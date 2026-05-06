Спутники Сатурна каждые 4 года меняются местами: как такое возможно

У Сатурна больше сотни спутников, но два из них — Янус и Эпиметей — устроили нечто невиданное в Солнечной системе. Они движутся практически по одной и той же орбите, а раз в четыре года меняются местами: внутренний становится внешним, и наоборот. Это единственный известный случай такого «орбитального танца» среди всех спутников планет.

Два спутника Сатурна движутся по одной орбите

Сами по себе Янус и Эпиметей — ничем не примечательные ледяные глыбы неправильной формы. Янус — побольше, около 178 км в поперечнике, Эпиметей — поменьше, примерно 117 км. По размерам они занимают 10-е и 11-е места среди спутников Сатурна и даже не входят в двадцатку крупнейших лун Солнечной системы. По плотности и яркости оба похожи на пористые ледяные тела — что-то вроде космических «куч щебня».

Но вот что делает эту пару уникальной: разница между их орбитами составляет всего 50 километров. Для сравнения — это меньше, чем радиус каждого из них. Казалось бы, два объекта на столь близких орбитах рано или поздно должны столкнуться. Однако этого не происходит — и вот почему.

Как Янус и Эпиметей меняются местами и не сталкиваются

Всё дело в гравитации. Тот спутник, который находится на внутренней (более близкой к Сатурну) орбите, движется чуть быстрее — примерно на 30 секунд за один оборот. Постепенно он догоняет внешний спутник. Когда расстояние между ними сокращается, их взаимное гравитационное притяжение вступает в игру.

Внешний спутник тянет внутренний вперёд, придавая ему дополнительную энергию. А внутренний, наоборот, тормозит внешний. Получив лишний импульс, внутренний спутник «подпрыгивает» на более высокую орбиту — как будто к нему на мгновение прикрепили ракетные двигатели. Внешний спутник, потеряв часть энергии, опускается ниже. Луны меняются местами, и процесс начинается заново.

Поскольку Янус примерно в четыре раза тяжелее Эпиметея, танец действует на них по-разному. Радиус орбиты Януса сдвигается всего на 20 км, тогда как Эпиметей «прыгает» на целых 80 км при каждом обмене. При этом спутники никогда не приближаются друг к другу ближе чем на 10 000 км — они просто не успевают подойти вплотную, потому что гравитация перебрасывает их на новые орбиты раньше.

Что такое подковообразные орбиты в космосе

Если посмотреть на движение Януса и Эпиметея с полюса Сатурна и в системе отсчёта, вращающейся вместе с ними, их траектории напоминают подковы. Поэтому такой тип орбит так и называют — «подковообразные». Нечто подобное наблюдается у квазиспутников Земли и Венеры — например, у астероида Камоалева или у Зузве. Но есть принципиальное отличие: Земля в триллионы раз массивнее своих квазиспутников, поэтому почти весь гравитационный эффект приходится на малое тело. Орбита Земли при этом практически не меняется.

А вот Янус и Эпиметей сравнимы по массе, и поэтому оба ощутимо реагируют на гравитационный обмен. Именно это делает их систему уникальной — ничего подобного среди спутников других планет пока не обнаружено.

Будь в курсе новых событий по максимуму — подписывайся на наш канал в Max!

Откуда взялись Янус и Эпиметей — танцующие спутники Сатурна

Откуда взялась эта пара? Точного ответа пока нет, но основная гипотеза гласит, что когда-то Янус и Эпиметей были одним телом, которое раскололось при столкновении. На первый взгляд кажется, что такой хрупкий танец не мог продолжаться слишком долго. Но факты говорят об обратном.

Оба спутника покрыты множеством ударных кратеров — некоторые превышают 30 км в диаметре, причём их края сглажены пылью. Это указывает на весьма почтенный возраст поверхности. Скорее всего, гравитационный танец Януса и Эпиметея продолжается миллиарды лет — почти с самого рождения системы Сатурна.

Интересно, что пара не существует в изоляции. Янус и Эпиметей гравитационно взаимодействуют с частицами кольца A Сатурна, постепенно мигрируя наружу. Со временем это, вероятно, разрушит нынешний танец: Эпиметей займёт стабильную позицию на 60 градусов впереди или позади Януса, превратившись в его троянский спутник. Когда именно это произойдёт — пока не известно.

Как учёные открыли два спутника вместо одного

История открытия этой пары — сама по себе почти детектив. В декабре 1966 года французский астроном Одуэн Дольфюс заметил новый спутник Сатурна и предложил назвать его Янусом. Три дня спустя Ричард Уокер увидел объект на той же орбите. Все решили, что это один и тот же спутник.

Но наблюдения не складывались: «один» спутник оказывался в противоречивых положениях. Поэтому его и назвали Янусом — в честь двуликого римского бога. Двенадцать лет астрономы не могли разобраться в ситуации. Только в 1978 году Стивен Ларсон и Джон Фаунтейн предложили единственное объяснение: на одной орбите вращаются два разных спутника. Через два года «Вояджер-1» подтвердил эту казавшуюся невероятной гипотезу.

Позднее зонд «Кассини» не только сфотографировал обе луны крупным планом, но и зафиксировал орбитальные обмены 2006, 2010 и 2014 годов. Очередная смена мест произошла в начале 2026 года — Эпиметей вернулся на внутреннюю орбиту после четырёх лет на внешней.

Почему Янус и Эпиметей важны для науки

Для учёных эта пара служит естественной лабораторией по изучению задачи трёх тел — одной из фундаментальных проблем небесной механики. Два сопоставимых по массе тела, бесконечно танцующих вокруг общего центра, — это редчайший реальный пример того, как гравитация может создавать стабильные, но неинтуитивные конфигурации.

Кроме того, волновые структуры, которые танцующие спутники создают в кольце A, позволяют точнее определять массы лун и даже исследовать внутреннюю структуру самого Сатурна. А тонкое пылевое кольцо, окружающее их общую орбиту, — это след микрометеоритных ударов по их поверхности, который удалось обнаружить благодаря «Кассини» в 2006 году.