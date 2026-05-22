Почему вегетарианки в Китае умирают раньше мясоедок: ученые нашли неожиданную причину

Новое исследование с участием более 5 000 пожилых людей в Китае наделало шума. Оказалось, что любящие мясо женщины чаще доживали до 100 лет, чем вегетарианки. Но прежде чем делать выводы, стоит разобраться в деталях. Ведь они переворачивают всю картину с ног на голову.

Исследование долгожителей в Китае

Китайские ученые проанализировали данные одного из крупнейших в мире исследований пожилых людей — Chinese Longitudinal Healthy Longevity Survey. Они сравнили 1 459 человек, доживших до 100 лет, с 3 744 людьми в возрасте 80–90 лет.

Результат на первый взгляд выглядит однозначно: среди женщин те, кто ел мясо каждый день, на 44% чаще доживали до столетнего юбилея по сравнению с вегетарианками. У мужчин такой связи не нашли.

Но вот в чем подвох: эта разница касалась только женщин с недостаточным весом. У тех, чей вес был нормальным или повышенным, никакой связи между употреблением мяса и шансами дожить до 100 лет не обнаружили.

Почему низкий вес опаснее в старости, чем в молодости

В молодом и среднем возрасте лишний вес считается фактором риска, потому что он связан с болезнями сердца, диабетом и другими проблемами. Но после 80 лет ситуация меняется на противоположную. У пожилых людей чуть больший вес часто ассоциируется с лучшими показателями здоровья и выживаемости.

Причина проста. Когда человек стареет, он теряет мышечную массу. Если при этом вес слишком низкий, организму банально не хватает белка для поддержания мышц, калорий для работы иммунной системы и питательных веществ для восстановления тканей. Недостаточный вес у пожилых людей это один из серьезных факторов риска, который часто недооценивают.

Именно поэтому вегетарианки с низким весом оказались в самой уязвимой группе. Дело не в том, что мясо обладает какой-то магической силой, а в том, что без него пожилым людям сложнее набирать достаточно калорий и белка.

Опасность недостатка белка после 80 лет

С возрастом потребность в белке не снижается. Наоборот, пожилым людям нужно больше белка, чем рекомендуют текущие нормы. Белок необходим для поддержания мышц, костей, иммунитета и способности организма восстанавливаться после болезней.

Проблема в том, что многие пожилые люди едят меньше, чем требуется. Все потому, что у них снижается аппетит, возникают проблемы с зубами, готовить становится сложнее. Если при этом человек придерживается вегетарианской диеты, но не следит за ее сбалансированностью, риск дефицита белка возрастает. Одно из исследований более 65 000 человек показало, что вегетарианцы чаще сталкиваются с переломами, возможно, из-за нехватки кальция и белка.

Примечательно, что вегетарианки, которые ели рыбу, яйца или молочные продукты, доживали до 100 лет с той же вероятностью, что и мясоеды. Так что что ключевой фактор долголетия это не мясо само по себе, а достаточное количество животного белка и калорий из любых источников.

Почему мясо полезно не для всех

У этой работы есть несколько серьезных ограничений, которые важно понимать.

Во-первых, исследование показывает только связь между двумя фактами, но не причинно-следственную зависимость. Возможно, женщины, которые ели мясо, были в целом здоровее и обеспеченнее, что и позволяло им жить дольше.

Во-вторых, ученые оценивали рацион участников только в пожилом возрасте. Как эти люди питались в 40, 50 или 60 лет, никому кроме них неизвестно. А ведь питание в течение всей жизни влияет на здоровье не меньше, чем рацион в старости.

В-третьих, результаты получены в конкретной популяции, среди пожилых китайцев, чей рацион, образ жизни и генетика могут отличаться от российских или европейских реалий.

Наконец, множество других исследований показывают, что вегетарианские и растительные диеты связаны с меньшим риском болезней сердца, инсульта, диабета второго типа, ожирения, а также есть свидетельства защиты от рака. Переработанное мясо и красное мясо в больших количествах, наоборот, ассоциируются с более короткой жизнью.

Сбалансированное питание в старости

Авторы исследования, опубликованного в The American Journal of Clinical Nutrition, сами подчеркивают, что для долгой и здоровой жизни важен сбалансированный рацион с достаточным количеством и растительной, и животной пищи. Не мясо делает людей долгожителями, их делает достаточное количество калорий, белка и других питательных веществ.

По некоторым оценкам, до 70% шансов дожить до 90 лет объясняется образом жизни: качеством сна, физической активностью, питанием. И если в молодости можно позволить себе эксперименты с диетами, то после 80 лет на первое место выходят простые вещи вроде достаточного питания, сохранения мышечной массы и получения белка.

Так что если в вашей семье есть бабушка или дедушка, которые не едят мясо, это исследование — не повод убеждать его есть стейки. Скорее это повод убедиться, что он ест достаточно и получает необходимый белок, и неважно, из какого именно источника.