Какая еда вызывает зависимость сильнее сладостей: врач назвал конкретные продукты

Когда говорят о еде, от которой сложно отказаться, обычно имеют в виду сладости. Но сильнее всего зависимость вызывают продукты с ярким, насыщенным вкусом. А также знакомый нам со времен СССР кофе, к которому мы привыкаем не только телом, но и психологически. Некоторые продукты подсаживают на себя сильнее сахара, и дети оказываются в группе особого риска.

Почему кофе вызывает привыкание сильнее сладостей

По словам нейрогастроэнтеролога Андрея Симакова в беседе с Газетой.ру, на первом месте по силе привыкания стоит именно кофе. Причем дело не только в кофеине, который бодрит.

Кофеин действительно влияет на мозг: он блокирует рецепторы аденозина — вещества, которое отвечает за чувство усталости. Из-за этого после чашки кофе мы чувствуем прилив сил. Но если пить кофе регулярно, мозг привыкает к этому эффекту. Когда кофеин не поступает, появляется синдром отмены от кофе: головная боль, усталость, раздражительность и трудности с концентрацией.

Но зависимость от кофе больше психическая, чем физическая. Кофе встраивается в повседневные ритуалы: утро начинается с чашки, перерыв на работе без кофе кажется неполноценным, встреча с друзьями тоже ассоциируется с этим напитком. Формируется устойчивая связь: без кофе сложно собраться, проснуться, начать день. Именно поэтому многие переносят отказ от кофе тяжелее, чем отказ от конфет.

Если вам интересно, как сладкие продукты влияют на мозг и формируют пищевую зависимость, механизм во многом похож: мозг запоминает источник удовольствия и начинает требовать его снова.

Зависимость от чипсов, колбасы и сыра

Вторая группа продуктов, вызывающих сильную тягу — это еда с очень насыщенным вкусом. Чипсы, колбасы, некоторые консервы, сыры, снеки, соусы, готовые роллы. Их объединяет одно: они содержат так называемые экстрактивные вещества и усилители вкуса — добавки, которые делают солено-жирный или мясной вкус особенно ярким.

Что такое яркий пищевой стимул простыми словами? Представьте, что обычная еда — это негромкая музыка. Вы ее слышите, она приятна, но не заставляет вас танцевать. А чипсы или колбаса — это музыка на полной громкости с мощными басами. Вкусовые рецепторы получают настолько сильный сигнал, что мозг воспринимает это как источник мощного удовольствия. И начинает хотеть повторения.

Продукты с усилителями вкуса буквально провоцируют человека есть их снова и снова. Причем такие продукты человек ест не из-за голода, а потому что они ярко действуют на вкусовые рецепторы, — объясняет Симаков.

Вот ключевое отличие: обычную еду мы едим, чтобы насытиться, и останавливаемся, когда сыты. А продукты с ярким вкусом обходят этот механизм — чувство сытости просто не успевает сработать, потому что мозг продолжает получать вознаграждение. Кстати, среди продуктов, которые опасны не только зависимостью, тоже встречаются переработанные мясные изделия.

Почему дети привыкают к сладкому

Ребенок быстрее взрослого привыкает к ярким вкусовым стимулам, потому что его мозг ещё активно формирует систему вознаграждения. Проще говоря, детский мозг особенно чувствителен к удовольствию от еды и быстрее запоминает, какие продукты дают самые сильные ощущения.

Если ребенок регулярно получает чипсы, сосиски, соленые снеки или сладкие соусы, его вкусовые предпочтения формируются вокруг этих ярких стимулов. Обычная домашняя еда начинает казаться пресной и невкусной — не потому что она плохая, а потому что мозг уже настроен на более интенсивный сигнал.

В чем разница между пищевой привычкой и зависимостью

Врач при этом посоветовал не называть такие продукты «наркотиками». Пищевая привычка и настоящая зависимость — не одно и то же. Зависимость в медицинском смысле это когда человек не может прекратить употребление, несмотря на явный вред для здоровья, и испытывает физический синдром отмены.

С едой ситуация мягче: речь чаще идет о сильной привычке и психологической тяге. Опасность кроется не в каком-то одном ингредиенте, а в регулярном повторении яркого пищевого стимула. Человек привыкает искать именно такой уровень вкуса и с трудом получает удовольствие от более простой пищи.

В случае с кофе это выглядит как зависимость от эффекта — без него сложно функционировать. В случае с чипсами, колбасой и роллами — как постоянная тяга к насыщенному вкусу, которую трудно контролировать чувством сытости.

Как уменьшить тягу к кофе и чипсам

Хотя Симаков не давал подробных рекомендаций по избавлению от пищевых привычек, из его объяснений можно сделать несколько практических выводов:

Снижать потребление кофе лучше постепенно — резкий отказ вызывает синдром отмены с головной болью и раздражительностью;

Стоит обращать внимание на ритуалы: если кофе ассоциируется с утром или перерывом, можно заменить напиток, сохранив сам ритуал;

С продуктами-ловушками работает тот же принцип: если постепенно уменьшать их долю в рационе, вкусовые рецепторы со временем адаптируются и начнут воспринимать менее яркую еду как вкусную;

Для детей особенно важно не формировать привычку к сверхъярким вкусам с раннего возраста — чем позже ребенок познакомится с чипсами и снеками, тем проще ему будет получать удовольствие от обычной еды;

Главное, что стоит вынести из слов врача: пищевая зависимость — это не про слабую волю. Это про то, как работает наш мозг, когда ему регулярно дают очень яркий стимул. Понимание этого механизма — первый шаг к тому, чтобы осознанно выбирать, чем и как часто себя «вознаграждать». Не обязательно полностью отказываться от кофе или любимых снеков, но полезно замечать, когда привычка начинает управлять вами, а не вы ей.