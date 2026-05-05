Самый древний лес на Земле: ему 390 млн лет и он не там, где все думали

Вера Макарова

Самый древний лес на Земле оказался не в Амазонии и не в Австралии, как многие могли бы предположить, а на побережье графств Сомерсет и Девон в юго-западной Англии. Ему 390 миллионов лет, и он на 4 миллиона лет старше прежнего рекордсмена — ископаемого леса в Каиро, штат Нью-Йорк. Да, учёные откапывают не только мамонтов, но и целые леса. Деревья того времени мало похожи на современные, но именно они навсегда изменили ландшафт нашей планеты.

Самый древний лес на Земле скрывается в маленьком уголке Англии.

Как нашли самый древний лес на Земле в Англии

Старейший из известных ископаемых лесов, возрастом 390 миллионов лет, был обнаружен в высоких песчаниковых скалах вдоль побережья Девона и Сомерсета на юго-западе Англии. Окаменелости открыли и идентифицировали исследователи из университетов Кембриджа и Кардиффа. Находка расположена рядом с городом Майнхед, на южном берегу Бристольского залива, неподалёку от курортного парка Butlin’s.

Полевые работы велись вдоль самых высоких морских скал Англии, часть из которых доступна только с лодки. Учёные ранее считали, что этот участок английского побережья не содержит значимых растительных окаменелостей. Но они ошиблись — песчаник оказался буквально набит ископаемым растительным материалом девонского периода.

Высокие скалы из песчаника на побережье Девона и Сомерсета на юго-западе Англии, где обнаружен самый древний из известных на Земле окаменелый лес, возрастом 390 миллионов лет.

Профессор Нил Дэвис, первый автор исследования, признался: эта часть мира довольно хорошо изучена, и обнаружить здесь нечто подобное стало для команды полной неожиданностью. Ископаемый лес примерно на четыре миллиона лет старше прежнего рекордсмена — леса из штата Нью-Йорк.

Что за деревья Calamophyton и как выглядел древний лес

Ископаемые деревья, известные как Calamophyton, на первый взгляд напоминают пальмы, но были лишь «прототипом» привычных нам растений. Вместо сплошной древесины их стволы были полыми внутри, с кольцом древесных опорных тяжей по внешней стороне.

У них не было настоящих листьев — только ветвящиеся структуры, похожие на веточки, которые покрывали верхнюю часть ствола. В высоту каламофитоны достигали от 2 до 4 метров и сбрасывали ветви по мере роста.

По сути, это были живые трубки с пучками фотосинтезирующих «прутиков» на макушке. За свою жизнь одно дерево могло сбросить от 700 до 800 ветвей, создавая на земле толстый ковёр из разлагающихся веточек. Подлесок при этом практически отсутствовал — травы ещё не существовало.

Реконструкция леса из деревьев Calamophyton — древнейших на планете.

Каламофитоны относятся к кладоксилопсидам — вымершей группе растений, родственной папоротникам и хвощам. Кладоксилопсиды доминировали в наземных экосистемах около 5 миллионов лет, прежде чем их сменили более современные древесные растения примерно 385 миллионов лет назад.

Девонский период — время, когда жизнь вышла на сушу

Лес относится к девонскому периоду, который длился от 419 до 358 миллионов лет назад, — эпохе первого масштабного расселения жизни на суше. К концу периода появились первые семенные растения и уже обосновались первые наземные животные, преимущественно членистоногие.

В девонское время Земля была непохожей на себя: эта часть суши не была связана с остальной Англией — она располагалась южнее и примыкала к территориям современных Германии и Бельгии, где находят похожие окаменелости. Представьте себе засушливую равнину, пересечённую мелкими речными руслами, стекающими с гор на северо-западе. Профессор Дэвис описал этот лес так: он был довольно странным и совсем не похож на то, что мы видим сегодня.

Одно из мест с найденными окаменелыми каламофитонами. (a) Фото скалы, на которой видны по меньшей мере 17 стволов. (b) Аннотированный фотомонтаж плоскости напластования с окаменелостями растений на поверхности( буквы в кружках обозначают изображения крупным планом на следующем изображении). (c) Срез скалы. (d) Ключ к расшифровке данных среза.

Находка также показывает скорость развития ранних лесов. Хотя сомерсетский лес был довольно разреженным и состоял всего из одного вида деревьев, нью-йоркский лес, всего на 4 миллиона лет моложе, уже отличался бо́льшим видовым разнообразием. Сравнивая их, можно увидеть, как стремительно — по геологическим меркам — менялась растительность.

Как первые деревья изменили реки и ландшафт Земли

Открытие интересно не только рекордным возрастом. Древнейший лес показывает, как деревья впервые начали перестраивать земную поверхность.

Профессор Дэвис объяснил: девонский период фундаментально изменил жизнь на Земле, а деревья и другие растения через свои корневые системы стали стабилизировать осадочные породы, меняя взаимодействие воды и суши.

Плотно растущие каламофитоны сбрасывали огромное количество органического мусора, который накапливался в слоях осадков. Эти отложения влияли на течение рек — впервые в истории планеты растения смогли менять русла водотоков.

Детали найденных окаменелых стволов каламофитонов.

По словам Дэвиса, эти окаменелости фиксируют ключевой этап развития Земли, когда реки впервые стали работать принципиально иначе и превратились в ту мощную эрозионную силу, которой они остаются до сих пор. Иными словами, до появления первых лесов реки просто растекались по равнинам. А деревья — сначала неуклюжие и полые — начали удерживать берега, менять русла и формировать ландшафт, похожий на тот, что мы знаем сегодня.

Следы древних животных в самом древнем лесу Земли

Помимо деревьев, учёные обнаружили в осадочных породах ещё кое-что интересное. Сброшенные ветви создавали среду обитания для беспозвоночных, живших на лесной подстилке. Исследователи нашли следы — отпечатки лап и борозды от хвостов древних членистоногих. Точно определить, что это были за существа, пока невозможно из-за отсутствия физических останков, но самые крупные следы достигали 5–10 сантиметров в ширину (в те времена насекомые были гигантскими).

Команда также обнаружила свидетельства того, что эти членистоногие зарывались в осадок на лесной подстилке, чтобы спастись от пересыхания в очень тёплом полузасушливом климате. Лес, таким образом, был не просто набором деревьев, а уже формирующейся экосистемой с первыми признаками взаимодействия растений и животных.

Чем древний лес в Англии отличается от других находок

Результаты исследования сомерсетского ископаемого леса опубликованы в Journal of the Geological Society. И важно не путать самый древний ископаемый лес и самое древнее живое дерево — это совсем разные рекорды.

Рост кладоксилопсидов считается самым сложным способом стать деревом в истории. Ни одно современное дерево не делает ничего подобного. Их стволы состояли из множества переплетённых тяжей проводящей ткани, которые медленно разрывались по мере роста и тут же «чинились» самим растением.

Открытие этого древнейшего леса — не просто рекорд возраста. Оно показывает момент, когда растения впервые стали серьёзной геологической силой: стабилизировали почвы, меняли течение рек, создавали условия для первых наземных экосистем. Всё, что сегодня кажется нам само собой разумеющимся — берега рек, лесная подстилка, взаимосвязь растений и животных — начиналось именно там, на полузасушливой равнине, 390 миллионов лет назад.

