Самый безумный выход в космос: астронавт без троса ловит спутник

В ноябре 1984 года астронавт Дейл Гарднер отстегнулся от космического шаттла и полетел к сломанному спутнику. Он был без страховочного троса, на орбитальной скорости около 29 000 км/ч. Эта история до сих пор всплывает в сети и производит сильное впечатление даже на людей, далеких от космоса. И за эффектными подробностями стоит одна из самых изобретательных спасательных операций в истории пилотируемой космонавтики. Получается, что подвиги в космосе совершали не только советские космонавты.

Зачем NASA отправило астронавтов ловить спутники руками

По данным IFL Science, история начинается в феврале 1984 года. Шаттл Челленджер вывел на орбиту два телекоммуникационных спутника — Westar 6 и Palapa B2. Оба успешно отделились от шаттла, но дальше все пошло не по плану: разгонные блоки PAM-D на обоих аппаратах дали сбой, и спутники оказались на бесполезных низких орбитах высотой около 260–960 км вместо штатных 35 800 км геостационарной орбиты.

Сами спутники при этом остались исправными. Страховые компании выплатили владельцам около 200 миллионов долларов компенсации и стали новыми хозяевами дорогостоящего, но бесполезно кружащего по орбите оборудования.

NASA предложило нестандартное решение: отправить астронавтов, чтобы те буквально руками поймали спутники и загрузили их в грузовой отсек шаттла. Миссию поручили экипажу STS-51-A на борту шаттла Discovery, который стартовал 8 ноября 1984 года с космодрома Кеннеди.

Как работал реактивный ранец для полетов без троса

Главным инструментом для захвата спутников стал Manned Maneuvering Unit — реактивный ранец, который астронавт надевал поверх скафандра. По сути, это индивидуальный космический аппарат: 24 азотных микродвигателя позволяли маневрировать в любом направлении, два джойстика управляли перемещением и вращением, а система автопилота удерживала нужную ориентацию.

Ранец весил около 140 кг без топлива и использовал сжатый азот, безопасный инертный газ. Запаса хватало примерно на шесть часов работы. Никакого троса: астронавт свободно парил в космосе, полагаясь только на точность микродвигателей и собственное хладнокровие.

До миссии STS-51-A ранец использовали дважды. Первым его испытал Брюс Макканлесс в феврале 1984 года — он удалился от шаттла Челленджер на 98 метров и стал первым человеком, совершившим выход в открытый космос без страховки. Тот полет породил одну из самых знаменитых фотографий в истории NASA.

Как астронавты захватили спутники в открытом космосе

План операции выглядел так: пилоты подводят Discovery на расстояние около 10 метров от спутника, один астронавт на MMU подлетает к аппарату, вставляет в сопло его двигателя специальное устройство-жало (Stinger), останавливает вращение, а затем Анна Фишер с помощью роботизированной руки Canadarm перемещает конструкцию в грузовой отсек. Второй астронавт помогает закрепить спутник.

На пятый день полета, 12 ноября, началась первая операция — захват Palapa B2. Джозеф Аллен надел ранец, подлетел к спутнику и вставил «жало» в сопло разгонного блока. Но дальше возникла непредвиденная проблема: крепежная конструкция не подошла из-за неожиданного зазора на корпусе спутника, о котором не знали до полета.

Экипаж перешел на запасной план. Аллен вручную держал спутник за антенну, а Гарднер снизу закрепил адаптер. По сути, двухтонный аппарат уложили в грузовой отсек вручную, импровизированным способом, на который ушло шесть часов.

Вторая операция, захват Westar 6, прошла двумя днями позже и заняла 5 часов 42 минуты. На этот раз Гарднер летел на MMU, а Аллен помогал из грузового отсека. Процедура прошла лучше, хотя астронавты учли ошибки первого раза и не стали снимать антенну спутника, используя ее как удобную рукоять.

Почему NASA больше не повторит эту миссию

STS-51-A остается единственной миссией в истории, в ходе которой астронавты вернули спутники с орбиты на Землю. После катастрофы шаттла Челленджер в январе 1986 года NASA провело масштабную ревизию безопасности. Реактивный ранец MMU признали слишком рискованным и отправили на хранение.

За всю историю ранец использовали лишь на трех миссиях в 1984 году. Суммарное время его работы в космосе составило всего 10 часов 22 минуты. Современные астронавты работают в открытом космосе только с тросами, а для аварийных ситуаций носят компактный модуль SAFER — его запас газа позволяет вернуться к станции, но не более того.

Если сегодня спутник нужно спасти, этим займется роботизированный аппарат. Живой человек без троса рядом с вращающимся спутником — ситуация, которую современные стандарты безопасности просто не допускают.

Что стало со спасенными спутниками

Захваченные аппараты вернулись на Землю 16 ноября 1984 года вместе с экипажем Discovery. После приземления астронавт в шутку поднял табличку «Продается», позируя рядом с двумя спутниками в грузовом отсеке. И шутка оказалась пророческой.

Westar 6 действительно продали — гонконгской компании AsiaSat за 58 миллионов долларов. Спутник отремонтировали, переименовали в AsiaSat 1 и 7 апреля 1990 года заново запустили на китайской ракете «Чанчжэн-3». Он успешно работал на геостационарной орбите, обеспечивая телекоммуникационные услуги для ряда азиатских стран, и был заменен только в 1999 году. Palapa B2 тоже получил вторую жизнь: его вернули Индонезии, и он был перезапущен под названием Palapa B2R.

Миссия STS-51-A это история о том, как инженерная смекалка, хладнокровие экипажа и умение импровизировать позволили спасти оборудование стоимостью в сотни миллионов долларов. А еще, это напоминание о том, что когда-то обычные люди в скафандрах летали к сломанным спутникам без страховки. И возвращались.