Почему одни люди могут шевелить ушами, а другие — нет?

Кто-то на спор двигает ушами без всякого труда, а кто-то напрягается до боли в лице и не добивается ничегошеньки. Кажется, что дело в каких-то особых мышцах, но это не так. Способность шевелить ушами связана не с мышцами, а с тем, как устроен мозг и какие движения он держит под сознательным контролем. К примеру, пальцами ног мы не можем шевелить по одному (ну что, попытались?).

От чего зависит способность шевелить ушами

За движение ушей отвечают так называемые ушные мышцы. Они есть у каждого из нас, и управляет ими лицевой нерв. Казалось бы, всё на месте — бери и двигай. Но загвоздка в проводке.

Часть движений тела мозг держит под сознательным контролем, а часть — нет. Мы легко поднимаем бровь или морщим нос, потому что эти команды проходят по «осознанным» нервным путям. А вот сигнал к ушным мышцам у большинства людей идёт по пути, который сознанию не подчиняется. Поэтому как ни старайся — уши стоят на месте.

Еще больше познавательных статей вы найдете в нашем канале в MAX. Подпишитесь прямо сейчас!

Какой процент людей умеет двигать ушами

Точной статистики немного. В одном небольшом исследовании 1995 года участвовали 204 мужчины и 238 женщин. Результаты вышли любопытными:

примерно 22% участников могли пошевелить одним ухом;

около 18% умели двигать сразу обоими;

мужчины заметно чаще женщин могли шевелить двумя ушами одновременно.

Это, по сути, единственная заметная попытка посчитать «ухошевелителей» — больше эту тему толком не изучали. Так что навык встречается примерно у каждого пятого, и почему он чаще достаётся мужчинам, наука пока не объясняет.

Зачем человеку ушные мышцы, если уши не двигаются

У кошек, собак и обезьян уши — это локаторы. У собак, например, есть больше 18 мышц в каждом ухе, поэтому они могут разворачивать их почти как маленькие радары. Животные водят ушами, чтобы поймать звук, понять, откуда крадётся хищник или где прячется добыча. Для выживания вещь полезная.

Человек же за миллионы лет стал меньше полагаться на слух как на способ спастись. Ушные мышцы за ненадобностью ослабли и превратились в рудимент — эволюционное наследие, которое осталось, но почти не работает. Это как кнопка на старом пульте, которая ни к чему не подключена: вроде есть, а толку ноль.

Как движение ушами связано с работой мозга

Казалось бы, забавный фокус для вечеринки — и не более. Но есть гипотеза, что у шевеления ушами может быть и практическая польза. Австралийский нейробиолог предположил, что тренировка движения ушами способна помогать восстановлению после инсульта и травм мозга.

Всё благодаря нейропластичности — способности мозга перестраивать связи между нервными клетками, особенно после обучения или повреждения. Когда человек пытается шевелить ушами, мозгу приходится буквально нащупывать и прокладывать новый «маршрут» к мышцам, которые обычно ему не подчиняются. А это требует серьёзного умственного усилия — большего, чем простые однообразные движения.

Именно поэтому, по мысли учёного, такая необычная тренировка может стимулировать восстановление повреждённых нервных путей сильнее, чем рутинные упражнения. Важно честно сказать: пока это только гипотеза. Никакого готового метода реабилитации на её основе ещё нет.

Можно ли научиться шевелить ушами

Хорошая новость для тех, кто всегда мечтал удивить друзей: научиться, скорее всего, реально. Нужные мышцы и нервы уже есть в нашем теле — не хватает лишь сознательного контроля над ними, а его можно потихоньку наработать.

Самый известный способ — тренировка перед зеркалом:

Сядьте перед зеркалом и расслабьте лицо. Попробуйте улыбнуться или приподнять брови — и поймайте момент, когда кожа возле ушей чуть смещается. Сосредоточьтесь именно на этом лёгком движении и пытайтесь повторить его без улыбки. Повторяйте короткими подходами каждый день — мозг постепенно «находит» нужный путь.

Гарантий никто не даёт, но рассказов о том, как люди сами освоили этот навык за пару недель, хватает. Получается, что простое движение ушами — это маленькое окно в то, как работает наш мозг и как он умеет перестраиваться.