Правда ли пиво полезно для мозга? Новое исследование все усложнило

Новое исследование показало, что пиво содержит больше витамина B6, чем считалось ранее, и некоторые СМИ уже окрестили напиток полезным для мозга. Но стоит заглянуть в само исследование, чтобы понять, что реальность гораздо сложнее и куда менее оптимистична для любителей пенного. Так что давайте не спешить пить пиво на завтрак.

Содержание витамина B6 в пиве

Исследование 65 сортов пива было опубликовано в журнале Journal of Agricultural and Food Chemistry. Ученые проанализировали коммерческие немецкие сорта пива с помощью нового лабораторного метода и обнаружили, что содержание витамина B6 в них заметно выше предыдущих оценок.

По данным авторов, стандартная порция пива может покрыть около 15% суточной потребности в витамине B6. При этом существенной разницы в уровне витамина B6 между безалкогольным лагером и обычным обнаружено не было. А вот пиво, сваренное из богатых витамином B6 ингредиентов, например ячменя, содержало больше этого витамина по сравнению с сортами на основе пшеницы или риса.

Витамин B6 — это вещество, которое организм не может вырабатывать самостоятельно, при этом оно важно для работы мозга, кроветворения и иммунной системы. Звучит впечатляюще. Но давайте разберемся, что стоит за красивыми заголовками.

Можно ли считать пиво полезным для здоровья

Цифры в исследовании технически верны, но вводят в заблуждение в контексте. Утверждение, что пиво покрывает 15% суточной нормы витамина B6, звучит внушительно, но игнорирует общую картину питания.

Большинство людей не испытывают дефицита витамина B6. Такое же количество, а то и больше, легко получить из обычного здорового рациона: из картофеля, нута, обогащенных хлопьев, мяса, злаков и овощей, и без единого грамма алкоголя.

Есть и юридический нюанс. Чтобы продукт мог претендовать на официальное заявление о пользе для здоровья, одна порция должна покрывать полную суточную норму витамина. Ни один из 65 исследованных сортов пива даже близко не подошел к этому порогу.

Проще говоря, назвать пиво «источником витаминов» — примерно как назвать лужу «водоемом». Формально верно, практически бессмысленно.

Как пиво влияет на здоровье мозга

Один из самых громких выводов в СМИ — что пиво полезно для мозга. Откуда это взялось?

Исследование корректно указывает, что витамин B6 участвует в синтезе серотонина и дофамина — нейромедиаторов, важных для настроения и работы нервной системы. Он действительно содержится в пиве в измеримых количествах. Но дальше начинается проблема.

Исследование вообще не измеряло никаких показателей здоровья мозга: ни когнитивных функций, ни настроения, ни неврологических эффектов. То есть данных, которые подтвердили бы вывод о «пользе для мозга», в работе попросту нет.

Интерпретация, что пиво является «стимулятором мозга», проблематична. Это все равно что сказать: «В бензине есть углерод, углерод — основа жизни, значит, бензин полезен для здоровья». Логическая цепочка выглядит гладко, но не выдерживает проверки.

Риски алкоголя, о которых забыли упомянуть

Вызывает беспокойство и подход к размеру порции. Исследование оперирует понятием «одна порция», а в некоторых случаях речь идет об объемах до литра. Регулярное употребление в таких количествах явно противоречит медицинским рекомендациям.

При этом работа не уделяет достаточного внимания негативным последствиям алкоголя, а они хорошо задокументированы. Алкоголь классифицирован Международным агентством по исследованию рака как канцероген первой группы, в одном ряду с асбестом, радиацией и табаком. Он вызывает как минимум семь видов рака, включая рак кишечника и молочной железы.

Акцентировать внимание на небольшом содержании витамина, не взвешивая это на фоне хорошо известных рисков, значит вводить читателя в заблуждение.

Миф о полезном красном вине

История с «полезным пивом» — далеко не первый случай, когда алкоголю приписывают целебные свойства. Самый известный пример — идея, что бокал красного вина в день защищает сердце.

Термин «французский парадокс» появился в 1992 году для описания низкой частоты сердечно-сосудистых заболеваний среди французов, несмотря на рацион, богатый насыщенными жирами. Предполагалось, что причина заключается в красном вине, которое содержит полифенолы (природные антиоксиданты), в первую очередь ресвератрол.

Но более поздние исследования серьезно пошатнули эту красивую теорию. Люди, которые пьют красное вино умеренно, чаще покупают здоровую пищу, больше занимаются спортом и имеют более высокий социально-экономический статус. Любой из этих факторов может быть так называемой «вмешивающейся переменной», которая связана и с вином, и со здоровьем сердца одновременно.

Это явление известно как «эффект здорового пользователя». Многие люди, которые сейчас не пьют, это бывшие тяжелые пьющие или люди с проблемами со здоровьем, которые бросили. Это искажает статистику, делая умеренно пьющих визуально здоровее на их фоне. Когда новые, более масштабные исследования учитывают эти переменные, защитный эффект алкоголя, как правило, исчезает.

Какие витамины эффективнее для здоровья

Полифенолы, антиоксиданты, витамины и минералы можно получить гораздо безопаснее и надежнее из фруктов, овощей, цельных злаков, бобовых и оливкового масла — без рисков, связанных с алкоголем.

Когда алкогольные бренды используют подобные исследования, чтобы представить свои продукты полезными, они ставят маркетинг выше общественного здоровья. В худшем случае они подталкивают людей пить больше.

Это не значит, что само исследование плохое. Работа по измерению витаминного состава пива выполнена добросовестно и имеет научную ценность. Проблема в том, как результаты подаются в медиа и как их могут использовать производители.

Еще больше познавательных материалов вы найдете в нашем канале в МАКС. Подпишитесь прямо сейчас!

Если вам действительно не хватает витамина B6, гораздо разумнее съесть порцию нута или запеченную картошку, чем открывать бутылку пива. А если вы пьете пиво ради удовольствия — это ваш выбор, но витаминная ценность напитка не должна служить оправданием для увеличения количества выпитого. Наука на этот счет говорит вполне однозначно: чем меньше алкоголя, тем безопаснее.