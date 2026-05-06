У людей нет брачного периода как у животных, или мы просто его не замечаем?

Вы когда-нибудь задавались вопросом, почему у людей нет такого явления, как брачный период? У большинства животных он строго привязан к сезону. Весной коты оглашают окрестности душераздирающими концертами, осенью олени отращивают рога и устраивают турниры за самок, а у слонов время от времени случается муст — состояние, когда уровень тестостерона зашкаливает, и они буквально теряют голову. А почему у людей нет такого периода?

Почему животные размножаются только в брачный период

Для начала стоит разобраться, почему большинство видов вообще привязаны к определенному времени года. Сезонное размножение — это древняя и энергетически выгодная стратегия.

Дело в том, что поддержание постоянной готовности к спариванию обходится организму дорого. У самцов это означает круглогодично высокий уровень тестостерона, необходимый для поддержания мышечной массы, плотности костей, сперматогенеза и либидо. Также отказ от сезонного размножения может повышать у мужчин вероятность развития рака простаты, потому что железа постоянно находится в стимулированном состоянии, без периодов отдыха и естественного обновления клеток.

Для самок затраты еще более очевидны. Беременность снижает давление, увеличивает объем крови, радикально меняет потребности в ресурсах и делает бегство от хищников практически невозможным. Если все это происходит зимой или в засуху, шансы на выживание падают.

Поэтому большинство видов ждут оптимального момента. Также нужно, чтобы детеныши рождались тогда, когда тепло, много еды и нет угрозы замерзнуть. Это логично и доказано миллионами лет эволюции.

Почему у людей нет сезона размножения

На каком-то этапе эволюции приматы, к ветви которых относимся и мы, отказались от строгой сезонности. Овуляция у человека стала скрытой — никаких внешних сигналов о фертильности, никаких циклов течки. Овуляция у женщин происходит примерно каждые 28 дней круглый год. Почему так произошло? Ответ кроется в нескольких особенностях нашего вида.

Во-первых, люди — крайне социальные существа, и секс у приматов выполняет не только репродуктивную функцию. Мы зависим от группы ради выживания, а близость и тактильный контакт укрепляют социальные связи. Бонобо, наши ближайшие родственники, прекрасно это демонстрируют, используя секс как инструмент мира и кооперации.

Во-вторых, наши крупные мозги и жизнь в социальных группах обеспечили беременным самкам поддержку: кто-то мог добыть еду, присмотреть за детенышами, защитить от хищников. Беременность перестала быть смертельно опасной авантюрой, привязанной к конкретному сезону.

Есть и еще одна гипотеза, объясняющая скрытую овуляцию, заключается в том, что она могла защитить потомство от детоубийства со стороны самцов. Если ни один мужчина не знает наверняка, чей это ребенок, убивать чужих детенышей становится рискованной стратегией, ведь можно уничтожить собственное потомство.

В каком месяце рождается больше всего детей

Все вышесказанное звучит убедительно, но вот загвоздка. Если люди действительно размножаются случайно и равномерно в течение года, дни рождения должны распределяться более-менее равномерно. Однако это совсем не так.

В США самая распространенная дата рождения — 9 сентября. Она примерно на 12% вероятнее, чем можно было бы ожидать при случайном распределении. Второе место занимает 19 сентября, третье — 12 сентября, четвертое — 17 сентября. Как минимум в США дети чаще всего рождаются в сентябре. А в России, в период с 2000 по 2022 год, дети чаще всего рождались в июле и августе. Это тоже близко к сентябрю.

Если отсчитать девять месяцев назад, получится зима. И действительно, ноябрь и декабрь — месяцы с наибольшим числом зачатий. Среди возможных причин называют несколько факторов:

Холодная погода заставляет людей проводить больше времени дома, что увеличивает вероятность интимной близости;

Праздничный сезон с его отпусками и расслабленной атмосферой способствует зачатию;

Качество спермы может быть выше в зимние месяцы из-за пониженных температур;

Укорочение светового дня влияет на гормональный фон и овуляцию.

Впрочем, ученые честно признают, что однозначного объяснения пока нет. Масштабный обзор показал, что сезонные колебания рождаемости наблюдаются практически во всех популяциях, но ни одна гипотеза не получает универсального подтверждения.

Как климат влияет на рождение детей

Одна из самых интересных закономерностей заключается в связи пика рождаемости с географической широтой. Исследование, охватившее 78 лет данных о рождаемости в США, выявило четкий широтный градиент: в северных штатах пик рождений приходится на весну и лето, а в южных — на осень.

Эта закономерность выходит далеко за пределы Америки. В Европе, например, пик рождаемости традиционно приходится на весну. В доиндустриальной Финляндии, согласно исследованию Университета Турку, максимум рождений наблюдался в марте-апреле с дополнительным пиком в сентябре.

Свежий препринт 2026 года на bioRxiv, проанализировавший данные из более чем 100 регионов мира, обнаружил еще кое-что неожиданное: за последние десятилетия пик рождаемости в северных регионах сместился, приближаясь по времени к южным паттернам. Авторы связывают это с изменением климата — потепление, по-видимому, перестраивает сезонность человеческого размножения.

Важно и то, что сезонность рождений сильнее выражена в сельских общинах и слабее — в городах. Исследование из Чехии показало, что наиболее выраженная сезонность наблюдается у замужних женщин 25-34 лет с высшим образованием, ожидающих второго или третьего ребенка. Это говорит о том, что сознательное планирование семьи тоже вносит свой вклад в статистику.

Скрытый ритм: есть ли у людей скрытый период размножения

Итак, формально у людей нет брачного сезона в классическом биологическом смысле. Мы не впадаем в гон, не теряем рассудок от гормонов и можем зачать ребенка в любой месяц. Но данные показывают, что отголоски сезонного ритма размножения у нас все-таки сохранились.

Эволюционно мы иногда утрачиваем полноценную потребность в чем-то, но сохраняем ее следы. Непропорционально большое число людей рождается летом, а значит, зимнее зачатие действительно предпочтительнее для нашего вида.

Это не значит, что нужно планировать беременность исключительно на декабрь. Современная медицина, отопление и супермаркеты с круглогодичными фруктами давно сняли те ограничения, которые когда-то делали сезонность вопросом жизни и смерти. Но сам факт того, что статистика упрямо показывает сезонные волны даже в 21 веке, напоминает: под тонким слоем цивилизации мы остаемся частью природы с ее ритмами, которые складывались миллионы лет.

Источник: PubMed