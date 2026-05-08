Правда ли, что углубление на дне бутылки говорит о качестве вина

Наверняка вы тоже выбирали вино по углублению на дне бутылки (помимо прочих критериев) и верили, что оно говорит о качестве напитка. Но вогнутое углубление, которое виноделы и сомелье называют пунт, там совсем не для этого. Тут кроется история длиной в несколько столетий (но я постараюсь рассказать покороче), немного физики и много маркетинга. И нет, глубокий пунт вовсе не гарантирует, что вино внутри хорошее. У вина вообще хватает мифов, взять, к примеру, страшилки про порошковое вино.

Углубление на дне бутылки вина: что это и зачем нужно

Пунт (punt — читается как «пант», но в русской винной терминологии закрепился именно «пунт») — это вогнутая выемка на дне бутылки, которая выглядит так, будто кто-то аккуратно вдавил стекло внутрь. Название происходит от слова «punty» или понтиль — так называлась металлическая трубка, которую стеклодувы использовали при ручном выдувании бутылок. Иногда её также называют «kick-up» — по-русски что-то вроде «поддона» или «толчка».

Если вы бывали в хорошем ресторане, то наверняка видели, как сомелье эффектно наливает вино одной рукой, упирая большой палец прямо в это углубление. В среде сомелье этот приём иногда шутливо называют «хваткой проктолога» — звучит не так изысканно, как выглядит.

Почему у винных бутылок появилось вогнутое дно

Пунт появился в эпоху, когда бутылки выдували вручную. Создать идеально плоское дно было практически невозможно: при остывании центр основания часто выпирал наружу, из-за чего бутылки качались и не могли устойчиво стоять.

Решение оказалось элегантным: пока стекло ещё было горячим, мастер вдавливал мягкое дно внутрь. Так появилась знакомая вогнутая форма — это было чисто практическое решение побочного эффекта ручного производства.

Был ещё один нюанс. Старые методы стеклодувства оставляли на дне бутылки острый рубец от понтиля. Вдавливая основание, мастера убирали эту опасную неровность — бутылки становились безопаснее.

Другими словами, пунт не был задуман как элемент дизайна. Он был инженерным костылём, который помогал кривым бутылкам стоять ровно и не ранить людей.

Почему у шампанского вогнутое дно бутылки

Для тихих вин пунт — скорее дань традиции. А вот для игристых вин углубление на дне выполняет настоящую инженерную функцию, и от неё зависит целостность бутылки.

Игристые вина содержат внутреннее давление от растворённого углекислого газа. Вогнутое дно помогает распределять это давление более равномерно по стенкам бутылки, увеличивая её прочность и устойчивость к разрушению. Давление внутри таких бутылок может достигать 5–6 атмосфер — примерно 87 psi.

Представьте купол собора: вогнутая форма эффективнее распределяет нагрузку, чем плоская поверхность. По тому же принципу работает и пунт — давление от шампанского (до 90 psi) перенаправляется от центра к стенкам, которые прочнее. И именно из-за этого давления шампанское так стреляет при открывании.

В прежние времена, когда стекло не было надёжно прочным, пунт помогал компенсировать давление при вторичном брожении шампанского. По данным винного историка Хью Джонсона, 80% урожая шампанского 1828 года было потеряно из-за взрывов бутылок. Так что глубокий пунт в шампанском — это не понты, а в буквальном смысле защита от взрыва. И благодаря такой физике бутылки с шампанским на «Титанике» не взорвались даже на большой глубине.

Углубление на дне бутылки не говорит о качестве вина

Один из самых живучих мифов: чем глубже пунт — тем лучше вино. Многие в этом убеждены, но это заблуждение. Большинство экспертов сходятся в том, что качество вина нельзя оценить по размеру углубления на дне бутылки. Вино вообще окружено мифами: одни смотрят на форму бутылки, другие спорят, какое вино полезнее, красное или белое.

Сомелье и специалист по винам Стефан Санчес объясняет прямо: пунт — это выбор производителя, и он никак не влияет на качество вина внутри. Он имеет смысл для вин, которые предназначены для длительной выдержки — например, для бордо. Но для розе, которое выпьют в течение года, глубокий пунт ни к чему.

Если связь и существует, то она косвенная: производство бутылок с пунтом требует больше стекла и стоит дороже. На этом основании можно предположить, что премиальные вина чаще используют такой дизайн. Но это не правило — бутылки для рислинга, например, традиционно не имеют пунта, хотя среди рислингов немало дорогих и выдающихся вин.

Есть и откровенно маркетинговый аспект. Некоторые производители делают пунт крупнее и увеличивают общий размер бутылки, чтобы вино выглядело дороже. Бутылка кажется больше, но объём всё тот же — 750 мл. Но не только плоское дно настораживает людей, похожим образом работает ещё порошковое вино, хотя сам термин понимают совсем неправильно.

Как углубление на дне бутылки связано с осадком

Ещё одна популярная версия — пунт якобы помогает собирать осадок при выдержке вина, не давая ему попасть в бокал. В старых нефильтрованных винах осадок действительно образуется со временем (но это не значит, что любое вино с возрастом становится лучше). Пунт может помогать ему оседать кольцом по краю дна, что облегчает аккуратное декантирование.

Но тут есть важная оговорка. Научных исследований, которые бы убедительно доказали, что именно форма пунта принципиально улучшает сбор осадка, практически нет. Многие виноделы веками верили, что пунт помогает осадку формировать кольцо на дне. Эта теория до сих пор обсуждается, но она определённо повлияла на дизайн бутылок.

Почему пунт в винной бутылке стал маркетинговой деталью

Современные бутылки делают на машинах, а стекло стало намного прочнее. Машины давно заменили стеклодувов и легко производят бутылки с идеально плоским дном без каких-либо рубцов. Для тихих вин пунт больше не выполняет конструктивной функции — он остаётся частью традиции.

В бутылках для игристых вин пунт по-прежнему важен из-за внутреннего давления. Но для всех остальных вин это чисто эстетическое и маркетинговое решение: бутылка с пунтом выглядит солиднее, тяжелее ощущается в руке, а сомелье может красиво разлить вино одной рукой.

Тренд на устойчивое развитие и сокращение углеродного следа уже приводит к тому, что виноделы всё реже используют бутылки с пунтом — лишний вес стекла увеличивает выбросы при транспортировке. Так что в будущем привычная ямка на дне бутылки может стать редкостью.