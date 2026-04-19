Робот пробежал полумарафон и сделал это быстрее человека

Робот-гуманоид «Молния» пробежал полумарафон в Пекине за 50 минут 26 секунд, то есть быстрее любого человека в истории. Еще год назад лучший робот еле укладывался в три часа, а теперь машина обогнала мировой рекорд среди людей. Эта гонка стала наглядным тестом возможностей китайской робототехники. Да, в Китае роботы используются не только на заводах.

Результаты полумарафона роботов в Пекине 2026

По данным РИА Новости, 19 апреля 2026 года в Пекинской зоне технико-экономического развития «Ичжуан» прошел второй полумарафон с участием роботов-гуманоидов. В этом году на старт вышли более 100 команд, почти в пять раз больше, чем годом ранее. Среди участников были и международные команды из Германии, Франции и Бразилии.

Роботы и люди бежали по одному маршруту длиной 21,1 км, но для машин была выделена отдельная полоса, а старт давался поочередно с интервалом в 30 секунд.

Интрига развернулась на финише. Первым линию пересек робот «Молния» с номером 001 из команды «Цзюэин Читу» — он показал чистое время 48 минут 19 секунд. Однако этот робот управлялся дистанционно, а не автономно, поэтому организаторы применили штрафной коэффициент. В итоге весь пьедестал достался полностью автономным роботам.

Победителем стал робот «Молния» №009 из команды «Цитянь Дашэн» — 50 минут 26 секунд. Серебро взял «Молния» №011 с результатом 50 минут 56 секунд, бронзу — «Молния» №008 за 53 минуты 1 секунду. Все три робота разработаны компанией Honor.

Как результат робота сравнивается с мировым рекордом людей

Чтобы оценить масштаб, стоит сравнить результаты роботов с лучшими достижениями людей. Источник указывает рекорд угандийского бегуна Джейкоба Киплимо в 56 минут 42 секунды. Однако здесь есть нюанс: World Athletics не ратифицировал этот результат, показанный в Барселоне в 2025 году, из-за подозрений, что автомобиль сопровождения создавал аэродинамическое преимущество для бегуна.

Официальный мировой рекорд полумарафона на данный момент — 57 минут 20 секунд. Его установил тот же Киплимо 8 марта 2026 года в Лиссабоне, побив предыдущее достижение эфиопца Йомифа Кеджельчи на 10 секунд.

Но даже если сравнивать с неофициальным барселонским результатом, робот «Молния» оказался быстрее более чем на 6 минут. А если брать ратифицированный рекорд, разрыв составляет почти 7 минут. Для полумарафона это колоссальная разница.

Важно уточнить, что сравнение условное. У роботов ноги длиной 90–95 см, специально подобранные под биомеханику быстрого бега. Робот не устает так, как человек, потому что у него нет молочной кислоты в мышцах и ему не нужен кислород. Зато у него есть собственные ограничения: перегрев приводов, расход батареи и необходимость принимать решения в реальном времени на сложном маршруте с поворотами и уклонами.

Насколько быстро прогрессируют роботы-бегуны

Самая впечатляющая цифра в этой истории, не сам результат «Молнии», а разница с прошлогодним победителем. В апреле 2025 года на первом в мире полумарафоне для роботов-гуманоидов победителем стал «Tiangong Ultra» от Пекинского инновационного центра робототехники. Он преодолел дистанцию за 2 часа 40 минут 42 секунды, то есть медленнее большинства бегунов-любителей.

Тогда из 21 робота до финиша добрались только шестеро. Некоторые падали сразу после старта, одному пришлось приклеивать скотчем голову обратно к корпусу, а у маленького робота «Сяоцзюйжэнь» (Little Giant) из головы пошел дым от перегрева.

За год результат победителя улучшился более чем втрое, со 160 минут до 50. Такой темп прогресса в робототехнике сложно найти в любой другой области. Для сравнения: людям понадобились десятилетия, чтобы сбросить с мирового рекорда в полумарафоне хотя бы пару минут.

Как устроен робот «Молния» и почему он такой быстрый

Компания Honor, известная в первую очередь как производитель смартфонов (бывшая дочка Huawei), занялась гуманоидными роботами относительно недавно. В мае 2025 года компания впервые показала робота, способного бегать со скоростью 4 м/с. К полумарафону 2026 года скорость существенно выросла.

По словам инженера Honor Ду Сяоди, робот разрабатывался около года. Ноги длиной 90–95 см спроектированы так, чтобы имитировать биомеханику элитных бегунов. Для охлаждения приводов используется система жидкостного охлаждения, заимствованная из смартфонов компании, тех самых технологий, которые не дают перегреваться процессорам телефонов при нагрузке.

Это интересная деталь: технологии из потребительской электроники оказались полезны для роботов-спортсменов. По словам Ду, быстрый бег — не самоцель. Высокие скорости позволяют проверять надежность конструкции, системы охлаждения и алгоритмы управления в экстремальных условиях, а потом переносить эти решения в промышленность.

Как роботы научились бегать без дистанционного управления

В прошлогоднем полумарафоне роботы в основном управлялись дистанционно. В этом году около 40% команд использовали полностью автономную навигацию — робот самостоятельно воспринимал окружение, строил маршрут и принимал решения о скорости и направлении без команд оператора.

Маршрут был непростым: 21 км трассы включали более 10 типов покрытий — ровный асфальт, уклоны, узкие участки, повороты. Всего 12 левых и 10 правых поворотов, в том числе несколько почти прямоугольных. Для автономного робота каждый такой поворот — вызов: нужно в доли секунды перестроить алгоритм движения, чтобы не потерять равновесие.

Организаторы ввели штрафной коэффициент 1,2 для роботов с дистанционным управлением: их чистое время умножается на 1,2. Это объясняет, почему робот с пультом, показавший 48:19, не попал на пьедестал — его скорректированный результат оказался хуже, чем у автономных «Молний».

Именно поэтому победа автономных роботов особенно значима: машина не просто быстро бежит, а сама понимает, куда и как двигаться.

Что победа роботов в беге означает для промышленности

Полумарафон — это стресс-тест. 50 минут непрерывного бега на двух ногах по реальной городской трассе проверяют все разом: механику суставов, алгоритмы балансировки, энергоэффективность, теплоотвод и способность принимать решения в меняющейся обстановке.

Но эксперты предупреждают, что скорость бега не равна готовности к промышленному применению. Навыки, продемонстрированные на полумарафоне, не переносятся напрямую в задачи, ради которых гуманоидных роботов создают — работу на складах, производственных линиях, в опасных условиях. Для этого нужны совсем другие способности: точная работа руками, манипуляция предметами, взаимодействие с людьми.

Китайские компании по-прежнему испытывают трудности с разработкой AI-софта, который позволил бы роботам-гуманоидам работать не хуже человека на заводе. Но полумарафон помогает отлаживать базовые технологии: надежность конструкции, охлаждение и навигацию, которые потом пригодятся и в коммерческих задачах.

Год назад роботы с трудом доходили до финиша, теряя по дороге головы и дымя перегретыми моторами. Теперь они обгоняют лучших бегунов планеты. Прогресс стремительный, но между способностью быстро бежать и способностью полезно работать — дистанция посерьезнее любого марафона. И именно за этой дистанцией стоит наблюдать в ближайшие годы.