Соль для ванны полезна для здоровья, но не тем что написано на упаковке

Соли для ванны продают как очередное средство от стресса, мышечной боли и даже вывода токсинов через кожу. Но если разобраться в исследованиях, картина получается скромнее: реальная польза есть, но она не там, где обещает упаковка. А вот вред имеется вполне конкретный, особенно для людей с чувствительной кожей.

Отличия морской от английской соли для ванны

Прежде чем говорить о пользе и вреде, стоит разобраться, что вообще насыпано в эти красивые банки и пакеты в магазинах. Под общим словом «соль для ванны» скрываются совершенно разные продукты.

Английская соль (Epsom salt) — это сульфат магния. Именно ее чаще всего упоминают в контексте мышечного расслабления. По данным клиники Мэйо, раствор сульфата магния используют для ванн и компрессов при небольших растяжениях, ушибах, мышечном дискомфорте и усталости ног.

Морская соль и соль Мертвого моря — это смесь минеральных солей с магнием, натрием, кальцием и калием. Небольшие исследования по их влиянию на кожу существуют, но это далеко не «лечебный порошок от всего».

И, наконец, косметические соли для ванн, это соль с ароматизаторами, красителями, эфирными маслами, блестками и пеной. Именно эта категория чаще всего создает проблемы. Причем не сама соль, а то, что в нее намешали.

Польза соли для ванны подтверждена наукой

Главный эффект солевой ванны, который действительно работает — это расслабление и временное облегчение мышечного напряжения. Но основную работу делает не соль, а теплая вода. Тепло расслабляет мышцы, расширяет сосуды и улучшает самочувствие после физической нагрузки.

National Geographic пишет, что ученые до сих пор не могут доказать, что магний полноценно всасывается через кожу, а облегчение часто объясняется воздействием тепла.

Так что после тренировки или тяжелого дня ванна с солью может быть приятной и даже полезной. Но если кто-то обещает насыщение магнием через кожу и выведение токсинов, это уже наглый маркетинг.

Есть и кое-что для кожи. Исследование 2005 года показало, что купание в растворе соли Мертвого моря, богатой магнием, улучшало защиту кожи, повышало увлажненность и уменьшало шероховатость у людей с сухой кожей. Но в исследовании использовался конкретный минеральный раствор, а не ароматизированная соль с красителем из маркетплейса.

Как теплая ванна помогает расслабиться

Теплая ванна перед сном действительно может расслаблять. Механизм простой: тепло снижает мышечное напряжение, тишина и 15 минут без телефона дают нервной системе передышку. Соль может добавить приятных тактильных ощущений, но не более.

Если вы ищете способы расслабления, ванна — вполне рабочий вариант. Но не потому, что соль обладает магическими свойствами, а потому, что вы наконец-то лежите в теплой воде и никуда не бежите.

Мифы о соли для ванны

Реклама солей для ванны построена на нескольких красивых утверждениях, которые при проверке рассыпаются.

Соль вытягивает токсины? Для этого нет нормальных доказательств. Организм выводит продукты обмена через печень, почки, кишечник и легкие. Ванна с солью не может очистить ваш организм.

Магний всасывается через кожу? Доказательства слабые. Дерматологи говорят, что кожа в основном работает как барьер, а не как губка. Для восполнения нехватки магния логичнее наладить питание или принимать препараты по назначению врача.

Соль для ванны лечит грибок, прыщи и целлюлит? Результатов исследований для таких заявлений нет. Разбавленная соль в ванне не стерилизует тело и не заменяет лечение. Как и в случае с глазированными творожными сырками, которые продают как полезный перекус, здесь маркетинг тоже сильно обгоняет реальность.

Когда соль для ванны вредит коже и здоровью

Вред от солевых ванн существует. И он не теоретический, а вполне настоящий. Вот основные риски:

Раздражение и аллергический дерматит. Главные виновники — ароматизаторы, эфирные масла, красители и консерванты. Бомбочки и добавки для ванн могут содержать компоненты, вызывающие покраснение, зуд и шелушение у людей с чувствительной кожей;

Главные виновники — ароматизаторы, эфирные масла, красители и консерванты. Бомбочки и добавки для ванн могут содержать компоненты, вызывающие покраснение, зуд и шелушение у людей с чувствительной кожей; Пересушивание кожи и обострение экземы. Американская академия дерматологии рекомендует при атопическом дерматите купаться в теплой (не горячей) воде, ограничивать ванну 5–10 минутами и не использовать пену для ванн. При сухой и зудящей коже лучше использовать увлажняющие средства и наносить их сразу после ванны;

Американская академия дерматологии рекомендует при атопическом дерматите купаться в теплой (не горячей) воде, ограничивать ванну 5–10 минутами и не использовать пену для ванн. При сухой и зудящей коже лучше использовать увлажняющие средства и наносить их сразу после ванны; Раздражение интимной зоны. Особенно это касается ароматизированных продуктов. Соль, пена и бомбочки для ванн относятся к факторам, провоцирующим цистит и вагинит у чувствительных людей;

Особенно это касается ароматизированных продуктов. Соль, пена и бомбочки для ванн относятся к факторам, провоцирующим цистит и вагинит у чувствительных людей; Опасность горячей ванны. Слишком горячая ванна расширяет сосуды, может снижать давление и вызывать головокружение. Это значит, что людям с низким давлением стоит быть осторожнее.

Кому нельзя принимать ванну с солью

Есть целый список ситуаций, когда с солевыми ваннами лучше не экспериментировать или как минимум быть очень осторожным:

Активная экзема, трещины, открытые ранки на коже;

Аллергия на отдушки и косметические компоненты;

Частые циститы, вагинит, молочница;

Беременность;

Низкое давление или сердечно-сосудистые заболевания;

Диабет с нарушением чувствительности кожи;

Заболевания почек.

При болезнях почек, боли в животе, тошноте и некоторых других состояниях перед применением нужна консультация врача. Это касается приема внутрь, потому что сульфат магния иногда используют как слабительное. Но и для ванн людям с почечными проблемами стоит быть осторожнее, поскольку даже минимальное всасывание магния может быть нежелательным.

Как правильно использовать соль для ванны

Если вы хотите принимать солевые ванны без неприятных последствий, вот несколько простых правил:

Выбирайте простую соль без отдушек , красителей и блесток. Чем проще состав, тем меньше риск раздражения кожи;

, красителей и блесток. Чем проще состав, тем меньше риск раздражения кожи; Начинайте с небольшой дозы по инструкции на упаковке, не нужно высыпать полпачки за раз;

по инструкции на упаковке, не нужно высыпать полпачки за раз; Вода должна быть теплой , а не горячей;

, а не горячей; Время — около 10–15 минут , а при сухой или чувствительной коже лучше меньше;

, а при сухой или чувствительной коже лучше меньше; После ванны ополоснитесь чистой водой, промокните кожу полотенцем и нанесите увлажняющий крем без отдушек.

Если после ванны с солью появляется зуд, жжение, покраснение, сухие трещины или раздражение в интимной зоне — прекращайте использование. Организм уже дал понять, что ему это не подходит.

В итоге получается, что соль для ванны — это приятный ритуал, который может расслабить тело и разум. Но это не лекарство и не средство для выведения токсинов Самый разумный подход — простая соль, теплая вода, короткая ванна и увлажнение после. Все, что сверх этого, чаще работает на кассу производителя, а не на ваше здоровье.