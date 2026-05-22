Как мочу с фестивалей хотят превратить в огромные леса

На музыкальных фестивалях царит беспорядок. Помимо громких басов и грязных ботинок, после каждого фестиваля остается гора отходов. Но иногда ненужные остатки могут оказаться ценным сырьём. Если для большинства людей биотуалет — это неизбежное зло, то британские стартапы видят в нём возможность. Их план — использовать человеческую мочу для выращивания целого леса. Звучит довольно странно, — подумали вы — но за этим кроется реальная проблема с мировыми запасами удобрений.

Как делают удобрение из человеческой мочи

Всё начинается на массовых музыкальных фестивалях. Команда NPK Recovery объединилась с другим стартапом под названием Peequal, чтобы перерабатывать мочу, собранную с помощью инновационных туалетов. Они устанавливают специальные кабинки, которые разделяют мочу и остальные отходы прямо на месте. Это важный момент: если моча смешивается с фекалиями или водой, извлечь из неё полезные вещества становится гораздо сложнее и опаснее.

Собранную мочу обрабатывают тут же, на площадке, в мобильной лаборатории размером с небольшой конный прицеп. Внутри работают бактерии, которые извлекают из мочи три ключевых питательных элемента — азот, фосфор и калий. Именно эти вещества нужны растениям для роста, и именно их содержат синтетические удобрения.

На выходе получается жидкое удобрение без запаха. В процессе также используется биоуголь — углеродистый материал, который улучшает почву и помогает удерживать питательные вещества. На полевых испытаниях удобрение из мочи показало себя не хуже обычных синтетических аналогов при выращивании пшеницы и горчицы.

Как удобрение из мочи проверят на деревьях в Уэльсе

Главная цель проекта — вырастить около 4 500 деревьев, включая бук и сосну обыкновенную, на территории национального парка Bannau Brycheiniog (он же Брекон-Биконс) в Уэльсе. Это красивый, но не особенно лесистый район, и высадка деревьев здесь — часть масштабной программы восстановления ландшафта.

Проект рассчитан на три года и поддержан грантом Лесной комиссии Великобритании на сумму свыше 435 000 фунтов (около 540 000 долларов). Первое семя сосны уже посажено на участке.

До сих пор удобрение из мочи тестировали только на сельскохозяйственных культурах. Это первый случай, когда его пробуют применить для выращивания деревьев. Трёхлетний эксперимент покажет, может ли такой продукт стабильно работать в лесоводстве, а не только на лабораторных грядках.

Почему миру нужны новые способы делать удобрения

Удобрения — одна из тех вещей, о которых мало кто задумывается, пока они не подорожают. А они подорожали. Производство синтетических удобрений зависит от природного газа, сложных логистических цепочек и геополитической стабильности. По оценкам, на удобрения приходится до 5% мировых выбросов парниковых газов , плюс они вызывают деградацию почв.

Конфликт вокруг Ирана и нестабильность в Ормузском проливе, через который проходит значительная часть мировых поставок удобрений, привели к росту цен и нехватке сырья для фермеров. В таких условиях идея производить удобрения локально и из ресурса, который точно не закончится выглядит уже не экзотикой, а здравым смыслом.

Моча человека содержит всё, что нужно растениям: азот, фосфор и калий. Проблема всегда была в другом — как безопасно извлечь эти вещества в промышленных масштабах, не распространяя патогены и лекарственные примеси. Именно эту задачу и решает технология NPK Recovery.

В каких странах делают удобрения из мочи

Британия здесь не одинока. Идея превращать мочу в удобрение развивается в десятках стран. Пилотные проекты по сбору и переработке мочи уже запущены в Швеции (ещё с 1990-х), Швейцарии, Германии, США, ЮАР, Эфиопии, Индии, Мексике и Франции.

В США, например, Мичиганский университет ещё в 2016 году получил грант в 3 миллиона долларов на исследование переработки мочи, переоборудовал туалеты в одном из кампусов и производит удобрения в университетской лаборатории. Швейцарский стартап разработал автоматизированную систему, которая перерабатывает около 8 000 литров мочи в день, не допуская попадания азота в реки и озёра. А в Ниге́ре, стране в Западной Африке с населением около 28 млн человек, женщины-фермеры в течение трёх лет тестировали удобрение из мочи на полях и получили прирост урожая проса на 30%.

Что касается России — промышленных проектов по переработке именно человеческой мочи в удобрения пока нет. Однако традиция использовать такие отходы в агрономии не нова: рекомендации по применению жидких человеческих отходов на полях зафиксированы ещё в «Крестьянской сельскохозяйственной энциклопедии» 1926 года. Сегодня российские учёные активно работают над переработкой органических отходов в удобрения — прежде всего птичьего помёта и навоза, и видят в этом перспективное направление для международного сотрудничества с Китаем, Индией и странами Юго-Восточной Азии.

Еще больше познавательных статей вы найдете в нашем Telegram-канале. Подпишитесь прямо сейчас!

Поможет ли удобрение из мочи восстановить леса

Удобрение из мочи уже доказало свою эффективность на зерновых культурах в контролируемых условиях. Но его способность поддерживать рост деревьев на протяжении нескольких лет в реальной среде ещё предстоит проверить. Вопросы масштабирования тоже открыты: собрать мочу на фестивале — это одно, а наладить постоянный сбор в городских условиях — совершенно другая задача, которая требует переделки туалетов и канализации. Тем более канализация и так плохо переносит всё, что люди привыкли смывать в унитаз без лишних раздумий.

Тем не менее сама логика проекта выглядит убедительно. Человечество ежедневно производит огромное количество мочи и тратит огромные деньги на синтетические удобрения, для производства которых сжигает ископаемое топливо. Замкнуть этот цикл — значит одновременно решить проблему отходов, снизить углеродный след, сделать сельское хозяйство чуть менее зависимым от геополитики и помочь лесам, которые уже не всегда справляются с ролью поглотителей углерода. Трёхлетний эксперимент в Уэльсе покажет, насколько близко мы к этому на практике.