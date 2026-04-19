Чему учат астронавтов перед полетом в космос: некоторые навыки вас удивят

Экипаж миссии Артемида 2 вернулся из десятидневного путешествия к Луне, первого пилотируемого полета за пределы околоземной орбиты за более чем 50 лет. Четверка астронавтов приводнилась в Тихом океане 10 апреля 2026 года и поставила несколько рекордов. Но помимо технических рекордов миссия подсветила кое-что неожиданное: набор странных бытовых навыков, которые космонавтам приходится осваивать не менее серьезно, чем управление кораблем.

Как астронавты спят в невесомости

Даже на Земле бессонница — штука неприятная. В космосе она становится очень серьезной проблемой. День сливается с ночью, за бортом — бесконечный список экспериментов и проверок, а в голове копошится мысль, что любая мелкая поломка может стать критической.

Но главная сложность заключается в физике. В невесомости тело не лежит на кровати, а парит, поэтому астронавты спят пристегнутыми к стене, нередко вниз головой или боком, как летучие мыши. Командир миссии Рид Уайзман признался, что каждый раз, когда засыпал, его будило ощущение, будто он спотыкается о бордюр. Знакомое чувство, но только представьте его в невесомости, внутри капсулы, летящей к Луне.

Полноценный глубокий сон в таких условиях — скорее исключение. Поэтому умение дремать в любом положении и быстро восстанавливаться это навык, который тренируют задолго до полета.

Почему в космосе опасно плакать

Казалось бы, что сложного — заплакать? Но в космосе даже слезы ведут себя иначе. Без гравитации капли не скатываются по щекам. Вместо этого слезная жидкость собирается прямо на поверхности глаза, образуя пузырящуюся пленку, которая мешает видеть.

Если астронавт вовремя не заметит, что глаза увлажнились, и не промокнет их, зрение на какое-то время может буквально «заплыть». Поэтому в космосе нужно уметь мгновенно распознать слезу и быстро ее убрать, или, если возможно, вообще сдержаться.

Учитывая, что экипаж Артемиды 2 видел в иллюминаторах восход Земли над лунным горизонтом, удержаться от эмоций было, вероятно, непросто. Говорят, что новые фотографии Луны действительно заставили их расплакаться.

Зубная боль в космосе: что делают астронавты

Зубная боль — неприятность и на Земле. А теперь представьте, что ближайший стоматолог находится в десятках тысяч километров от вас. Именно поэтому астронавты обязаны поддерживать безупречную гигиену полости рта и до, и во время полета.

Особенно это критично для длительных миссий на Международной космической станции. Внезапный стоматологический кризис из-за небрежного ухода за зубами может вынудить досрочно прервать полет. Но на случай, если проблема все-таки возникнет, один из членов экипажа проходит обучение удаления зубов, тренируясь на специальных моделях.

Инструменты далеки от кабинета стоматолога, но когда до Земли — дни полета, даже такая грубая помощь может оказаться спасительной. По данным NASA, стоматологические проблемы входят в пятерку состояний, наиболее опасных для длительных космических миссий.

Как работает туалет в космическом корабле

Артемида 2 стала первой миссией к Луне, на борту которой был установлен настоящий туалет — универсальная система управления отходами (UWMS). Звучит внушительно, но реальность оказалась прозаичнее.

Проблемы начались уже в первый день. Через пару часов после старта вентилятор для отвода мочи заклинило, а без него жидкость в невесомости не попадает в сборник, а разлетается по кабине. Кристина Кох, специалист миссии, разобрала часть конструкции и починила вентилятор по инструкциям из Хьюстона.

Но на этом сантехнические приключения не закончились. Через несколько дней замерзшая моча забила вентиляционную линию, через которую отходы сбрасывались за борт. Кох предложила развернуть капсулу так, чтобы замерзший участок оказался на солнечной стороне. Идея сработала, хотя поначалу туалет удалось восстановить только «для твердых отходов». После этой истории Кох получила неофициальное звание «космический сантехник».

Почему астронавты чинили Outlook по дороге к Луне

Параллельно с туалетными проблемами экипаж столкнулся с неполадкой, знакомой миллионам офисных работников. На планшетах Microsoft Surface Pro, которые астронавты используют для расписания и переписки, отказал Outlook.

Командир Рид Уайзман связался с Хьюстоном и сообщил, что у него запущено два экземпляра Outlook, и ни один не работает. Наземная команда подключилась удаленно и примерно за час решила проблему, перезагрузив файлы почтового клиента.

Важный нюанс: критические бортовые системы Orion работают на отдельном радиационно-стойком оборудовании, а Outlook — часть «гражданского» софта для бытовых задач экипажа. Но сама ситуация мгновенно стала вирусной, ведь оказалось, что от глючного Outlook не спасает даже полет к Луне.

Зачем астронавтов учат выживать в дикой природе

Космос и дикая природа — казалось бы, что между ними общего? Но NASA всерьез обучает кандидатов в астронавты разведению костров, строительству укрытий, поиску воды и добыче пищи. Причина проста: если при возвращении на Землю капсула приземлится не там, где запланировано, экипажу придется выживать в безлюдной местности, пока не прибудут спасатели.

Эта традиция тянется с первых дней космической программы. Еще в 1960-х Нил Армстронг и другие астронавты программы Аполлон проходили курсы выживания в пустынях Невады и джунглях Панамы. Сегодня кандидаты тренируются совместно с инструкторами армейской школы выживания SERE — учатся ориентироваться на местности, строить укрытия из подручных материалов и сохранять самообладание в стрессовых условиях.

Астронавт Шеннон Уокер отмечала, что такие тренировки помогают будущим членам экипажа лучше узнать себя и понять, как они действуют в стрессовых ситуациях — а космос, по ее словам, бывает очень стрессовой средой.

Миссия Артемида 2 завершилась успешно: все четверо астронавтов вернулись здоровыми, а собранные данные помогут подготовить следующие полеты с высадкой на лунную поверхность. Но главный урок этого путешествия, пожалуй, в том, что освоение космоса — это не только ракетные двигатели и навигационные расчёты. Это еще и умение починить унитаз на лету, уснуть вниз головой и не растеряться, когда в 250 тысячах миль от Земли у тебя не открывается почта.