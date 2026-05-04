Где добывают больше всего алмазов и почему 80% из них никто не носит

Вера Макарова

Каждый год из земных недр извлекают от 24 до 36 тонн алмазов. Звучит внушительно, правда? Пока не узнаёшь, что лишь малая доля из них годится для ювелирных украшений. В 2020 году мировая добыча составила около 142 миллионов каратов, и почти весь этот объём обеспечили всего десять стран. Одни добывают алмазы в вечной мерзлоте, другие — на океанском дне, третьи — из речных отложений. И если кажется, что алмазная карта мира предсказуема, этот рейтинг быстро ломает ожидания.

Топ-10 стран с наибольшей добычей алмазов: где добывают самые дорогие камни на планете

Россия — лидер по добыче алмазов в мире

Россия уверенно занимает первое место в мире, добыв в 2020 году 23 миллиона каратов. Основные месторождения сосредоточены в Республике Саха (Якутия), где расположены знаменитый карьер «Мир» и рудник «Удачный».

Главный игрок отрасли — компания «Алроса», которая частично принадлежит государству. На «Алросу» приходится около 27 % мировой добычи алмазов, а её доказанные запасы оцениваются в 650 миллионов каратов. По объёмам добычи компания стабильно остаётся крупнейшей на планете.

Интересно, что история промышленной добычи в Якутии началась ещё в 1950-х, когда геологи обнаружили первые кимберлитовые трубки — вертикальные геологические образования, по которым алмазы поднимаются из недр мантии к поверхности. Суровый климат и удалённость делают работу в этих краях настоящим вызовом, но масштаб запасов с лихвой оправдывает затраты.

Карьер «Мир» в Якутии. Фото.

Ботсвана и крупнейший алмазный рудник в мире

На втором месте — Ботсвана с 16 миллионами каратов. Главная гордость страны — рудник Джваненг, который работает совместно с компанией De Beers. Джваненг производит от 12 до 15 миллионов каратов ежегодно и считается самым ценным алмазным рудником в мире по стоимости добываемых камней. Его запасы оцениваются в 310 миллионов каратов. А сама Ботсвана регулярно попадает в новости благодаря находкам крупнейших алмазов за последние десятилетия.

Для Ботсваны алмазы — не просто бизнес, а основа национальной экономики. Доходы от добычи на протяжении десятилетий направлялись в инфраструктуру, здравоохранение и образование, что сделало страну одной из самых стабильных экономик Африки.

Канада: как страна вошла в топ добычи алмазов

Канада добыла 13 миллионов каратов в 2020 году, хотя промышленная добыча алмазов в стране началась лишь в 1998 году. За два с небольшим десятилетия страна прочно вошла в тройку лидеров.

Однако условия работы на канадских рудниках экстремальные: месторождения расположены в отдалённых северных регионах, где добытчики сталкиваются с суровой погодой, изоляцией и высокими расходами на логистику. Некоторые шахты уже были вынуждены закрыться именно из-за этих факторов.

Алмазный рудник в канадской Арктике — добыча ведётся в условиях вечной мерзлоты

Ангола и ЮАР: история и добыча алмазов в Африке

Ангола заняла четвёртую строчку с результатом 8,5 миллиона каратов. Основная добыча ведётся на аллювиальных (речных) месторождениях, таких как Луло, где камни собирают из речных отложений, а не из глубоких шахт. В Луло найдено более 16 алмазов весом свыше 100 каратов, что говорит об исключительном потенциале региона. Впрочем, политическая нестабильность мешает полноценному освоению запасов и развитию отрасли.

ЮАР произвела 7,7 миллиона каратов. Именно эта страна навсегда вписана в историю алмазодобычи благодаря знаменитому алмазу «Куллинан» — крупнейшему ювелирному необработанному алмазу из когда-либо найденных. Его вес в необработанном виде составлял 3 106 каратов, а обнаружен он был ещё в 1905 году. Сегодня добычу в ЮАР обеспечивают рудники Финш и Венеция, хотя страна давно уступила лидерство России и Ботсване.

Почему алмазы используют в промышленности, а не в украшениях

ДР Конго официально добыла 3,7 миллиона каратов, однако лишь около 20 % конголезских алмазов имеют ювелирное качество. Широко распространённая кустарная добыча делает реальный объём производства трудноизмеримым.

Эта ситуация отражает общую закономерность: около 80 % всех добываемых алмазов используются в промышленности — для изготовления свёрл, пил, абразивных порошков и режущих инструментов. Именно твёрдость делает алмаз таким ценным не только для ювелиров, но и для технологий, где постоянно ищут самые твёрдые материалы.

Промышленные алмазы используются в буровых коронках и режущих инструментах

Другими словами, большинство алмазов на планете заканчивают свою жизнь не на пальце, а на конце сверла. Это важный нюанс, который часто упускают из виду, говоря о «рынке алмазов».

Намибия, Лесото, Австралия и Танзания — малые производители алмазов

Оставшиеся четыре страны списка добывают значительно меньше, но каждая интересна по-своему.

Намибия произвела 1,9 миллиона каратов, причём основная добыча ведётся не в традиционных шахтах, а на побережье и в море. Считается, что эти алмазы были принесены реками из соседних регионов миллионы лет назад. Государственная компания Namdeb всё активнее развивает морскую добычу.

Добыча алмазов на побережье Намибии — камни извлекают из прибрежных отложений

Лесото с объёмом 1,1 миллиона каратов выделяется качеством и размером камней. На руднике Летсенг были найдены алмазы весом свыше 300 каратов, включая легендарный «Лесото Леженд» весом 910 каратов и жёлтый алмаз в 442 карата, обнаруженный в 2020 году.

Австралия добыла лишь 340 тысяч каратов — резкое падение после закрытия рудника Аргайл. Когда-то Аргайл был одним из крупнейших производителей в мире и славился редкими розовыми алмазами (а секрет розовых бриллиантов учёные смогли объяснить лишь недавно). После закрытия рудника присутствие Австралии на мировом алмазном рынке существенно сократилось.

Танзания замыкает десятку с 260 тысячами каратов. Почти вся добыча приходится на рудник Уильямсон, расположенный примерно в 100 км от озера Виктория. Открытый в 1940 году, он остаётся одним из старейших непрерывно работающих алмазных рудников на планете.

Алмазная карта мира наглядно показывает, насколько неравномерно распределены эти ресурсы. Россия, Ботсвана и Канада вместе обеспечивают более половины мировой добычи, а условия работы варьируются от арктической тундры до африканских пустынь и океанского дна. При этом будущее отрасли зависит не только от рудников: искусственные алмазы становятся всё доступнее и постепенно меняют рынок.

