Почему врачи не всегда вытаскивают пули, даже если это грозит отравлением свинцом

Согласно статистике, около 75% людей, переживших огнестрельное ранение, живут с осколками пуль внутри тела, и иногда десятилетиями. Эти фрагменты могут вызывать боль, отравление свинцом и постоянное чувство тревоги. Но далеко не все пациенты с перенесенным пулевым ранением знают, что именно осталось у них внутри и чем это грозит.

Почему врачи не вытаскивают пулю после ранения

По словам авторов сайта ZME Science, в кино хирург всегда достает пулю щипцами, и пациент идет на поправку. В реальной жизни все устроено иначе. Когда человек попадает на операционный стол с огнестрельным ранением, задача хирурга — спасти жизнь. Ему нужно остановить кровотечение, зашить поврежденные органы, стабилизировать состояние. Сама пуля или ее осколки при этом часто остаются внутри.

Все потому, что извлечение пули или ее осколка может быть опаснее, чем жизнь с ним. Если осколок застрял рядом с мозгом, позвоночником, крупными сосудами или глубоко в тканях, попытка его достать рискует вызвать еще большие повреждения.

Еще больше познавательных материалов вы найдете в нашем Telegram-канале. Обязательно подпишитесь!

Современные боеприпасы усугубляют проблему. Пули с полым наконечником спроектированы так, чтобы раскрываться при попадании в тело, нанося максимальные повреждения тканям. Такие пули редко проходят навылет, вместо этого они разлетаются на десятки мелких фрагментов, которые рассеиваются по костям, мышцам и органам. Собрать их все физически невозможно.

Оронде Макклейн, которого ранили в голову в возрасте 10 лет, провел восемь недель в коме. Хирурги удалили треть его мозга. Но 36 осколков пули так и остались в его черепе. Врачи предупредили, что попытка их извлечь может убить его или усилить неврологические нарушения.

Свинцовое отравление от пули внутри тела

Большинство пуль содержат свинец или сплав на его основе. Когда такой фрагмент остается в теле, металл может постепенно попадать в кровоток. По сути, осколок пули становится источником хронического отравления свинцом — медленного, почти незаметного, но потенциально опасного.

Что вы думаете по этому поводу? Обсудим в нашем Telegram-чате!

К счастью, свинцовое отравление от застрявших пуль встречается редко. Среди примерно 150 000 человек с повышенным уровнем свинца в крови лишь около 500 имели осколки пуль в теле. Это менее одного процента.

Но в тяжелых случаях картина другая. Среди людей с уровнем свинца 80 микрограммов на децилитр и выше (а норма составляет ниже 5) примерно 5% имели застрявшие фрагменты пуль. Максимальный зафиксированный показатель в этой группе превысил 306, а такой уровень может быть смертельным.

Симптомы свинцового отравления следующие:

хроническая усталость и раздражительность;

боли в животе;

проблемы с памятью и концентрацией;

головные боли;

повреждение нервов;

повышенное давление и анемия.

Всё это может проявиться через годы после ранения. Колин Годдард, переживший стрельбу в Вирджинском политехническом университете в 2007 году, рассказал, что симптомы появились почти через десять лет.

Некоторые врачи отмечают, что осколки вблизи суставов могут быть особенно опасны: суставная жидкость способна ускорять разрушение металла и вымывание свинца.

Читайте также: Почему пули делают из свинца?

Боль и воспаление от осколков пуль

Даже если свинец не попадает в кровь, сами фрагменты могут причинять постоянный физический дискомфорт. Осколок, застрявший рядом с нервом, суставом или в мягких тканях, способен вызывать хроническую боль, ограничивать подвижность и вызывать воспаление. Это инородное тело, и организм реагирует на него соответственно — примерно так же, как он реагирует на редких паразитов в теле человека, пытаясь изолировать чужеродный объект.

Хирург Рэнди Смит из Университета Эмори описала случай молодой матери с осколком в плече. Женщина никогда не брала ребенка на эту сторону. Это было не только из-за боли, но и потому, что не хотела «передавать негативную энергию» своему малышу. Это может звучать иррационально, но для человека, чье тело буквально содержит напоминание о пережитом насилии, такая реакция вполне объяснима.

Оронде Макклейн, спустя 25 лет после ранения, по-прежнему страдает от судорог. Правая сторона его тела частично парализована. Тридцать шесть фрагментов в черепе это уже не шутки.

Как жизнь с пулей внутри влияет на психику

Физическая боль — лишь часть проблемы. Для многих выживших осколки становятся источником постоянной тревоги.но

Рэнди Смит провела исследование психического здоровья людей с застрявшими фрагментами пуль. Результаты показали, что у таких пациентов значительно выше показатели депрессии.

Для некоторых людей пуля — это постоянное напоминание о травме, которую они пережили, — объяснила Рэнди Смит.

Впрочем, не все переживают это одинаково. Некоторые воспринимают фрагменты как доказательство собственной стойкости. Как символ того, что они прошли через худшее и выжили.

Когда застрявшую пулю нужно удалять

Единого протокола здесь нет. Решение об удалении зависит от расположения фрагмента, симптомов и рисков операции. Но есть ситуации, в которых извлечение пули становится необходимым:

осколок вызывает хроническую боль или ограничивает подвижность;

или ограничивает подвижность; фрагмент расположен вблизи сустава и может разрушаться быстрее;

и может разрушаться быстрее; анализ крови показывает повышенный уровень свинца ;

; осколок смещается и угрожает повредить сосуды, нервы или органы;

и угрожает повредить сосуды, нервы или органы; развивается инфекция или воспалительная реакция вокруг осколкам пули

Проблема в том, что регулярная проверка на свинец для людей с осколками пуль это далеко не стандартная практика. Некоторые исследователи и клиницисты настаивают на том, что такие анализы нужно проводить, особенно при появлении симптомов или если фрагмент находится в зоне повышенного риска.

Еще серьезнее другая проблема: многие пациенты вообще не знают, что у них внутри остались осколки.

Некоторым людям даже не говорят, что у них есть застрявший фрагмент пули. Как они могут искать информацию об этом, если не знают? — говорит Рэнди Смит.

Опасно ли жить с пулей в теле

Истории выживших после огнестрельных ранений редко попадают в заголовки после выписки из больницы. Но именно тогда для многих начинается долгая борьба, с болью, тревогой, а иногда и с медленным отравлением, о котором им никто не рассказал.

А вы уже подписаны на наш канал в MAX? Если нет, самое время это сделать!

Главный вывод из имеющихся данных в том, что пациенты с застрявшими пулями заслуживают полных знаний о рисках, регулярной проверки уровня свинца в крови и доступа к психологической помощи. Пока что все это остается скорее исключением, чем правилом.