещи, в которые сложно поверить

Мне всегда казалось, что у каждой вещи есть базовые особенности: часы должны работать прямо из коробки, газонокосилка должна косить траву, если ее толкать перед собой, а самокат должен стоить как самокат. А потом мне попались часы, которые продают россыпью деталей, косилка на гусеницах с пультом и самокат весом 67 кг, который стоит как мотоцикл. Первая мысль: это что, правда кто-то продаёт? Продаёт, и кто-то даже покупает. Я собрал десять таких вещей, и почти каждая на поверку оказалась не шуткой, а вполне рабочим инструментом.

❗️ПОДПИШИСЬ НА НАШ ЧАТИК В ТЕЛЕГРАМЕ. ТАМ САМЫЕ ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ О ТЕХНОЛОГИЯХ

Камин, в котором вместо огня горит холодный пар

Самый красивый товар в этой подборке — умный камин, в котором ничего не горит. Это длинная чёрная коробка, из которой поднимаются оранжевые языки пламени, но на деле это водяной пар с подсветкой, так что в огонь можно спокойно сунуть руку, и ничего не будет. Причём пар самый настоящий, поэтому камин заодно работает увлажнителем, а зимой, когда батареи сушат воздух, это, на мой взгляд, даже полезнее, чем просто красиво.

Поставить его на пол, правда, не выйдет: это вставка, которую встраивают в нишу или столешницу, так что место под неё придётся готовить заранее. Длину выбираете сами, от 80 сантиметров до двух метров, а можно заказать и свою, но за нестандартный размер попросят доплату. Управляется он кнопками на корпусе и с пульта: меняете цвет пламени, выбираете одну из пяти высот, ставите таймер, а воду заливаете и сливаете одним нажатием, не вытаскивая бак. Если вода закончится, камин сам выключится и скажет об этом голосом (причём довольно громко).

Пламя выглядит действительно правдоподобно, а вот к звуку придётся привыкнуть: вместо треска дров камин тихонько журчит, как маленький водопад. Около 68 тысяч за огонь, о который нельзя обжечься, — дорогое удовольствие, но другого такого способа завести камин в обычной квартире я, честно говоря, не знаю.

Цена: 68 350 ₽ с купоном

Купить камин

Деревянная пишущая машинка из 324 деталей

Пишущая машинка ROKR приезжает не машинкой, а коробкой с 324 деревянными деталями, и собирать её предстоит самому, по пронумерованной инструкции и без капли клея: детали вырезаны лазером и просто защёлкиваются друг в друга. Уходит на это часов 10–12, а сложность честно оценена на пять звёзд из пяти, так что это не пазл на вечер с ребёнком, а скорее проект на пару выходных.

Зато в конце получается не муляж. Вставляете обычный лист А4, подкручиваете его боковой ручкой, жмёте на клавиши с раскладкой QWERTY, и рычаги с литерами бьют по бумаге, каретка едет, а на переводе строки звенит звоночек, как в старых фильмах про редакцию. Батареек нет, всё держится на чистой механике. Печатает она, правда, скорее для удовольствия: внутри дерево с пластиком, а не металл, поэтому на клавиши надо нажимать как следует, а проверять, что всё двигается, лучше прямо по ходу сборки, а не в самом конце, когда разбирать уже обидно.

Собранная машинка размером примерно 29 на 28 сантиметров, чёрная с золотом, и на полке выглядит так, будто её вынесли из антикварной лавки. Если, конечно, хватит терпения её собрать.

Цена: 9 700 ₽ с купоном

Купить машинку

Механические часы Seagull, которые сначала надо собрать

Обычно часы покупают уже тикающими, а Seagull 1125 продают набором, и собранными их не отправляют в принципе. В кейсе лежат механизм, корпус, стрелки и ремешок, а к ним всё, чем с этим работать: лупа, два пинцета, отвёртка, ключ для крышки и резиновая груша, чтобы сдувать пыль. То есть сидишь за столом и пинцетом сажаешь стрелки на механизм, как часовщик, только без многолетней учёбы.

Механизм здесь Sea-Gull ST2551K2 с автоподзаводом, запасом хода около 40 часов и 24 камнями, а циферблат скелетонный, поэтому всё, что вы собрали, потом видно насквозь. Корпус 44 мм из стали 316L толщиной 13,6 мм, стекло сапфировое, водозащита 5 бар, а люминесцент двухцветный: в темноте стрелки светятся синим, а под ультрафиолетом проступает зелёная буква V. Безель снимается и меняется, ремешок силиконовый на быстрых защёлках.

Часы, если что, крупные, и на тонкой руке будут смотреться массивно. Но около 37 тысяч тут платят не столько за часы, сколько за возможность потом небрежно сказать: «Это я сам собрал». И, на мой взгляд, ради этой фразы оно того стоит.

Цена: 37 200 ₽

Купить набор Seagull

❗️ПОДПИСЫВАЙСЯ НА ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛ СУНДУК АЛИБАБЫ, ЧТОБЫ ПОКУПАТЬ ТОЛЬКО ЛУЧШИЕ ТОВАРЫ С АЛИЭКСПРЕСС

Шахматная доска, которая играет в стиле вашего друга

Chessnut Evo на первый взгляд обычная доска под дерево с обычными фигурами, только сбоку у неё встроен сенсорный экран. Доска сама видит, где стоит каждая фигура, поэтому двигать можно настоящие шахматы руками, а играть при этом с соперником из интернета на Chess.com, Lichess или ChessKid: ваш ход уходит ему, а его ответ появляется на экране. Партии записываются сами, а в простое экран показывает часы и дату.

Но самое странное даже не это. Встроенный движок Maia играет не как компьютер, который всегда находит сильнейший ход, а как человек, с человеческими же ошибками. А если загрузить в доску партии конкретного игрока, сервер за 40–60 минут соберёт бота, который играет в его стиле. Представляете, обыграть друга, пока он спит? Ну или проиграть ему же, тоже вариант.

Блок питания, правда, придётся найти свой, потому что в коробке лежит только кабель USB-C на USB-C, а с Chess.com в России бывают сложности, так что Lichess тут надёжнее. Везут доску только через Cainiao Standard, без пунктов выдачи. Так что это подарок для человека, который шахматами реально живёт, и для такого, думаю, сбывшаяся мечта.

Цена: 67 550 ₽

Купить доску

Робот, который сам моет окна снаружи

Смотреть, как робот HUTT DDC56 ползает по внешней стороне окна, поначалу немного страшно, но именно за это он здесь и оказался. Присасывается он к стеклу с силой до 3000 Па, сам планирует маршрут, двумя вращающимися насадками трёт стекло и сам же брызгает на него воду ультразвуком из бачка на 60 мл. Край и даже безрамное стекло он чувствует, поэтому не съезжает, а на всякий случай его страхует четырёхметровый трос.

Работает он от розетки, так что провод за ним тянется, зато если вдруг отключат свет, встроенный аккумулятор удержит его на стекле ещё 25 минут, и вы спокойно успеете его снять. Управляется он с пульта, моет сухим и влажным способом, умеет ходить по двум разным маршрутам, а квадратный метр проходит минуты за три с половиной. Одноэтажный дом вместе с панорамными окнами веранды он отмывает часа за два, особенно если брызнуть на стекло моющим, тогда хватает одного прохода.

Кроме окон, он моет зеркала, плитку, деревянные двери и даже крашеные стены, весит чуть больше килограмма и шумит в меру, примерно на 70 дБ. Тряпок в комплекте шесть, так что докупать их придётся не скоро. Так что висеть на подоконнике с тряпкой больше не придётся, ни снаружи, ни внутри.

Цена: 10 550 ₽

Купить робота

Робот-пылесос, который ныряет на дно бассейна

Роботом-пылесосом сегодня никого не удивишь, а вот VIREAL SP1 убирает не пол, а дно бассейна. Опускаете его в воду, жмёте одну кнопку, и он сам ныряет и ездит по дну, собирая двумя щётками и двумя всасывающими отверстиями листья, песок, грязь и даже мелкие камешки. Проводов нет, на одном заряде он работает до 130 минут (полтора часа выдаёт даже с заводской зарядки), и этого хватает на бассейн площадью до 80 квадратных метров.

А дальше самое забавное: закончив, он сам паркуется у бортика, и вы достаёте его крючком из комплекта, как улов. Фильтр вынимается и промывается из шланга, а заряжается робот за 2,5 часа. Дно может быть из ПВХ, винила, мозаики, бетона или стекловолокна, главное, чтобы ровное, потому что на уклонах он не работает. Так что для каркасного бассейна на даче он самое то, а для бассейна с глубокой частью лучше поискать что-то другое. А сачок после него можно спокойно убирать в сарай.

Цена: 16 250 ₽

Купить пылесос

Камера на гибком шланге, которая поворачивает голову

Эндоскопов на AliExpress полно, но обычно камера у них смотрит строго вперёд, а у этого бороскопа кончик зонда поворачивается на 360 градусов колёсиком под большим пальцем. То есть засовываете шланг за стиральную машину, в трубу или в мотор и видите не только то, что прямо перед камерой, а спокойно оглядываетесь по сторонам, как будто сами туда залезли.

Зонд толщиной 6 мм, внутри у него медные трубки, поэтому ему можно придать форму, и он её удержит, а на конце стоит подсветка для тёмных углов. Камера на 2 Мп снимает видео в 1080p, фокус наводится сам, и картинка неожиданно чёткая и вблизи, и вдали. Экран встроен прямо в рукоятку в резиновом бампере, под ним кнопки для фото, яркости и зума, карта памяти уже вставлена, а всё хозяйство приезжает в жёстком кейсе. Длину шланга, правда, лучше уточнить у продавца до заказа.

Если вы хоть раз роняли кольцо в слив или гадали, что стучит в двигателе, то сразу поймёте, зачем такая штука нужна дома, а не только в автосервисе.

Цена: 13 650 ₽

Купить эндоскоп

Радиоуправляемая машинка на 85 км/ч

Про радиоуправляемую машинку SCY9522PRO сначала думаешь, что 85 км/ч в названии — это опечатка, но нет: в версии PRO стоит бесколлекторный мотор 2845 на 4200KV, регулятор на 50 А и аккумуляторы на 11,1 В, и разгоняется она так, что с места встаёт на задние колёса. Полный привод при этом позволяет ей гонять и по асфальту, и по песку, и по грунтовке, а во дворе можно дрифтовать от души.

Корпус из металла и пластика, спереди светодиодные фары, на крыше балка огней, а сзади колёсики, которые не дают ей перевернуться через багажник. Управлять ей можно метров со 150, а аккумуляторов в комплекте два, так что, когда сядет первый, просто ставите второй и едете дальше. Только внимательно выбирайте версию, потому что есть ещё базовая на 50 км/ч с обычным мотором и аккумуляторами на 7,4 В, и бывает, что вместо PRO приходит именно она, так что посылку лучше сразу проверить.

И всё это стоит около 7 тысяч рублей, то есть меньше иной игрушки из детского магазина, которая едет со скоростью пешехода. Взрослому, который в детстве мечтал о машинке на пульте, на мой взгляд, лучшего подарка не придумаешь.

Цена: 6 950 ₽ с купоном

Купить машинку

Газонокосилка на гусеницах, которой управляют с пульта

Газонокосилка с дистанционным управлением выглядит как маленький вездеход: гусеницы, бензиновый мотор LONCIN на 7,5 лошадиных сил, а ведут её с пульта, как игрушечную машинку. Вы стоите на краю склона, а она сама лезет в бурьян на уклон до 45 градусов, куда с обычной косилкой забираться и тяжело, и, честно говоря, опасно.

Ширина кошения 500 мм, высоту среза от 20 до 150 мм меняют прямо с пульта, едет она до 6 км/ч, а весит 140 кг, так что на ней спокойно может стоять взрослый человек. Бак при этом всего на 1,2 литра при расходе 1,2 литра в час, то есть заправлять её придётся примерно раз в час. Зимой на неё вешают отвал и чистят снег, хотя идёт ли он в комплекте, лучше уточнить.

А вот с ценой тут интересно: около 39 тысяч в карточке — это не стоимость косилки. Её собирают под заказ, окончательную цену и доставку считают только через поддержку, а неподтверждённые заказы вообще не отправляют. Сколько в итоге выйдет, знает только завод, но сам факт, что такую машину можно положить в корзину рядом с чехлом для телефона, меня искренне радует.

Цена: 39 200 ₽

Купить газонокосилку

Электросамокат на 105 км/ч по цене мотоцикла

Ну и закрываю вещью, которую самокатом называть даже как-то неловко. Kaabo Wolf King GTR Max размером почти с мопед, весит 67 кг и разгоняется примерно до 105 км/ч за счёт двух моторов по 2000 Вт, которые в пике вместе выдают больше 13 тысяч ватт. То есть на нём не до метро по тротуару ездят, а выкатывают его из гаража и уезжают по просёлку.

Батарея на 72 В и 40 А·ч собрана на ячейках Samsung, и в эко-режиме её хватает до 200 км, правда, считали это на скорости 25 км/ч с водителем в 70 кг, так что на сотне цифра будет совсем другой. Заряжается она долго, часов десять, поэтому зарядок в комплекте сразу две. Останавливают всю эту массу четырёхпоршневые гидравлические тормоза, подвеска спереди и сзади регулируется, колёса 12-дюймовые внедорожные, а дисплей защищён по IPX7, так что дождь ему не страшен.

Стоит он около 377 тысяч, то есть как приличный мотоцикл, а на пятый этаж без лифта его не затащишь. Но те, кто на таком катается, прекрасно знают, зачем им это, а я, признаться, просто хочу один раз проехаться и посмотреть, на какой скорости у меня закончится смелость.

Цена: 376 700 ₽

Купить самокат

❗️ЧИТАЙ HI-NEWS.RU В МАКС — ВСЕ НОВОСТИ О ТЕХНОЛОГИЯХ ТЕПЕРЬ И ТАМ

Реклама. Рекламодатель ООО «АЛИБАБА.КОМ (РУ)» ИНН 7703380158 ERID: Kra2449mN