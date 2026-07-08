Россия закупает бензин в Индии: опасно ли это для двигателя?

Летом 2026 года на фоне роста цен и нехватки топлива на внутреннем рынке Россия начала закупать бензин в Индии, чтобы стабилизировать ситуацию на заправках. Первые танкеры уже привезли десятки тысяч тонн горючего, что звучит как спасение, но вызывает закономерные опасения у водителей. Давайте разберем, не навредит ли экзотическое топливо двигателю, почему в его составе скрывается неожиданная угроза и стоит ли ждать снижения стоимости бензина. Может, в Индии бензин производится по-другому?

Почему бензин привозят из Индии

Этим летом российские автомобилисты столкнулись с неприятной реальностью: очереди на заправках, перебои с нужными марками горючего и стабильно ползущие вверх ценники. Причиной стали плановые и внеплановые ремонты отечественных нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ). Чтобы физически закрыть дыру на рынке, правительство решило привлечь внешних поставщиков бензина.

По данным Forbes, из Индии морем уже отправили как минимум два танкера, которые суммарно привезли около 60 тысяч тонн бензина. Цифра кажется внушительной, но для масштаба всей страны этот объем покрывает менее одного дня российского спроса, ведь в разгар лета наша страна потребляет до 110 тысяч тонн в сутки. Поэтому поставки из-за рубежа это не панацея, а точечная помощь.

Самое ироничное в этой ситуации — происхождение топлива. Индия массово скупает сырую российскую нефть, перерабатывает ее на своих огромных заводах, а затем бензин возвращается обратно в Россию через международных трейдеров. В условиях дефицита это абсолютно нормальная мировая практика.

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Экологический класс и качество индийского бензина

У многих водителей при словосочетании индийский бензин перед глазами возникает образ грязного низкосортного топлива для старых мопедов. На деле это миф. С 2020 года индийские НПЗ перешли на жесткий стандарт BS-VI, который по экологическим показателям практически не уступает современному топливу Евро-5.

В качественном индийском горючем содержание серы ограничено минимальными значениями, что отлично подходит для современных турбомоторов, катализаторов и чувствительных датчиков кислорода. По октановому числу там тоже полный порядок: выпускаются аналоги АИ-92 и АИ-95, а также премиальные сорта на уровне АИ-100.

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Чем индийский бензин отличается от российского

Если индийский бензин такой чистый и качественный, почему его нельзя просто взять и залить в бак российской машины? Ответ кроется в национальных экологических программах Индии. По данным Oil Capital, сейчас там активно продвигается стандарт E20, то есть бензин, в котором содержится до 20% спирта.

Российские стандарты разрешают наличие максимум 5% этанола в автомобильном бензине. Спирт отлично повышает октановое число, но тянет влагу, что делает его опасным для нашего климата и инфраструктуры.

У высокого содержания спирта в бензине есть несколько критических минусов:

Снижение мощности. Этанол содержит меньше энергии, поэтому расход топлива на таком бензине вырастает примерно на 3-4%;

Этанол содержит меньше энергии, поэтому расход топлива на таком бензине вырастает примерно на 3-4%; Риск расслоения. При перепадах температур и долгом хранении на нефтебазах спирт активно впитывает воду. Смесь может разделиться на бензин и водно-спиртовую жижу на дне бака;

При перепадах температур и долгом хранении на нефтебазах спирт активно впитывает воду. Смесь может разделиться на бензин и водно-спиртовую жижу на дне бака; Износ старых двигателей. Топливные магистрали и насосы машин, выпущенных больше 10-15 лет назад, банально не рассчитаны на агрессивное воздействие большого количества спирта.

Можно ли понять что на заправке индийский бензин

К счастью, водителям не нужно проверять каждую заправку с лабораторной пробиркой. Никто не пустит на российские колонки чистый бензин стандарта E20, так как он не пройдет сертификацию по отечественным ГОСТам.

Чтобы бензин попал в розничную продажу, индийские заводы будут выпускать специальные экспортные партии с минимальным добавлением спирта. Либо уже внутри страны такое горючее будут смешивать с обычным бензином до безопасных пропорций прямо на распределительных нефтебазах.

Обычный водитель даже не узнает, что в его баке плещется горючее, произведенное на берегах Индийского океана. На заправках не будет отдельных пистолетов с экзотическими названиями, потому что топливо пройдет паспортизацию и вольется в общую массу привычных АИ-92 и АИ-95.

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Станет ли бензин дешевле

К сожалению, индийское топливо не снизит цены на бензин. В самой Индии литр бензина стоит дороже, чем в России — в пересчете на наши деньги около 90–100 рублей. К этой сумме нужно прибавить фрахт морских танкеров, страховку, перевалку в портах, доставку по железной дороге внутри страны, акцизы и наценку трейдеров.

Государство использует специальный демпферный механизм, доплачивая импортерам разницу, чтобы им вообще было выгодно везти бензин в страну. Физический смысл поставок из Индии — не ценовой демпинг, а отчаянная попытка предотвратить пустые колонки на АЗС.

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В итоге получается, что закупка бензина за рубежом — это аварийный пластырь для топливного рынка. Он дает отечественным нефтеперерабатывающим заводам время на завершение ремонтов и восстановление мощностей. Для обычного автомобилиста появление индийского бензина означает лишь то, что топливо на заправках продолжит продаваться без перебоев, пусть и по прежним, высоким ценам.