Почему люди годами не могут перестать грызть ногти, хотя очень хотят?

Примерно каждый четвертый взрослый человек грызет ногти, и дело тут не в плохом воспитании. За этой привычкой часто стоят стресс, тревога и скука. В общем, грызя ногти, мы успокаиваемся или развлекаемся. Некоторые люди даже грызут ногти на ногах! А последствия грызения ногтей очень разные, от воспалений на пальцах до сколов на зубах.

Почему люди грызут ногти

В том, что мы грызем ногти, они не виноваты. Ногти просто оказываются ближайшей мишенью, когда мозг ищет быстрый способ снять напряжение. По данным Cleveland Clinic, хроническое грызение ногтей встречается у 20–30% людей и относится к так называемым повторяющимся действиям с собственным телом. Сюда же входят покусывание губ, выдергивание волос и ковыряние кожи.

Чаще всего виновниками грызения ногтей становятся стресс, тревога, скука, сильная концентрация, ожидание и даже просто неровный край ногтя. Бывает такое, что человек заметил заусенец, решил его «подровнять» зубами, почувствовал кратковременное облегчение, и мозг записал это как рабочий способ справиться с дискомфортом. В следующий раз руки тянутся ко рту уже автоматически, и мы этого даже не замечаем.

Важно понимать, что это не вопрос слабой воли. Если бы достаточно было просто решить перестать, привычка грызть ногти не держалась бы у миллионов людей годами. Механизм ближе к автоматизму, как почесывание или постукивание ногой. Иногда привычка усиливается, когда человек залипает в сериалы или бесконечно скроллит ленту. Ведь в такие моменты наши руки свободны, а внимание рассеяно. Это идеальные условия для грызения ногтей.

Чем опасно грызение ногтей

Первое и самое частое последствие привычки грызть ногти это воспаление кожи вокруг ногтя. Когда зубы повреждают кутикулу и кожу, через микроскопические ранки внутрь попадают бактерии. Развивается паронихия, это когда палец краснеет, опухает, становится горячим и болезненным. В серьезных случаях появляется гной, и тогда без антибиотика или даже дренирования уже не обойтись.

Второе последствие это грязь и микробы под ногтями. Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) напоминают, что под ногтями скапливаются бактерии и грязь, особенно если ногти не подстрижены коротко. Грызть ногти — значит буквально тянуть в рот всё, что руки собрали за день: с дверных ручек, поручней, клавиатуры, телефона. Организм обычно старается всё это смыть при мытье рук, а грызение ногтей обходит эту защиту.

Особенно рискуют люди с диабетом, сниженным иммунитетом, нарушением кровообращения и те, кто уже разгрызает ногти до крови. Для них даже мелкая ранка может стать причиной серьезной инфекции.

Как грызение ногтей портит зубы

Зубам, кстати, тоже достается. Американская стоматологическая ассоциация предупреждает, что грызение ногтей может скалывать зубную эмаль и создавать нагрузку на челюстной сустав. Когда нижняя челюсть регулярно выдвигается вперед в неестественное положение, это со временем приводит к дисфункции височно-нижнечелюстного сустава. А это, в свою очередь, приводит к щелчкам, боли, ограничению подвижности.

Как перестать грызть ногти

Совет просто перестать грызть ногти работает примерно так же, как совет «просто не нервничай». Реальная схема требует четырех шагов: найти триггер, убрать легкий доступ к ногтям, заменить действие и закрепить результат.

Шаг первый — наблюдение. Три-пять дней записывайте, когда именно рука тянется ко рту. Обычно это происходит за компьютером, в телефоне, во время созвонов, перед сном, когда зацепился ноготь. Без этого вы боретесь вслепую.

Шаг второй — убрать соблазн. Подстригайте ногти коротко, подпиливайте неровные края, аккуратно срезайте заусенцы чистым инструментом. Носите с собой маленькую пилку или кусачки. Если край ногтя ровный, желание подровнять их зубами не включится.

Шаг третий — барьеры. Горький лак против грызения ногтей — банальная, но работающая штука. Также помогают пластыри на пальцы, прозрачное покрытие или перчатки дома.

Шаг четвертый — замена действия. Вместо того чтобы терпеть, дайте рукам альтернативу. Хорошо подойдут антистресс-мячик, кольцо, эспандер, ручка, спиннер. Суть не в том, чтобы подавить позыв, а в том, чтобы перенаправить его.

Самый эффективный метод, подтвержденный исследованиями, называется тренировка обратной привычки. Если заметил позыв, нужно остановить руку и сделать несовместимое движение — сжать кулак, положить ладони на стол, взять любой предмет. В клиническом исследовании у детей и подростков этот метод показал очень хорошие результаты.

Не пытайтесь бросить разом, а начните с одного пальца или одной руки. Постепенно расширяйте запрет. Это менее героично, зато работает лучше очередного «с понедельника — новая жизнь». Примерно так же работает отказ от других привычек, постепенно и через замену, а не через силу воли.

Что делать, если ребенок грызет ногти

Дети грызут ногти ещё чаще взрослых, и ругать за это считается худшей стратегией. Стыд не убирает привычку, а загоняет ее глубже. Ребенок начинает грызть тайком и переживает еще больше.

Подход тот же, что и для взрослых, но мягче. Помогите ребенку заметить, в какие моменты он грызет. Чаще всего это скука, тревога перед школой, просмотр мультиков или выполнение домашних заданий. Предложите замену для рук: мягкий мячик, тянучку, кольцо. Горький лак тоже подходит, но лучше, чтобы ребенок сам согласился на него, иначе это будет восприниматься как наказание.

Если привычка сильная, ногти разгрызены до крови, ребенок стесняется рук или не может остановиться, это повод обратиться к детскому психологу.

Когда из-за привычки грызть ногти нужно идти к врачу

К дерматологу стоит обратиться, если палец опух, покраснел, стал горячим, появился гной, ноготь изменил цвет или форму, боль усиливается или воспаление не проходит несколько дней.

К психотерапевту нужно идти, если вы не можете остановиться месяцами, стыдитесь показывать руки, грызете до боли и крови, избегаете людей из-за вида ногтей или привычка резко усиливается на фоне тревоги.

Если вы грызете ногти лишь иногда, это не катастрофа. А вот грызть ногти постоянно — это уже реальная медицинская проблема с конкретными последствиями. Хорошая новость в том, что избавиться от этой привычки можно без особых усилий, через короткие ногти, барьеры, замену действия и работу с триггерами.