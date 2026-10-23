Самые любимые вещи моей кошки: она выбрала их сама

Больше всего на свете моя кошка любит мою одежду: стоит бросить свитер на стул, и через пять минут она уже на нём спит, потому что там тепло, пахнет мной и можно устроиться повыше, чем на полу. Поэтому вещи для неё я давно оцениваю не по картинке, а по тому, пользуется она ими или обходит стороной. Набралось десять вещей, которые у неё прижились: от гамака на окно до лотка, который убирает за ней сам.

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Плетёная корзина, которая заменила мой свитер

Раз кошка спит на одежде, потому что там мягко и уютно, логично дать ей что-то похожее, но своё. Так у нас появилась плетёная лежанка YBPetra: корзинка из верёвки ручной работы, внутри мягкая светлая подушка-валик по краю, а с одной стороны низкий вырез, чтобы заходить было удобно. Собирать ничего не надо, достал из коробки и поставил в угол, а сама корзина выглядит как предмет интерьера, а не как зоотовар, и гостям её объяснять не приходится.

Подушка, правда, оказалась заметно тоньше, чем на фото, и наполнитель там не очень густой. Ну и при доставке корзину слегка помяло, но это лечится: продавец пишет, что форма возвращается за 3–5 дней, если что-нибудь в неё положить, и у меня так и вышло. При этом кошка спит в ней постоянно, а мой свитер наконец-то лежит на стуле в одиночестве (не всегда, но чаще).

Размеров три: 32 см для совсем маленьких, до 1,5 кг, 38 см до 3 кг и 45 см до 7,5 кг. Обычной взрослой кошке я бы брал самый большой, потому что клубком она сворачивается только когда холодно, а в остальное время любит растянуться.

Цена: 2 600 ₽

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Гамак на стекло, чтобы не отдавать подоконник

Подоконник у нас был спорной территорией: на нём цветы, а кошка считала, что на нём должна лежать она. Решил я это гамаком, который вешается прямо на оконное стекло: два кронштейна по бокам, на них четыре присоски, а между ними плюшевая лежанка с бортиками, чтобы кошка не скатывалась. В итоге она лежит в воздухе у окна, смотрит на птиц и греется на солнце, а цветы стоят на месте.

Присоски, кстати, держат лучше, чем я ожидал, и основание крепкое, но есть хитрость: перед установкой их советуют подержать минут пять в горячей воде, градусов 60–80, тогда они прилипают намертво. Места внутри много, даже крупной кошке есть где развалиться, а чехол снимается на молнии и спокойно стирается в машинке.

Лежанка двусторонняя: с одной стороны плюш на зиму, с другой сетка на лето. Когда гамак не нужен, его можно сложить к стеклу, и он займёт сантиметров десять, но складывается он только сеткой вверх, так что зимой придётся либо держать его разложенным, либо переворачивать. И да, первые пару раз кошка заходила в него с опаской, так что не удивляйтесь, если ваша сначала побоится.

Цена: 2 550 ₽ с купоном

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Москитная сетка на липучке, чтобы открыть окно спокойнее

Открытое окно кошка любит больше любой игрушки, а я больше всего боюсь, что она в него выйдет. Поэтому на окно встала плотная москитная сетка zxqwan, которая крепится на липучку по периметру рамы, без всякого сверления. Лента шириной 2 см клеится на раму, ответная часть уже пришита к сетке, а посередине есть вертикальная молния с двумя бегунками, так что проём можно открыть, не снимая всю конструкцию.

Сама сетка мне понравилась: она плотнее обычной, с мелкой ячейкой, комаров не пропускает, а размер я заказал свой, просто выбрал ближайший побольше и написал продавцу свои размеры, и сетка села идеально. Из-за плотности, правда, света и воздуха она пропускает чуть меньше, чем тонкая москитка, но это честная плата за прочность.

А вот липучка из комплекта слабовата: крючковая сторона плохо цепляется за ту, что пришита к сетке, и оторвать её можно без особых усилий. Настойчивая кошка это рано или поздно поймёт, так что я бы сразу докупил нормальную ленту-велкро и не экономил. Ну и цепляться когтями за сетку ей никто не запретит, поэтому совсем без присмотра молодую и активную кошку с таким окном я бы не оставлял.

Цена: 3 250 ₽ с купоном

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Деревянный комплекс до потолка, который спас диван

Кошке нужно две вещи: точить когти, вытянувшись во весь рост, и смотреть на всех сверху. Диван давал ей только первое, поэтому у окна теперь стоит многоуровневый комплекс OIMG из настоящего дерева. Каркас из массива, стволы и ветки натуральные, обмотаны шпагатом, площадок пять и больше, а на разной высоте висят круглые деревянные полки, на которых можно спать.

Выглядит он скорее как декор, чем как когтеточка, потому что в комплекте идут декоративные зелёные листья, причём их вид можно выбрать. В зависимости от комплектации бывают ещё домик, качели на верёвках, лестница и прозрачный гамак-полусфера. Собирается всё просто, а основание можно усилить стальной пластиной, и я так и сделал, потому что кошка, прыгающая на верхнюю полку с разбега, устойчивость проверяет всерьёз.

Прежде чем заказывать, измерьте высоту потолка, потому что реальная высота комплекса чуть больше, чем кажется на фото, и продавец об этом сам предупреждает. Зато верхняя полка у окна теперь любимое место для дневного сна, а диван она больше не трогает.

Цена: 35 950 ₽ с купоном

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Беспроводной фонтан вместо крана в ванной

Моя кошка, как и многие, из миски пьёт неохотно, а из-под крана с удовольствием, и каждый раз, когда я мою руки, она уже сидит на раковине. Проточная вода ей интереснее, поэтому я поставил фонтан-поилку Hiigge SE. Главное в нём то, что он беспроводной: внутри аккумулятор на 4000 мА*ч, которого хватает до 96 дней, так что провод через всю кухню тянуть не надо и поставить его можно куда угодно.

Воды в баке 2,3 литра, и доливать её мне приходится примерно раз в неделю. Режимов три: прерывистый, когда вода течёт 10 секунд каждые 15 минут, постоянный и сенсорный, когда поток включается, только если кошка подошла. Работает он очень тихо, а внутри стоит четырёхслойный фильтр, который собирает шерсть и мусор и заодно смягчает воду.

Отдельно мне нравится приложение. Оно показывает, сколько раз и как долго кошка пила, строит графики за неделю и напоминает, что пора долить воду или поменять фильтр. Причём если вода закончилась, фонтан сам выключается, чтобы не сгорел насос. Разбирается корпус для мойки секунд за десять, а выглядит, если честно, симпатично.

Цена: 5 850 ₽

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Кормушка с камерой, чтобы меня не будили в пять утра

Бывало, что в пять утра на вас садятся и смотрят в лицо, потому что пора завтракать? Мне это надоело, поэтому завтрак теперь выдаёт автоматическая кормушка Smart Pet Feeder. В прозрачный бункер на 4 литра засыпается сухой корм, в телефоне задаётся расписание и размер порции, а дальше она всё делает сама. Будят теперь её, а не меня.

Внутри есть камера, динамик и микрофон, так что с работы можно посмотреть на кошку и даже что-нибудь ей сказать. Камера, правда, посредственная, так что любоваться через неё особо не на что, но чтобы понять, поела кошка или нет, её вполне хватает. А ещё в кормушку можно записать голос, который будет звучать при каждой выдаче, и тут совет: подумайте, во сколько у вас самое раннее кормление, потому что слушать собственный голос в полчетвёртого ночи удовольствие так себе.

Сделана кормушка добротно: всё фиксируется, бак закрывается на замок, миски из нержавейки, а питаться она может и от сети, и от батареек АА (их лучше поставить сразу, на случай если отключат свет). Русского нет ни в инструкции, ни в приложении, но инструкция с подробными картинками, так что разобраться можно, просто первую настройку придётся немного потыкать.

Цена: 7 050 ₽

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Кошачий «прибей крота», за которым интересно смотреть и мне

Охотиться кошке хочется каждый день, а у меня не каждый день есть время махать удочкой. Поэтому на полу у нас лежит игрушка INKZOO Whack-A-Mole, кошачья версия игры «прибей крота». Это круглая коробка, внутри которой крутится перо и выскакивает то из одного, то из другого из семи отверстий, сверху и по бокам, а кошка пытается поймать его лапой, пока оно не спряталось.

Включается игрушка сама, когда кошка подходит ближе, играет пять минут и уходит в режим ожидания. Пришла она уже заряженной, с одним пером внутри и тремя запасными в коробке, а перо меняется без инструментов, сняли крышку и вставили новое. Заряжается по Type-C, и заряда хватает надолго, где-то на неделю по полчаса в день.

Скажу честно, первые дни кошка от неё не отходила, а сейчас играет минут по несколько и уходит по своим делам, так что котятам и молодым кошкам она зайдёт сильнее, чем взрослым. Продавец, кстати, сам советует чередовать игрушки и не давать одну и ту же каждый день, и это, на мой взгляд, разумно. А я, если честно, иногда сам сижу и смотрю, откуда перо вылезет в следующий раз.

Цена: 2 250 ₽ с купоном

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Удочка на дверь, которая играет с кошкой вместо меня

Вторая игрушка для охоты устроена проще, но работает даже лучше: моторчик на дверной скобе, который поднимает и опускает мышку на шнуре, а кошка прыгает за ней. Скоба вешается на обычную дверную коробку, включается одной кнопкой, и всё, можно идти заниматься своими делами. Причём повесить её можно не только на дверь, но и на полку, шкаф или кошачье дерево.

Заряжается она по USB-C, и это приятно, потому что батарейки покупать не надо: два часа зарядки, и до четырёх часов работы. В комплекте две мышки и два шнура, на метр и на два, так что можно подобрать высоту под прыгучесть вашей кошки.

Шумит игрушка мало, моторчик маленький, и только изредка что-то пощёлкивает, когда шнур идёт вверх. Интерес кошки, правда, волнообразный: сначала она носится как ненормальная, потом остывает, а через день снова прыгает. Но за полторы тысячи это вполне себе честная покупка, особенно если кошка много сидит дома одна.

Цена: 1 600 ₽

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Лазер, который водит точку сам

Красную точку моя кошка обожает, и раньше я водил лазерной указкой сам, пока рука не уставала. Теперь это делает лазерная игрушка ROJECO: ставишь её на тумбочку, жмёшь кнопку, и она сама водит точку по полу, причём хаотично, так что поймать её кошке не удаётся никогда (и это, пожалуй, главный секрет её популярности).

Режимов три. В первом игрушка играет 10 минут в быстром или медленном темпе и выключается, во втором работает 12 часов и каждые два часа сама дразнит кошку по десять минут, а в третьем, ручном, её можно взять и водить лучом самому. Угол луча регулируется колёсиком, снизу нескользящие накладки, и работает она тихо, спать не мешает.

Питается она от сети через кабель или от четырёх батареек АА, которые в комплект не входят, так что купите их заранее. Второй режим, кстати, особенно удобен, когда уходишь на весь день: кошка хоть немного подвигается, а не проспит всё время до вашего возвращения.

Цена: 1 700 ₽

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Лоток, который убирает за кошкой сам

Кошки не любят грязный лоток, и моя может демонстративно терпеть, пока я не вернусь и не уберу. Поэтому одна из самых дорогих вещей здесь — автоматический лоток Open Smart: после каждого похода кошки в лоток грабли прочёсывают наполнитель и сбрасывают комки в выдвижной ящик с пакетом, так что мне остаётся только этот пакет иногда выбросить. В комплекте уже лежат рулон пакетов, щётка и адаптер питания.

Конструкция открытая, кошке не надо лезть ни в какой барабан, и, к моему удивлению, она сразу стала ходить в него охотнее, чем в обычный лоток, который стоит рядом. Пачкается он меньше, чем закрытые модели, а если розетки рядом нет, его можно запитать через Type-C от повербанка, и работает он от него нормально.

Только он большой, 76 на 52,5 см, так что место под него придётся поискать. Наполнитель нужен мелкий и хорошо комкующийся, длинный древесный не подойдёт, а уровень надо держать между метками MAX и MIN. Управляется лоток через приложение по Wi-Fi 2,4 ГГц, но сама уборка работает и без него.

Цена: 13 550 ₽

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