Почему около 1% людей никогда не занимались сексом?

Секс кажется чем-то само собой разумеющимся: большинство людей рано или поздно вступают в отношения. В последние годы в принципе люди стали реже заниматься сексом, но есть и те, кто прожил до зрелого возраста и ни разу не занимался этим — таких оказалось около 1% среди мужчин и женщин. Учёные проанализировали данные сотен тысяч человек и обнаружили, что за этим стоит целый набор факторов: гены, характер, здоровье и даже то, где человек живёт.

Кого изучали и что значит «никогда не занимался сексом»

Исследователи взяли данные примерно 400 тысяч человек в возрасте от 39 до 73 лет и ещё около 13,5 тысяч от 18 до 89 лет. Всех спрашивали об одном: был ли у них когда-нибудь сексуальный опыт. Оказалось, что примерно у 1% людей, как среди мужчин, так и среди женщин, его не было ни разу.

Людей спрашивали только про сам факт, а не про желание. Поэтому среди участников наверняка есть асексуалы — те, кто просто не испытывает влечения. Но были и те, кто хотел бы отношений, но не смог найти партнёра. То есть картина смешанная, и это стоит держать в голове.

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Почему на секс влияет даже место жительства

Один из самых неочевидных факторов — роль окружения. Мужчины без сексуального опыта чаще жили в регионах, где женщин было относительно меньше. Логика тут простая: если вокруг мало потенциальных партнёров, найти пару труднее, а соотношение мужчин и женщин в разных странах и регионах действительно может заметно отличаться.

Ещё один фактор — неравенство доходов. И у мужчин, и у женщин отсутствие секса чаще встречалось там, где сильнее разрыв между богатыми и бедными. Похожую закономерность раньше находили, изучая сообщества так называемых инцелов («невольно воздерживающихся») — мужчин, которые не могут найти партнёршу и объединяются в онлайне. Их посты чаще приходили из регионов с теми же признаками — мало женщин и большое расслоение по доходам.

Общие черты характера и здоровья людей без сексуального опыта

Учёные искали особенности, которые чаще встречаются у людей без сексуального опыта. И тут нарисовался довольно узнаваемый портрет. Вот что выделили исследователи:

такие люди чаще чувствовали себя нервными и одинокими и реже — счастливыми;

к ним реже приходили друзья и родственники, им было труднее найти человека, которому можно довериться;

они реже употребляли алкоголь и наркотики;

в среднем были более образованными;

раньше начинали носить очки;

у мужчин со слабой силой хвата и меньшей мышечной массой рук секса чаще не было

Получается портрет, который совпадает с привычными стереотипами: умный, образованный, но физически менее крепкий и более замкнутый человек. Но дело не только в этом.

Есть ли «ген отсутствия секса»

Есть ли «ген отсутствия секса»? Если коротко, то нет. У всех участников были генетические данные, и учёные проверили, влияет ли ДНК на то, был ли у человека секс. Оказалось, что гены могут объяснять примерно 15% различий — то есть влияние ДНК действительно есть, но оно не решает всё за человека.

При этом одного «главного» гена исследователи не нашли. Работают сотни генов, и вклад каждого совсем небольшой — примерно как оркестр, где ни один инструмент не звучит громко, но вместе они создают общую мелодию. Так что искать одну «поломку» бессмысленно. Похожий принцип виден и в исследованиях про гены сексуальной ориентации.

Интересно, что генетика отсутствия секса пересекалась с генетикой других черт. Она была связана с более высоким уровнем образования и интеллекта, а также с интроверсией, расстройствами аутистического спектра и анорексией. А вот с зависимостями, депрессией, тревожностью и СДВГ связь была обратной.

Где причина, а где следствие в отсутствии секса

Это самый важный момент, и его легко упустить. Все найденные связи — это корреляции, а не доказанные причины. Простой пример: отсутствие секса может делать человека несчастнее. Но и наоборот — если человеку плохо и одиноко, ему сложнее найти партнёра. А может быть и третья причина, которая одновременно вызывает и одиночество, и трудности в отношениях, ведь недостаток общения меняет мозг.

Есть и ещё один нюанс. Часть результатов трудно объяснить только асексуальностью. Например, связь с соотношением мужчин и женщин в регионе или с физической силой у мужчин — это скорее про тех, кто хотел бы отношений, но не сложилось. То есть речь идёт о смеси добровольного и вынужденного отсутствия секса, и разделить эти две группы в нынешнем исследовании невозможно.

Почему исследование об отсутствии секса важно для науки

Тема может звучать как обычное любопытство на грани бестактности, но практический смысл у такого исследования есть. Люди, которые хотят отношений, но не могут их построить, нередко страдают от одиночества и социальной изоляции. Понимание того, какие барьеры мешают, — это первый шаг к тому, чтобы их убирать.

Сами авторы подчёркивают: здесь не должно быть никаких оценок и осуждения — ни в адрес тех, кто не хочет секса, ни в адрес тех, у кого просто не получилось. Цель у науки одна — разобраться, а не навесить ярлык.

Чтобы до конца разобраться, где причина, а где следствие, и отделить осознанный выбор от невезения, нужны новые исследования — с более точными вопросами о желаниях и сексуальности. А значит, самое интересное про эту тему нам ещё предстоит узнать.