Пентагон рассекретил 162 файла об НЛО: что внутри

Пентагон опубликовал более сотни рассекреченных файлов о так называемых «неопознанных аномальных явлениях» (UAP или НАЯ по-русски) — так теперь официально называют то, что раньше было просто НЛО. Ранее ведомство уже подтверждало подлинность видео с НЛО, поэтому новая публикация — не разовая сенсация. В их подборке — видео, фотографии и отчёты о случаях, которые правительство так и не смогло объяснить. Часть материалов легко списать на помехи камер или насекомых, но некоторые инциденты вызывают больше вопросов, чем дают ответов.

В мае 2026 года Министерство обороны США запустило специальный портал war.gov/UFO, на котором собраны рассекреченные документы о UAP. Правительство выложило 162 рассекреченных файла: видео, которые демонстрируют «неопознанные аномальные явления» по всему миру, фотографии и документа от ФБР, Министерства обороны, NASA и Госдепартамента. Материалы охватывают период с 1940-х до 2020-х годов. Часть самых известных случаев встреч с НЛО власти США уже объясняли ранее.

Из 162 файлов 108 содержат частичные засекречивания: убраны имена свидетелей, координаты военных объектов и некоторая информация о базах, не связанная с самими UAP. При этом, как подчёркивает Пентагон, никакие данные о природе или существовании самих наблюдений не были вычеркнуты.

Пентагон прямо предупреждает: описательные формулировки в отчётах отражают субъективную интерпретацию автора документа и не должны восприниматься как окончательные выводы.

Публикация стала частью программы PURSUE (Presidential Unsealing and Reporting System for UAP Encounters). По указанию президента Дональда Трампа Министерство обороны координирует межведомственную работу по поиску, проверке, рассекречиванию и публикации документов о UAP, хранившихся в федеральных архивах. Новые документы обещают публиковать на регулярной основе — порциями каждые несколько недель.

Какие случаи с НЛО удалось объяснить

Далеко не всё в опубликованных файлах выглядит загадочно. Среди материалов — архивные снимки NASA с миссий Apollo 12 и Apollo 17, на которых над лунным горизонтом видны неопознанные световые объекты. Однако, как отмечает автор исходного анализа — исследователь военной стратегии и технологий Джеймс Дуайер из Университета Тасмании — такие изображения, скорее всего, представляют собой визуальный шум или артефакты камеры. Похожие истории случаются и на Земле: иногда неопознанный объект в небе оказывается метеоритом, космическим мусором или обычной оптической ловушкой.

Астронавты действительно фиксировали вспышки света невооружённым глазом. Но причина, вероятнее всего, прозаична: высокоэнергетические космические лучи, которые активнее воздействуют на глаза за пределами магнитного поля Земли. С видеозаписями похожая история: яркие точки, проносящиеся через кадр, нередко оказываются обычными насекомыми у самого объектива — расфокусированными и оттого «летящими» на безумной скорости.

Такие случаи важно отделить от действительно необъяснимых инцидентов — и в новой публикации рассекреченных файлов они есть.

Какие неопознанные объекты Пентагон до сих пор не смог объяснить

Несколько инцидентов из последних лет выделяются на общем фоне. Ещё в 2020 году ВМС США официально рассекретили три видеозаписи, снятые пилотами истребителей F/A-18 Hornet в 2004 и 2015 годах. Позже к теме подключилось и NASA: агентство решило изучать НЛО на видео, чтобы отделить реальные объекты от ошибок камер и сенсоров. На этих записях были запечатлены загадочные объекты, получившие прозвище «Tic Tac» — они двигались без каких-либо признаков двигателей и выхлопа. ВМС заявили, что не знают, что это за объекты, а бортовые сенсоры нескольких типов зафиксировали их как реальные физические тела — это снижает вероятность ошибки оборудования.

Одна из самых обсуждаемых записей была показана на слушаниях в Конгрессе в сентябре 2025 года. На видео дрон MQ-9 Reaper отслеживал яркий объект у побережья Йемена 30 октября 2024 года, после чего по нему была выпущена ракета Hellfire. На записи виден момент поражения цели. Объект, казалось, на мгновение отклонился от траектории движения, что указывало на его материальную природу, но, судя по всему, он не получил никаких повреждений и продолжил движение по прежней траектории.

Впрочем, стоит отметить: запись не была официально подтверждена Пентагоном, не подкреплена данными нескольких сенсоров и поступила от анонимного источника, а не по официальным каналам. Физик из Гарварда Ави Лёб провёл собственный анализ и предположил, что объект, скорее всего, был дроном Samad, которым пользуются хуситы, — его размеры и скорость совпадают с расчётами по видео.

Неизвестные дроны над кораблями ВМС США

Параллельно с единичными случаями за последние годы фиксировались массовые появления неопознанных летательных аппаратов вблизи военных объектов. В июле 2019 года несколько дронов неоднократно роились вокруг эсминцев ВМС у побережья Калифорнии, и до сих пор неизвестно, кто стоял за этими ночными полётами. Дроны держались в воздухе минимум 90 минут, превышая возможности коммерческих моделей, и удалялись на расстояние не менее 100 морских миль.

Спустя полтора года после инцидента начальник военно-морских операций ВМС подтвердил, что дроны так и не были идентифицированы. Поблизости не было и кораблей, с которых аппараты такого класса вообще могли бы взлететь, — и от этого вопросов только больше.

Кое-что добавляют и события 2023 года. Тогда истребитель F-22 сбил китайский высотный шпионский аэростат над территорией США. Похожий объект засекли над Гавайями, но Китай к нему так и не привязали. А ещё несколько аппаратов американские и канадские военные перехватили над Северной Америкой — и обе страны до сих пор молчат, что это было. Эту историю мы подробно разбирали отдельно: что известно о сбитых НЛО в США.

Что говорят эксперты о рассекреченных файлах: от секретных дронов до инопланетян

Какие объяснения предлагают эксперты? Спектр версий широк, но ни одна пока не покрывает все случаи. Наиболее вероятными считаются земные причины:

Разведка противников — например, Китая, тестирующего новые технологии наблюдения.

— например, Китая, тестирующего новые технологии наблюдения. Сбои и артефакты сенсорных систем — на это указывает часть случаев, хотя многие объекты фиксировались сразу несколькими системами на разных частотах.

Гипотеза о внеземном разуме привлекает внимание, однако никаких доказательств в её пользу нет. Как отмечает исследователь военной стратегии и технологий Джеймс Дуайер, из всех доступных объяснений версия о «нечеловеческом разуме» — самая увлекательная, но и наименее вероятная.

При этом некоторые инциденты трудно объяснить, даже привлекая все известные технологии. Объекты «Tic Tac» из видеозаписей не демонстрируют признаков какой-либо двигательной установки — ни реактивной, ни винтовой, ни иной. И когда такой объект ловят сразу несколько сенсоров — активных и пассивных, на разных частотах — списать всё на сбой техники уже не получается.