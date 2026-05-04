В Вене нашли клад на 2,4 миллиона долларов: как это произошло

Во время ремонта подвала венской виллы сантехник обнаружил ржавый металлический сундук с 30 килограммами золотых монет, замурованный в бетонный пол. Стоимость находки оценивается в примерно 2,4 миллиона долларов (более 180 000 000 рублей). Все началось с обычной веревки, торчавшей из пола, и решения не пройти мимо. Конечно, это не спрятанные под Сфинксом сокровища, но все равно круто!

История находки древнего сокровища

По данным Daily Galaxy, дело происходило в районе Пенцинг, одном из спокойных жилых кварталов Вены. Сантехник пришел на объект для обычного ремонта подвала старой виллы. Во время работы он заметил веревку, торчащую из бетонного пола. Попытался вытащить, но она не поддалась.

Тогда он взял лопату, разбил бетон и обнаружил под ним металлический сундук, покрытый ржавчиной. Внутри оказалось около 30 килограммов золотых монет с изображением загадочно умершего композитора Вольфганга Амадея Моцарта, а их общая стоимость составила примерно 2,3 миллиона евро.

История стала одной из самых громких случайных находок в недавней австрийской памяти. Об этом первым сообщило австрийское издание Heute, и новость быстро привлекла международное внимание.

Как спрятали сундук с золотом

Особенно интригует деталь, которая делает эту историю почти кинематографичной. За день до прихода сантехника в том же подвале работал строитель по имени Тобиас. Он тоже заметил веревку, торчащую из пола, но не обратил на нее внимания и продолжил работу.

Его давний друг Армин, комментируя случившееся, сказал прямо:

Это решение обошлось Тобиасу дорого, потому что по австрийскому закону права нашедшего перешли к сантехнику.

Разница между миллионным кладом и обычным рабочим днем заключалась в одном решении, принятом за несколько секунд.

Когда сантехник на следующий день увидел ту же веревку, он сначала попытался ее вытянуть. Когда та не поддалась, взялся за лопату, вскрыл бетон и обнаружил прикрепленный к ней металлический сундук. Сундук был физически встроен в пол, то есть его явно прятали надолго. Внутри лежали золотые монеты с профилем Моцарта.

Монеты с Моцартом времен Второй мировой

Монеты с изображением Моцарта дают главную подсказку о времени захоронения клада. Портрет композитора чеканили на австрийских шиллинговых и памятных монетах, выпуск которых прекратился после аншлюса, присоединения Австрии к нацистской Германии в 1938 году.

Австрийские шиллинги в виде памятных монет выпускались ограниченными тиражами с 1928 по 1938 год, а золотые шиллинги чеканились только в период с 1926 по 1938 год. После оккупации Австрии рейхсмарка заменила национальную валюту, и монеты такого типа больше не производились.

Это указывает на то, что клад был спрятан незадолго до или во время Второй мировой войны, в период, когда состоятельные австрийцы прятали ценности на фоне ухудшения политической обстановки. Эксперты полагают, что золото было спрятано семьей, жившей на вилле, чтобы избежать конфискации или разграбления.

Монеты не были просто оставлены в углу. Их запечатали внутри сундука, который затем замуровали в конструкцию пола — это уровень усилий, говорящий о продуманном и долгосрочном сокрытии. По оценкам, сундук пролежал нетронутым как минимум 85 лет, пережив несколько смен владельцев виллы и несколько ремонтов.

Австрийский закон о кладах

Найти клад — это одно. А вот получить его, совсем другая история. По австрийскому Гражданскому кодексу, находка скрытых ценностей считается юридическим кладом, если первоначальный владелец не может быть установлен.

В таком случае собственность делится: половину получает нашедший, вторую половину — владелец земельного участка или здания. Закон не передает все государству автоматически, а значит, сантехник может уйти домой с суммой свыше миллиона евро.

Правда, процедура не так проста, как кажется. По закону нашедший обязан немедленно сообщить о находке в районное административное управление или полицию. Те, в свою очередь, уведомляют Федеральное управление по охране памятников, которое оценивает, являются ли предметы охраняемым культурным наследием. На момент последних публикаций владелец виллы не подавал юридических возражений. Золото остается на хранении у австрийских властей, пока идет проверка.

Это принципиально отличает австрийское законодательство от практики многих других стран. Например, в ряде государств все археологические находки автоматически переходят в собственность государства. В Австрии же закон создает стимул сообщать о находках, а не прятать их — потому что нашедший гарантированно получает свою долю.

Судьба венского клада

Федеральное управление по охране памятников должно определить, подпадает ли «моцартовский золотой клад» под систему охраны культурного наследия Австрии. Но даже если монеты признают исторически значимыми, они вряд ли будут полностью изъяты государством, потому что закон изначально разрабатывался для ситуаций, когда ценности всплывают из эпохи, владельцев которой установить невозможно.

Ни имя сантехника, ни имя владельца виллы не были преданы огласке. Конкретные номиналы и годы чеканки монет также не раскрыты, что оставляет часть исторического профиля клада нерешенной.

История с венским кладом напоминает о простой, но важной вещи: под ногами у нас порой лежит больше, чем мы думаем, в буквальном смысле. Один рабочий прошел мимо веревки, другой потянул за нее. Разница между ними — внимательность и готовность разобраться в том, что выглядит незначительным. И пока золото с профилем Моцарта ждет юридического решения, сама находка уже стала одной из самых ярких случайных археологических историй в современной Европе.