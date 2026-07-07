Самый быстрый паук в мире: он догонит вас на пробежке?

Ученые измерили скорость бега 258 видов пауков и выяснили, кто из них самый быстрый. Оказалось, один вид паука способен разогнаться до скорости, которой достаточно, чтобы догнать человека, бегущего трусцой. И это не тарантул, не птицеед и не тот, кого вы могли бы заподозрить. Самый быстрый паук в мире — вид, о котором большинство даже не слышало, и его рекорд переворачивает представления о том, на что способны членистоногие.

Самый быстрый паук в мире

Абсолютным рекордсменом оказался вид из рода Heteropoda, обитающий в австралийском штате Квинсленд. Этот паук-охотник может развивать скорость до 3,6 метра в секунду, что равняется примерно 13 километрам в час. Паук-охотник входит в число самых опасных пауков в Австралии.

Для сравнения, средняя скорость бега человека во время легкой пробежки составляет от 6,5 до 9,5 километров в час. Это значит, что убежать от такого крошечного преследователя неспешным шагом точно не выйдет. Ранее официальный мировой рекорд принадлежал марокканскому кувыркающемуся пауку (Cebrennus rechenbergi), который перемещался со скоростью 1,7 метра в секунду. Но его специфический стиль движения колесом технически нельзя назвать бегом в привычном смысле этого слова.

Измерение скорости пауков в лаборатории

По данным Science Alert, чтобы получить точные данные, биологи собрали специальную тестовую зону. Для измерения скорости пауков ученые использовали высокоскоростные камеры и размеченную сеткой бумагу, которая крепилась на пластиковом или металлическом подносе. Исследователей интересовали не просто сухие цифры и спортивные рекорды.

Почему пауки быстро бегают

Анализ показал, что форма тела паука и образ жизни напрямую определяют беговые характеристики животного. Многие опасные пауки предпочитают засадную тактику, но рекордсмены из нового исследования действуют совершенно иначе.

Оказалось, что на итоговую скорость движения паука влияют несколько ключевых факторов:

длина конечностей, длинноногие виды бегают заметно резвее, при этом визуальная толщина лапок не играет особой роли;

длинноногие виды бегают заметно резвее, при этом визуальная толщина лапок не играет особой роли; экологическая ниша, земляные охотники, привыкшие активно преследовать добычу на открытой местности, оказались самыми быстрыми в своей весовой категории;

земляные охотники, привыкшие активно преследовать добычу на открытой местности, оказались самыми быстрыми в своей весовой категории; эволюционная история, более молодые виды демонстрируют самое большое разнообразие в стилях перемещения.

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Влияние размера тела на скорость животных

Сравнивая различные виды, исследователи обнаружили интересную закономерность. Как правило, крупные особи перемещаются проворнее своих мелких собратьев, но из этого правила есть удивительные исключения.

Например, крошечный оранжевый паук-гоблин весит в 30 тысяч раз меньше австралийского рекордсмена, однако уступает ему в скорости всего в 18 раз. Биомеханика отлично объясняет, почему размер тела влияет на скорость подавляющего большинства живых существ. Главную роль здесь играют жесткие пределы, которые анатомия накладывает на выделение мышечной энергии.

Как отмечают зоологи, гепард легко обгоняет собаку аналогичного размера именно потому, что его мышечный каркас и строение скелета идеально адаптированы эволюцией для спринта. Однако даже такие выдающиеся показатели по-прежнему строго подчиняются законам физики.

Зачем ученые изучают скорость пауков

Проведенная работа стала самым полным каталогом характеристик бега членистоногих на сегодняшний день. Хотя мысль о стремительных существах размером с ладонь может пугать, такие исследования скорости пауков критически важны для понимания эволюции всего живого на Земле.

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Авторы работы подчеркивают, что в эпоху, когда искусственный интеллект начинает доминировать во многих научных сферах, реальные эксперименты и сбор живых данных остаются незаменимыми. Только наблюдая за природой вживую, мы можем по-настоящему понять физические возможности пауков и законы, которые формируют облик и поведение всех животных на нашей планете.