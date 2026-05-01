Строители в Китае случайно нашли динозавра длиной 28 метров, и это меняет карту юрского периода

На строительной площадке в китайском городе Чунцин рабочие наткнулись на кости динозавра, которому около 147 миллионов лет. Палеонтологи определили, что это ранее неизвестный вид гигантского длинношеего завропода длиной до 28 метров, одного из крупнейших сухопутных обитателей планеты. Да, он меньше древнего гиганта массой 180 тонн, но все равно поражает воображение!

Новый вид динозавров в 2026 году

Находка произошла в районе Тунъань города Чунцин, на юго-западе Китая. Окаменелости залегали в толще формации Суйнин, геологическом слое позднеюрского периода, возраст которого составляет около 147 миллионов лет. Кости впервые обнажились во время строительных работ, после чего их раскопала команда под руководством Сюэфан Вэя.

Скелет неполный, но включает ключевые элементы: позвонки, части плечевого пояса и кости задних конечностей. Этого оказалось достаточно, чтобы ученые начали воссоздавать облик животного. Новому виду дали имя Tongnanlong zhimingi. Родовое название отсылает к району Тунъань, где нашли образец, а видовое дано в честь знаменитого китайского палеонтолога Дун Чжимина.

По лопатке и малоберцовой кости ученые оценили длину тела животного в диапазоне от 23 до 28 метров. У завроподов эти кости хорошо коррелируют с общей длиной тела, поэтому даже без полного скелета оценка достаточно надежна. Если верхняя граница подтвердится, новый вид окажется в ряду самых крупных сухопутных животных, когда-либо живших на Земле.

Особенности нового вида динозавров

Динозавр Tongnanlong zhimingi принадлежит к семейству маменчизаврид, группе длинношеих динозавров, отличавшихся относительно легким скелетом. Чтобы понять, как животное длиной с девятиэтажный дом могло вообще передвигаться, стоит посмотреть на устройство его костей.

Представители этого семейства обладали шейными позвонками с внутренними воздушными полостями, то есть костная ткань была пронизана пустотами, которые снижали вес, не ослабляя прочности. Это позволяло поддерживать длинную шею без чрезмерной нагрузки на тело. Принцип похож на устройство птичьих костей: полые внутри, но крепкие снаружи.

Позвонки нового вида динозавров также демонстрируют признаки дополнительного укрепления: сложные костные гребни и перегородки, которые работали как балки в инженерной конструкции. По размеру лопатки, 182 сантиметра, новый вид может оказаться крупнейшим маменчизавридом из всех известных науке.

В каких местах жил динозавр с длинной шеей

Кости рассказали не только о самом животном, но и о мире, в котором оно жило. Формация Суйнин — это красновато-бурые аргиллиты и песчаники с характерными знаками ряби, указывающими на обстановку озерного побережья. Такая среда предлагала сгущения растительности вдоль кромки воды — именно то, что нужно гигантскому травоядному.

В тех же слоях найдены окаменелости пресноводных двустворчатых моллюсков, ракушковых рачков и черепах. Это значит, что район представлял собой богатое водно-болотное угодье, способное прокормить нескольких крупных травоядных одновременно.

Отдельного упоминания достойна сохранность находки. Окаменелость оставалась почти на месте первоначального захоронения, то есть тушу не переносило течением на большое расстояние. Это укрепляет связь между найденными костями и локальной средой обитания: скорее всего, динозавр жил именно здесь, а не просто проходил мимо.

Гипотеза изоляции Восточной Азии под вопросом

Открытие касается не только одного динозавра, оно затрагивает масштабный спор в палеонтологии. Долгое время господствовала так называемая гипотеза изоляции Восточной Азии: она предполагала, что динозавровая фауна региона развивалась в относительной изоляции из-за географических барьеров. Если коротко, Восточную Азию считали чем-то вроде «острова динозавров», где эволюция шла своим уникальным путем.

Однако в позднеюрских отложениях Танзании был найден завропод Wamweracaudia keranjei, также относящийся к маменчизавридам. Это говорит о том, что семейство имело широкое географическое распространение, не ограниченное Восточной Азией.

Новая находка из Чунцина добавляет аргументов. Авторы исследования прямо заявляют, что маменчизавриды были распространены глобально в позднеюрское время, а не представляли собой эндемичную фауну, ранее считавшуюся ограниченной Восточной Азией. Если похожие виды существовали на разных континентах одновременно, палеонтологам придется пересмотреть представления о том, насколько свободно динозавры перемещались между материками 150 миллионов лет назад.

Что изменилось в понимании эволюции завроподов

Динозавр Tongnanlong zhimingi — не просто еще один крупный завропод. Эта находка работает сразу в нескольких направлениях.

Во-первых, она расширяет известное разнообразие маменчизаврид. Сычуаньский бассейн уже давно считается одним из ключевых регионов для юрских завроподов, и маменчизавриды доминировали в его позднеюрской фауне. Новый динозавр добавляет к этой картине еще один крупный вид с уникальными анатомическими чертами.

Во-вторых, гигантский размер Tongnanlong, с самой крупной из известных лопаток маменчизаврид, подсказывает, что увеличение тела могло быть эволюционной стратегией: крупные рептилии снижали риск гибели от хищников и получали преимущество в конкуренции, что, возможно, и позволило маменчизавридам постепенно занять доминирующее положение в позднеюрской фауне.

Наконец, дальнейшие исследования должны показать, отражает ли размер Tongnanlong локальные условия, глобальные климатические сдвиги или тенденцию на уровне всей эволюционной линии. Дополнительные кости черепа и шеи помогли бы уточнить картину.

Тот факт, что открытие произошло случайно, на обычной строительной площадке, напоминает, что мы знаем далеко не все о животных, населявших Землю сотни миллионов лет назад. Каждая такая находка не только добавляет имя в каталог, но и заставляет пересматривать прежние модели расселения, эволюции и экологии динозавров.

Исследование опубликовано в журнале Scientific Reports.