Не роутер и не микроволновка: что дома реально может излучать радиацию

Наши бабушки до сих пор говорят, что роутер, телефон и микроволновка могут излучать радиацию. Но они не правы, потому что эти устройства не испускают ионизирующее излучение. Реальные источники радиации в квартирах куда скучнее. Что же излучает радиацию, насколько сильную, и нужно ли бояться лучевой болезни?

Радон — главный бытовой источник радиации в доме

Самая тревожащая штука в доме это не старый будильник с фосфором, а радон. Это радиоактивный газ без цвета и запаха, который образуется при распаде урана и радия в грунте. Он проникает в дом через трещины в фундаменте, подвалы, швы между плитами и места, где в стены заходят трубы.

Опасность в том, что человек этот газ вдыхает, даже не подозревая. Продукты распада радона оседают в легких и облучают ткани изнутри. По данным ВОЗ, радон это одна из главных причин рака легких после курения.

В России для жилых зданий установлены нормативы излучаемой радиации. По данным Роспотребнадзора, это не более 100 Бк/м³ для новостроек и 200 Бк/м³ для уже эксплуатируемых зданий. Обычный бытовой дозиметр радон не покажет, нужен специальный радонометр или лабораторное измерение.

Что реально помогает снизить уровень радона в помещении:

Вентиляция подвала и цокольного этажа;

Герметизация трещин в фундаменте и мест ввода коммуникаций;

Нормальная вытяжка в помещениях;

Противорадоновые мембраны при строительстве;

Система отвода газа из-под фундамента.

Никакие ароматические палочки и прочая «домашняя магия» от радона не спасают.

Могут ли стены, гранит и плитка излучать радиацию

Некоторые строительные материалы содержат природные радионуклиды: калий-40, уран, торий и продукты их распада. Это не значит, что каждая гранитная столешница пытается вас облучить. Но гранит, туф, пемза, шлакоблоки, зольные материалы и декоративный камень могут давать повышенный фон, если сырье никто толком не проверял.

По российским нормам стройматериалы оценивают по удельной эффективной активности природных радионуклидов. Материалы первого класса допускаются для жилых зданий, с более высокой радиоактивность ограничиваются по применению. Роспотребнадзор отдельно указывает, что при сдаче зданий проводят поиск локальных радиационных аномалий, а причиной проблем могут быть материалы без сертификата радиационной безопасности.

Так что при покупке гранита, камня, плитки, кирпича и блоков просите сертификат радиационной безопасности. Если делаете ремонт и сомневаетесь, можно проверить дозиметром гамма-фон на поверхности материала и на расстоянии метра. Заметно выше общего фона по квартире — это уже повод не класть это в спальню.

Чем опасны старые часы, компасы и военные приборы

Старые часы, компасы, прицелы, авиационные шкалы и панели от военной техники это одна из самых реальных бытовых находок с радиацией. В них часто использовали светящуюся краску на основе радия, чтобы стрелки и циферблаты были видны в темноте. Позже стали применять тритий и прометий-147, но именно радиевые изделия наиболее опасны.

Главная проблема — не всегда внешний фон, а пыль. Радиевая краска со временем крошится и отслаивается. Если вскрыть прибор, чистить циферблат, шлифовать или просто ковырять стрелки, можно вдохнуть или проглотить радиоактивные частицы. Внутреннее облучение гораздо опаснее внешнего, потому что источник работает прямо внутри тела.

Что делать радиоактивными вещами из СССР:

Не вскрывать и не чистить;

Не давать детям;

Не хранить рядом с кроватью или рабочим столом;

Если дозиметр показывает сильное превышение, убрать в плотный пакет или контейнер;

Обратиться в Роспотребнадзор или позвонить по номеру 112.

Опасность уранового стекла и старой керамики

Урановые соли, также известные как уранаты, раньше использовали для окраски стекла и керамики. Урановое стекло обычно желто-зеленое и красиво светится под ультрафиолетом. Выглядит эффектно, но пить из него компот — не лучшая идея.

По данным финского радиационного ведомства STUK, урановое стекло обычно не сильно радиоактивно, однако использовать такую посуду для хранения еды не рекомендуется. Особенно осторожно стоит обращаться со старой яркой керамической глазурью, потому что если покрытие повреждено, радиоактивные вещества могут попадать в пищу.

Могут ли минералы и камни быть радиоактивными

Коллекционные минералы — еще один реальный бытовой источник радиации. Уранинит, торбернит, монацит, некоторые образцы гранита, пегматитов и руд могут быть заметно радиоактивными. Проблема не в том, что красивый камень «светится злом» через всю комнату. Проблема заключается в пыли, выделении радона и длительном хранении рядом с людьми.

Правила для коллекционер минералов:

Хранить радиоактивные минералы в закрытой коробке или витрине;

Не ставить в спальне, детской или на рабочем столе;

Не пилить, не шлифовать, не мыть щеткой в раковине;

Если коллекция большая, обязательно иметь дозиметр и знать, что именно хранится.

Что дома точно не излучает опасную радиацию

Исправная микроволновка с целой дверцей, петлями и уплотнителями безопасна. Как указывает FDA, микроволновая энергия не делает пищу радиоактивной и не загрязняет ее. Роутер, телефон, телевизор и лампочка тоже не источники ионизирующей радиации — это совершенно другой тип излучения.

Калий-40 есть в бананах, калийной соли, удобрениях и в самом человеческом организме. Это реальная радиоактивность, но бытовой риск от нее ничтожный. Выносить бананы на балкон щипцами не нужно.

Большинство домов в России абсолютно безопасны. Но если вы живете в частном доме на первом этаже с подвалом, в регионе с гранитными породами или храните коллекцию старых военных приборов, лучше проверить помещение на радиацию.