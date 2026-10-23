Самые любимые вещи моей кошки: она выбрала их сама

Ренат Гришин

Больше всего на свете моя кошка любит мою одежду: стоит бросить свитер на стул, и через пять минут она уже на нём спит, потому что там тепло, пахнет мной и можно устроиться повыше, чем на полу. Поэтому вещи для неё я давно оцениваю не по картинке, а по тому, пользуется она ими или обходит стороной. Набралось десять вещей, которые у неё прижились: от гамака на окно до лотка, который убирает за ней сам.

Автоматическая кормушка с камерой и двумя мисками

Автоматическая кормушка с камерой и двумя мисками

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Плетёная корзина, которая заменила мой свитер

Кошка спит в плетёной лежанке

Кошка спит в плетёной лежанке

Раз кошка спит на одежде, потому что там мягко и уютно, логично дать ей что-то похожее, но своё. Так у нас появилась плетёная лежанка YBPetra: корзинка из верёвки ручной работы, внутри мягкая светлая подушка-валик по краю, а с одной стороны низкий вырез, чтобы заходить было удобно. Собирать ничего не надо, достал из коробки и поставил в угол, а сама корзина выглядит как предмет интерьера, а не как зоотовар, и гостям её объяснять не приходится.

Подушка, правда, оказалась заметно тоньше, чем на фото, и наполнитель там не очень густой. Ну и при доставке корзину слегка помяло, но это лечится: продавец пишет, что форма возвращается за 3–5 дней, если что-нибудь в неё положить, и у меня так и вышло. При этом кошка спит в ней постоянно, а мой свитер наконец-то лежит на стуле в одиночестве (не всегда, но чаще).

Размеров три: 32 см для совсем маленьких, до 1,5 кг, 38 см до 3 кг и 45 см до 7,5 кг. Обычной взрослой кошке я бы брал самый большой, потому что клубком она сворачивается только когда холодно, а в остальное время любит растянуться.

Цена: 2 600 ₽

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Гамак на стекло, чтобы не отдавать подоконник

Кот лежит в подвесном гамаке на окне

Кот лежит в подвесном гамаке на окне

Подоконник у нас был спорной территорией: на нём цветы, а кошка считала, что на нём должна лежать она. Решил я это гамаком, который вешается прямо на оконное стекло: два кронштейна по бокам, на них четыре присоски, а между ними плюшевая лежанка с бортиками, чтобы кошка не скатывалась. В итоге она лежит в воздухе у окна, смотрит на птиц и греется на солнце, а цветы стоят на месте.

Присоски, кстати, держат лучше, чем я ожидал, и основание крепкое, но есть хитрость: перед установкой их советуют подержать минут пять в горячей воде, градусов 60–80, тогда они прилипают намертво. Места внутри много, даже крупной кошке есть где развалиться, а чехол снимается на молнии и спокойно стирается в машинке.

Лежанка двусторонняя: с одной стороны плюш на зиму, с другой сетка на лето. Когда гамак не нужен, его можно сложить к стеклу, и он займёт сантиметров десять, но складывается он только сеткой вверх, так что зимой придётся либо держать его разложенным, либо переворачивать. И да, первые пару раз кошка заходила в него с опаской, так что не удивляйтесь, если ваша сначала побоится.

Цена: 2 550 ₽ с купоном

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Москитная сетка на липучке, чтобы открыть окно спокойнее

Сетка на липучке на окне, кошка на подоконнике

Сетка на липучке на окне, кошка на подоконнике

Открытое окно кошка любит больше любой игрушки, а я больше всего боюсь, что она в него выйдет. Поэтому на окно встала плотная москитная сетка zxqwan, которая крепится на липучку по периметру рамы, без всякого сверления. Лента шириной 2 см клеится на раму, ответная часть уже пришита к сетке, а посередине есть вертикальная молния с двумя бегунками, так что проём можно открыть, не снимая всю конструкцию.

Сама сетка мне понравилась: она плотнее обычной, с мелкой ячейкой, комаров не пропускает, а размер я заказал свой, просто выбрал ближайший побольше и написал продавцу свои размеры, и сетка села идеально. Из-за плотности, правда, света и воздуха она пропускает чуть меньше, чем тонкая москитка, но это честная плата за прочность.

А вот липучка из комплекта слабовата: крючковая сторона плохо цепляется за ту, что пришита к сетке, и оторвать её можно без особых усилий. Настойчивая кошка это рано или поздно поймёт, так что я бы сразу докупил нормальную ленту-велкро и не экономил. Ну и цепляться когтями за сетку ей никто не запретит, поэтому совсем без присмотра молодую и активную кошку с таким окном я бы не оставлял.

Цена: 3 250 ₽ с купоном

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Деревянный комплекс до потолка, который спас диван

Кошка на верхней площадке комплекса

Кошка на верхней площадке комплекса

Кошке нужно две вещи: точить когти, вытянувшись во весь рост, и смотреть на всех сверху. Диван давал ей только первое, поэтому у окна теперь стоит многоуровневый комплекс OIMG из настоящего дерева. Каркас из массива, стволы и ветки натуральные, обмотаны шпагатом, площадок пять и больше, а на разной высоте висят круглые деревянные полки, на которых можно спать.

Выглядит он скорее как декор, чем как когтеточка, потому что в комплекте идут декоративные зелёные листья, причём их вид можно выбрать. В зависимости от комплектации бывают ещё домик, качели на верёвках, лестница и прозрачный гамак-полусфера. Собирается всё просто, а основание можно усилить стальной пластиной, и я так и сделал, потому что кошка, прыгающая на верхнюю полку с разбега, устойчивость проверяет всерьёз.

Прежде чем заказывать, измерьте высоту потолка, потому что реальная высота комплекса чуть больше, чем кажется на фото, и продавец об этом сам предупреждает. Зато верхняя полка у окна теперь любимое место для дневного сна, а диван она больше не трогает.

Цена: 35 950 ₽ с купоном

Купить комплекс

Беспроводной фонтан вместо крана в ванной

Поилка-фонтан Hiigge рядом со смартфоном для масштаба

Поилка-фонтан Hiigge рядом со смартфоном для масштаба

Моя кошка, как и многие, из миски пьёт неохотно, а из-под крана с удовольствием, и каждый раз, когда я мою руки, она уже сидит на раковине. Проточная вода ей интереснее, поэтому я поставил фонтан-поилку Hiigge SE. Главное в нём то, что он беспроводной: внутри аккумулятор на 4000 мА*ч, которого хватает до 96 дней, так что провод через всю кухню тянуть не надо и поставить его можно куда угодно.

Воды в баке 2,3 литра, и доливать её мне приходится примерно раз в неделю. Режимов три: прерывистый, когда вода течёт 10 секунд каждые 15 минут, постоянный и сенсорный, когда поток включается, только если кошка подошла. Работает он очень тихо, а внутри стоит четырёхслойный фильтр, который собирает шерсть и мусор и заодно смягчает воду.

Отдельно мне нравится приложение. Оно показывает, сколько раз и как долго кошка пила, строит графики за неделю и напоминает, что пора долить воду или поменять фильтр. Причём если вода закончилась, фонтан сам выключается, чтобы не сгорел насос. Разбирается корпус для мойки секунд за десять, а выглядит, если честно, симпатично.

Цена: 5 850 ₽

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Кормушка с камерой, чтобы меня не будили в пять утра

Кошка ест из автокормушки на кухне

Кошка ест из автокормушки на кухне

Бывало, что в пять утра на вас садятся и смотрят в лицо, потому что пора завтракать? Мне это надоело, поэтому завтрак теперь выдаёт автоматическая кормушка Smart Pet Feeder. В прозрачный бункер на 4 литра засыпается сухой корм, в телефоне задаётся расписание и размер порции, а дальше она всё делает сама. Будят теперь её, а не меня.

Внутри есть камера, динамик и микрофон, так что с работы можно посмотреть на кошку и даже что-нибудь ей сказать. Камера, правда, посредственная, так что любоваться через неё особо не на что, но чтобы понять, поела кошка или нет, её вполне хватает. А ещё в кормушку можно записать голос, который будет звучать при каждой выдаче, и тут совет: подумайте, во сколько у вас самое раннее кормление, потому что слушать собственный голос в полчетвёртого ночи удовольствие так себе.

Сделана кормушка добротно: всё фиксируется, бак закрывается на замок, миски из нержавейки, а питаться она может и от сети, и от батареек АА (их лучше поставить сразу, на случай если отключат свет). Русского нет ни в инструкции, ни в приложении, но инструкция с подробными картинками, так что разобраться можно, просто первую настройку придётся немного потыкать.

Цена: 7 050 ₽

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Кошачий «прибей крота», за которым интересно смотреть и мне

Кошка ловит перо из игрушки INKZOO

Кошка ловит перо из игрушки INKZOO

Охотиться кошке хочется каждый день, а у меня не каждый день есть время махать удочкой. Поэтому на полу у нас лежит игрушка INKZOO Whack-A-Mole, кошачья версия игры «прибей крота». Это круглая коробка, внутри которой крутится перо и выскакивает то из одного, то из другого из семи отверстий, сверху и по бокам, а кошка пытается поймать его лапой, пока оно не спряталось.

Включается игрушка сама, когда кошка подходит ближе, играет пять минут и уходит в режим ожидания. Пришла она уже заряженной, с одним пером внутри и тремя запасными в коробке, а перо меняется без инструментов, сняли крышку и вставили новое. Заряжается по Type-C, и заряда хватает надолго, где-то на неделю по полчаса в день.

Скажу честно, первые дни кошка от неё не отходила, а сейчас играет минут по несколько и уходит по своим делам, так что котятам и молодым кошкам она зайдёт сильнее, чем взрослым. Продавец, кстати, сам советует чередовать игрушки и не давать одну и ту же каждый день, и это, на мой взгляд, разумно. А я, если честно, иногда сам сижу и смотрю, откуда перо вылезет в следующий раз.

Цена: 2 250 ₽ с купоном

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Удочка на дверь, которая играет с кошкой вместо меня

Кошка прыгает за мышкой на дверной игрушке

Кошка прыгает за мышкой на дверной игрушке

Вторая игрушка для охоты устроена проще, но работает даже лучше: моторчик на дверной скобе, который поднимает и опускает мышку на шнуре, а кошка прыгает за ней. Скоба вешается на обычную дверную коробку, включается одной кнопкой, и всё, можно идти заниматься своими делами. Причём повесить её можно не только на дверь, но и на полку, шкаф или кошачье дерево.

Заряжается она по USB-C, и это приятно, потому что батарейки покупать не надо: два часа зарядки, и до четырёх часов работы. В комплекте две мышки и два шнура, на метр и на два, так что можно подобрать высоту под прыгучесть вашей кошки.

Шумит игрушка мало, моторчик маленький, и только изредка что-то пощёлкивает, когда шнур идёт вверх. Интерес кошки, правда, волнообразный: сначала она носится как ненормальная, потом остывает, а через день снова прыгает. Но за полторы тысячи это вполне себе честная покупка, особенно если кошка много сидит дома одна.

Цена: 1 600 ₽

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Лазер, который водит точку сам

Кошка гоняется за точкой лазера ROJECO

Кошка гоняется за точкой лазера ROJECO

Красную точку моя кошка обожает, и раньше я водил лазерной указкой сам, пока рука не уставала. Теперь это делает лазерная игрушка ROJECO: ставишь её на тумбочку, жмёшь кнопку, и она сама водит точку по полу, причём хаотично, так что поймать её кошке не удаётся никогда (и это, пожалуй, главный секрет её популярности).

Режимов три. В первом игрушка играет 10 минут в быстром или медленном темпе и выключается, во втором работает 12 часов и каждые два часа сама дразнит кошку по десять минут, а в третьем, ручном, её можно взять и водить лучом самому. Угол луча регулируется колёсиком, снизу нескользящие накладки, и работает она тихо, спать не мешает.

Питается она от сети через кабель или от четырёх батареек АА, которые в комплект не входят, так что купите их заранее. Второй режим, кстати, особенно удобен, когда уходишь на весь день: кошка хоть немного подвигается, а не проспит всё время до вашего возвращения.

Цена: 1 700 ₽

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Лоток, который убирает за кошкой сам

Автоматический лоток для кошек рядом со стулом

Автоматический лоток для кошек рядом со стулом

Кошки не любят грязный лоток, и моя может демонстративно терпеть, пока я не вернусь и не уберу. Поэтому одна из самых дорогих вещей здесь — автоматический лоток Open Smart: после каждого похода кошки в лоток грабли прочёсывают наполнитель и сбрасывают комки в выдвижной ящик с пакетом, так что мне остаётся только этот пакет иногда выбросить. В комплекте уже лежат рулон пакетов, щётка и адаптер питания.

Конструкция открытая, кошке не надо лезть ни в какой барабан, и, к моему удивлению, она сразу стала ходить в него охотнее, чем в обычный лоток, который стоит рядом. Пачкается он меньше, чем закрытые модели, а если розетки рядом нет, его можно запитать через Type-C от повербанка, и работает он от него нормально.

Только он большой, 76 на 52,5 см, так что место под него придётся поискать. Наполнитель нужен мелкий и хорошо комкующийся, длинный древесный не подойдёт, а уровень надо держать между метками MAX и MIN. Управляется лоток через приложение по Wi-Fi 2,4 ГГц, но сама уборка работает и без него.

Цена: 13 550 ₽

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