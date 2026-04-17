Почему исчезает гелий и чем это грозит миру

Треть мировых поставок гелия оказалась заблокирована из-за конфликта на Ближнем Востоке — и последствия уже ощущают производители чипов, медицинские центры и научные лаборатории по всему миру. Гелий — это не только воздушные шарики на детских праздниках (кстати, вдыхали их?). Без него буквально останавливаются ключевые технологии, от которых зависит современная жизнь.

Почему гелий редкий на Земле и быстро исчезает

Гелий — второй по распространённости элемент во Вселенной после водорода. Он есть повсюду: в звёздах, в межзвёздном пространстве, в атмосферах гигантских планет. Но на Земле с ним всё наоборот — гелия у нас очень мало, и мы рассказывали, почему он вообще заканчивается.

Гелий образуется глубоко в земной коре в результате радиоактивного распада урана и тория. Он медленно накапливается в природных подземных резервуарах, но как только попадает в атмосферу — улетучивается в космос. Гелий настолько лёгкий, что гравитация Земли просто не может его удержать надолго. К тому же это инертный (благородный) газ — он не вступает в химические реакции и не «запирается» внутри минералов или молекул, как другие элементы.

Добывать гелий можно только попутно — как побочный продукт переработки природного газа. Отдельных «гелиевых шахт» не существует. Именно поэтому его поставки так жёстко привязаны к нефтегазовой отрасли и к политической стабильности в тех регионах, где расположены крупнейшие месторождения.

Где используется гелий: медицина, чипы и космос

Гелий обладает уникальным свойством: в жидком состоянии он достигает сверхнизкой температуры, близкой к абсолютному нулю (около -273,15 °C). Ни один другой хладагент не может обеспечить такой холод. Это делает его незаменимым в целом ряде отраслей.

Медицина. Аппараты МРТ (магнитно-резонансной томографии) работают на сверхпроводящих магнитах, которые генерируют мощное магнитное поле для получения детальных 3D-изображений тела. Чтобы магниты стали сверхпроводящими — то есть проводили ток без сопротивления — их нужно охлаждать до минус 269 °C. Единственное вещество, которое может это обеспечить, — жидкий гелий. Без него МРТ-аппарат просто перестаёт работать.

Микроэлектроника. При производстве компьютерных чипов гелий используется для вытеснения кислорода и влаги из производственных камер, а также для охлаждения кремниевых пластин во время травления — процесса, при котором на чипе формируются микроскопические схемы. Без стабильных поставок гелия фабрики по производству полупроводников вынуждены замедлять или останавливать линии. И это не преувеличение: перебои с сырьём уже не раз ставили под угрозу производство процессоров во всём мире.

Но это далеко не всё. Гелий также используется:

в ядерных магнитных резонансных спектрометрах (ЯМР), которые помогают определять состав лекарств и продуктов питания;

для охлаждения магнитов в ускорителях частиц — например, в Большом адронном коллайдере в ЦЕРН;

в качестве охлаждающего вещества в некоторых ядерных реакторах;

для охлаждения ракетного топлива при запуске;

при производстве оптоволокна — для создания защитной атмосферы;

глубоководными водолазами — гелий добавляют в дыхательную смесь, чтобы избежать кессонной болезни.

Проще говоря, гелий — это невидимый, но критически важный элемент, без которого не работает огромная часть современной инфраструктуры.

Почему возник дефицит гелия в 2026 году

Мировое производство гелия крайне сконцентрировано. Около трети всего глобального объёма гелия поставляет Катар — из гигантского промышленного комплекса Рас-Лаффан, крупнейшего в мире завода по сжижению природного газа. Остальные крупные производители — США, Алжир и Россия.

В марте 2026 года иранские ракетные удары по Катару вывели из строя около 17% его мощностей по производству сжиженного природного газа. QatarEnergy была вынуждена остановить производство. Одновременно иранский контроль над Ормузским проливом — ключевым морским маршрутом, через который идёт экспорт катарского газа и гелия — фактически заблокировал поставки.

По оценкам аналитиков, закрытие пролива вывело из оборота примерно 27–30% мирового объёма гелия. Спотовые цены на гелий подскочили на 40–100% буквально за несколько недель. Около 200 специализированных криогенных контейнеров для перевозки жидкого гелия оказались заблокированы на Ближнем Востоке, а каждый такой контейнер стоит около миллиона долларов.

Особенно уязвимы оказались Южная Корея и Тайвань — крупнейшие производители полупроводников в мире. Южная Корея в 2025 году импортировала 55% гелия из стран Персидского залива, Тайвань — 69%. Для Samsung, SK Hynix и других гигантов чипостроения перебои с гелием — это прямая угроза производственным линиям.

Почему гелий нельзя заменить в технологиях

Казалось бы, если гелий так важен, почему не перейти на альтернативы? Ответ прост: для большинства применений их не существует. Жидкий гелий — единственное вещество, способное охладить магниты МРТ и ускорителей частиц до нужных температур. Ни один другой газ не может достичь таких значений. Как отмечают специалисты, это «фундаментальное физическое ограничение» — не вопрос технологий или бюджетов, а свойство самой природы.

В производстве чипов гелий тоже практически незаменим: полупроводниковая индустрия уже работает с минимальным расходом гелия после оптимизаций в предыдущих кризисах. Технологии рециклинга гелия существуют, но они пока находятся на ранних стадиях и не могут компенсировать потерю трети мирового производства.

Будь в курсе новых событий по максимуму — подписывайся на наш канал в Max!

Важная деталь: жидкий гелий при перевозке хранится в специальных контейнерах, которые могут поддерживать температуру лишь 35–48 дней. Если контейнер застревает в пути дольше — гелий нагревается, превращается в газ и просто улетучивается через клапаны давления. Часть запасов, застрявших в Ормузском проливе, рискует быть потеряна именно так.

Запасы гелия в мире и где ищут новые источники

Может показаться, что у проблемы есть простое решение — задействовать стратегический запас гелия. В США находится крупнейший в мире гелиевый резерв, расположенный близ города Амарилло, штат Техас, в подземном геологическом хранилище. Однако ещё в 2013 году Конгресс США принял закон о распоряжении гелием (Helium Stewardship Act), который фактически запустил процесс распродажи этого стратегического запаса.

К 2020-м годам значительная часть резерва была продана, а сами активы переданы на аукцион. Стратегический запас, который десятилетиями был подушкой безопасности для мирового рынка, практически исчерпан.

Что можно сделать? Специалисты указывают на несколько направлений:

Сохранение оставшихся запасов для критически важных нужд — медицины и полупроводников.

Ограничение использования гелия в задачах, где его уникальные свойства не являются строго необходимыми (например, воздушные шары).

Развитие технологий рециклинга, хотя пока они не могут полностью решить проблему.

Поиск новых месторождений — Китай уже ведёт такие работы, а в Танзании обнаружены перспективные залежи.

Расширение производства в других странах — Канада и Австралия наращивают добычу.

Но ни одна из этих мер не даст быстрого результата. Перенастройка цепочек поставок, перемещение криогенных контейнеров, запуск новых производств — всё это занимает месяцы и даже годы.

Как дефицит гелия влияет на цены и технологии

Если дефицит гелия затянется, последствия могут затронуть совершенно разные сферы. Медицинские центры, которые зависят от МРТ-аппаратов, могут столкнуться с перебоями в диагностике. Производители чипов — с замедлением выпуска процессоров, памяти и других компонентов, что в конечном счёте повлияет на стоимость и доступность смартфонов, компьютеров, автомобилей и другой техники.

Впрочем, пока полноценного кризиса не случилось. До начала конфликта рынок гелия находился в состоянии перепроизводства, и это создало определённый запас прочности. Крупные чипмейкеры — Samsung, SK Hynix, TSMC — имели запасы на несколько месяцев и начали активно искать альтернативных поставщиков.

Тем не менее нынешний кризис в очередной раз (уже пятый за последние 20 лет) показал, насколько хрупкой может быть цепочка поставок элемента, от которого зависят ключевые технологии. Гелий невозможно синтезировать в промышленных масштабах, невозможно заменить в большинстве применений и крайне трудно хранить. Каждый раз, когда геополитика нарушает его поставки, мир заново осознаёт, что второй по распространённости элемент Вселенной на нашей планете — один из самых уязвимых ресурсов.