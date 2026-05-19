Около 100 человек в мире помнят почти всю жизнь: что не так с их мозгом

Около 100 человек на Земле помнят каждый день своей жизни — что ели, во что были одеты, какая была погода. Новое исследование впервые связало эту редчайшую способность с особенностями мозговой активности во время глубокого сна. И объяснение оказалось не в том, что эти люди лучше запоминают, а в том, что их мозг хуже забывает.

Что такое гипертимезия и сколько людей ей обладают

Сверхточная автобиографическая память, гипертимезия или HSAM (Highly Superior Autobiographical Memory) — это редкое состояние, при котором человек способен мгновенно вспомнить практически любой день своей взрослой жизни. Назовите ему дату, и он скажет, какой это был день недели, что происходило в мире и чем он сам занимался.

Первым диагностированным случаем стала Джилл Прайс из Калифорнии. В 2000 году она написала письмо нейробиологу Джеймсу Макго из Калифорнийского университета в Ирвайне, описав свою память как проблему. С тех пор ученые нашли еще несколько десятков таких людей, но менее 100 человек в мире получили подтвержденный диагноз HSAM. Миллионы людей слышали об этом феномене, но лишь единицы действительно соответствуют критериям.

Важно отметить, что речь идёт не про фотографическую память. Люди с этим состоянием не обязательно лучше запоминают лица, имена или числа. Их суперспособность касается именно автобиографических событий, то есть личного прошлого, привязанного к датам.

При гипертимезии люди не забывают информацию

На первый взгляд кажется логичным, что люди с гипертимезией просто лучше записывают информацию в память. Но предыдущие исследования показали обратное: процесс запоминания у них работает так же, как у всех. Тесты на кратковременную память, IQ и даже субъективные оценки качества сна не выявили разницы между людьми со сверхпамятью и обычными добровольцами.

Тогда в чем же дело? Авторы нового исследования предположили, что ключ — в консолидации памяти, то есть в процессе, благодаря которому короткие воспоминания дня превращаются в долгосрочное хранилище. И происходит этот процесс только во сне.

Представьте себе рабочий стол компьютера, заваленный файлами. Каждую ночь система должна рассортировать их: что-то отправить в архив, что-то удалить. У большинства людей часть этих условных теряется при сортировке. А у людей с аномально хорошей памятью, похоже, этот процесс работает эффективнее, и почти ничего не пропадает.

Что такое сонные веретена простыми словами

Во время глубокого сна мозг не просто отдыхает. Он активно обрабатывает воспоминания, перенося их из временного хранилища в долгосрочное. Внешние раздражители в это время сведены к минимуму, а нейромедиаторы переключаются на режим внутренней работы.

Один из ключевых инструментов этого процесса — сонные веретена. Это короткие всплески электрической активности мозга, которые длятся около секунды и происходят исключительно во время глубокого сна. На электроэнцефалограмме они выглядят как характерная веретенообразная волна — отсюда и название.

По сути, сонные веретена — это моменты, когда мозг «перекладывает» свежие воспоминания из гиппокампа (временного хранилища) в кору больших полушарий (постоянный архив). Чем больше таких всплесков и чем точнее они синхронизированы с медленными волнами сна, тем эффективнее происходит закрепление воспоминаний.

Чем отличается мозг людей которые все помнят

Команда из Техасского государственного университета и Северо-Западного университета провела комплексное исследование сна у 9 людей с гипертимезией и 13 обычных добровольцев. Участники спали в лаборатории две ночи подряд, пока приборы фиксировали активность их мозга.

Результаты оказались показательными. Общее время сна, продолжительность каждой стадии и мощность медленных волн не отличались между группами. Но плотность сонных веретен у людей со сверхпамятью оказалась заметно выше, особенно в теменных, лобных и центральных областях мозга.

Самое значительное увеличение веретен зафиксировали именно в теменной коре — области, которая входит в так называемую теменную сеть памяти и отвечает за яркое, детализированное воспроизведение прошлого. Кроме того, веретена у людей со сверхпамятью были точнее синхронизированы с пиками медленных осцилляций, что могло делать процесс переноса воспоминаний в долгосрочное хранилище более эффективным.

Это первое исследование, которое связало физиологию сна с феноменом HSAM. По словам авторов, результаты говорят о том, что улучшенная консолидация памяти во сне вносит вклад в сверхпамять.

Можно ли развить сверхпамять обычному человеку

Исследование пока не отвечает на этот вопрос напрямую. Важно понимать, что это предварительные данные на очень маленькой выборке с 9 людьми. Ученые установили корреляцию между плотностью сонных веретен и сверхпамятью, но это не означает, что, увеличив количество веретен, можно «включить» гипертимезию.

Однако общий вывод подтверждает то, что здоровый, полноценный глубокий сон критически важен не только для иммунитета, но и для закрепления воспоминаний у любого человека. Плотность сонных веретен снижается с возрастом и при некоторых неврологических расстройствах, так что забота о качестве сна — одна из немногих вещей, которые реально помогают сохранить память.

Почему помнить все не всегда хорошо

Со стороны, умение помнить всю жизнь кажется суперспособностью. Но люди, живущие с гипертимезией, описывают ее по-разному. Джилл Прайс, первая в мире обладательница диагноза, называла свою память мучением. Она рассказывала, что не может просто жить дальше — прошлое постоянно преследует ее, и это мешает обычной жизни.

Представьте, что вы не можете забыть ни одну ссору, ни одно неловкое слово, ни один тяжелый день. Каждое воспоминание такое же яркое, как будто оно случилось вчера. Для некоторых людей с этим диагнозом это связано с тревожностью и депрессией — невозможность отпустить прошлое становится серьезной психологической нагрузкой. Впрочем, не все воспринимают это одинаково: актриса Марилу Хеннер, у которой тоже HSAM, считает свою память подарком и наслаждается возможностью радоваться каждому дню заново.

Исследование сонных веретен — это еще один шаг к пониманию того, как работает память. Пока ученые не знают, можно ли повлиять на этот механизм, и не готовы предлагать практические рецепты. Но теперь у науки есть первый биологический маркер, связывающий физиологию сна со сверхпамятью, и это делает будущие исследования гораздо более прицельными. А для остальных восьми миллиардов людей главный вывод прост: то, как мы спим, напрямую определяет то, как мы помним.